 Минздрав рекомендует пользоваться онлайн-услугами для приобретения продуктов питания

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минздрава в Фейсбук.
"Онлайн-упаковку товара ни в коем случае не может делать человек с симптомами заболевания. Процесс приготовления пищи и упаковки покупок тщательно контролируется системой управления качеством пищевых продуктов. Поэтому субъекты хозяйствования обеспечивают качественную подготовку продуктов питания для доставки людей, в том числе и тем пациентам, которые находятся в самоизоляции", - сообщил во время брифинга заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
В то же время Минздрав Украины рекомендует заботиться о личной гигиене и переводить продукты питания с торговой упаковки в обработанную домашнюю тару.
Человечек имеет судимость в 2019 потому что сп@здил в Метро сыр и 4 банки трески.
Это прям уровень. Такого при Януке даже не было. Это прямо лучшие рекрутинговые практики из ДНР.
Прям логично. Сивохо ссался под забором, а теперь в РНБО советником. Тот п@здил жрачку из Метро, замом в дп с бюджетом 30 миллиардов. Кто был никем тот станет всем.(c)
В то же время Минздрав Украины рекомендует заботиться о личной гигиене и переводить продукты питания с торговой упаковки в обработанную домашнюю тару. Источник: https://censor.net.ua/n3183692
Неужели нельзя найти человека, который начнет работать, а не языком молоть?
Пичалька
В сёлах люди после сезона делают запасы муки, сахара, круп и прочего, вплоть до химии до сл сезона. Продукты все свои. Все сидят дома, пекут хлеб и никуда не шастают.
Поверь, у меня родственников человек 100 так живут в селе
У нас в сёлах после сезона затариваются до следующего.
Не веришь, так мне пох как то
Я живу в селе...и никто того о чем ты бредишь не делает..
Ну разве что сахар мешком берут..остальное по мере необходимости..
А може, ще й совецьких «Кубанскіх казаков».
На одних крупах человек не проживет...он не скотина...
Студия Квартал 95 Online
Е##ал я ваши помидоры
Хлеб и молоко в селе Александровка закажу из местного СИЛЬПО или АТБ. Хотя нет, лучше из АШАНА
вот все вам зелебобикам нужно разжевывать
только скорее всего будут напрягать соседей и таксистов,за определенную мзду.что тоже как то поддержит падающую экономику.