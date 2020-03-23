 Кабмин разрешил дистанционную продажу лекарств, - Шмыгаль

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что Кабинет министров разрешил лицензиатам на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно.
"Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем, во время их транспортировки", - сообщил Шмыгаль.
Та, у них уже и самих лекарств НЕТ!
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