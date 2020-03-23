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Все про:обстрел (8832) ранение (2355) Донбасс (20981)

 Двое воинов ранены в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик возле Шумов, - пресс-центр ОС

Сегодня, 23 марта, наемники РФ обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, который перевозил продукты питания, вблизи населенного пункта Шуми.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние здоровья воинов удовлетворительное.

"Подразделения операции Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали адекватный ответ вооруженным формированиям Российской Федерации. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое погибших, восемь раненых: в штабе уточнили информацию об обстреле из ПТРК грузовика воинов ОС на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3183693
 
 
 Топ комментарии
 
зеленський - це найслабший, найдурніший президент, який у нас був, при цьому з комплексом наполеона. З цим лохом нічого доброго не буде. Просто ЗРАДНИК!!!!!!
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І після обстрілів Зе знову відводить війська?
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Опять? Когда же вас научит что нельзя на грузовиках по линии фронта кататься и что нельзя верить ни кацапам ни Зелупе с Хамчаком
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Дякувати богові, що вірус обминув
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дякувати вітру шо ракета не вдарила так як цілились.
який в біса "бог"?
навіть попи, ну, нормальні, закривають капища. ну ок., не буду сперечатись - слава богу Зевсу, якщо вам так подобається
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Опять? Когда же вас научит что нельзя на грузовиках по линии фронта кататься и что нельзя верить ни кацапам ни Зелупе с Хамчаком
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А на чём?
Только не надо упоминать про те "Варты" и "Козаки".
Их, фиг целых - ноль десятых (да ещё и за такие дурные бабки).
Кроме этого, сразу появится желание и по ним пальнуть)))))
Так что, сами попробуйте, а потом говорите про "нельзя пальцем в носу ковыряться" (нельзя на грузовиках).
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ALEX SUROVV. Х**ло кроме спецопераций и войнушек(чужими руками и жизнями) больше ни на что не способен.
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зеленський - це найслабший, найдурніший президент, який у нас був, при цьому з комплексом наполеона. З цим лохом нічого доброго не буде. Просто ЗРАДНИК!!!!!!
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Мразь, 🤡🤢🎪 трус и предатель Получил и войну и позор !!!
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І після обстрілів Зе знову відводить війська?
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ммм, я би відвів(але на норм. позиції і відповідав би як от Ердоган недавно)
ну просто якщо по окопах наших б.ють, то або наступай, або щось без солі доїдай. ну потрібно вирішувати цю тему. я би на місці контрактника - звільнявся. нафіг мені знати шо не сьогодні - завтра поранять, а відповідати можна тільки по факту обстрілів..... якось так.
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Головне, що тепер не барига при владі і можна відводити на облаштовані позиції біля кордону із Польщею🐸🙄
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Владі щас не до війни страх, паніка за власну сраку. Втікати нікуди дача в Бергамо, квартира у Лондоні все Кові зжер.
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А главное предатели- гниды ,хуже москалей
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мама Римма родила биполярного дебила, в голове котрого война окончилась, но на фронте каждый день гибнут наши солдаты..
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шоб они там здохли все в этом Лугандоне Двох воїнів поранено внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку біля Шумів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 11
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Пля, ето какой-то треш, мазафака. Прилет ПТУРа, двое получили... огнестрельньіе осколочньіе ранения.
Остальньіе применили имеющиеся огневьіе средства и дали адекватньій ответ. ПТУРу, мазафака, адекватньій ответ!!!
Зелебобики у власти таких же зелебобиков в пресслужбе держат
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