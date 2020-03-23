 Двое воинов ранены в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик возле Шумов, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние здоровья воинов удовлетворительное.

"Подразделения операции Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали адекватный ответ вооруженным формированиям Российской Федерации. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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