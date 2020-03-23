 Двое воинов ранены в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик возле Шумов, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние здоровья воинов удовлетворительное.
"Подразделения операции Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали адекватный ответ вооруженным формированиям Российской Федерации. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
який в біса "бог"?
навіть попи, ну, нормальні, закривають капища. ну ок., не буду сперечатись - слава богу Зевсу, якщо вам так подобається
Только не надо упоминать про те "Варты" и "Козаки".
Их, фиг целых - ноль десятых (да ещё и за такие дурные бабки).
Кроме этого, сразу появится желание и по ним пальнуть)))))
Так что, сами попробуйте, а потом говорите про "нельзя пальцем в носу ковыряться" (нельзя на грузовиках).
ну просто якщо по окопах наших б.ють, то або наступай, або щось без солі доїдай. ну потрібно вирішувати цю тему. я би на місці контрактника - звільнявся. нафіг мені знати шо не сьогодні - завтра поранять, а відповідати можна тільки по факту обстрілів..... якось так.
Остальньіе применили имеющиеся огневьіе средства и дали адекватньій ответ. ПТУРу, мазафака, адекватньій ответ!!!
Зелебобики у власти таких же зелебобиков в пресслужбе держат