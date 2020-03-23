EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1901  7
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (11894) карантин (901) Шмыгаль Денис (138) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 Кабмин разрешил дистанционную продажу лекарств, - Шмыгаль

Кабине министров Украины на время карантина в стране разрешил дистанционную продажу лекарств и медицинских товаров.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Кабинет министров разрешил лицензиатам на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно.

"Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем, во время их транспортировки", - сообщил Шмыгаль.

Кабмин разрешил дистанционную продажу лекарств, - Шмыгаль 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин запретил экспорт этилового спирта до 1 июня, - Шмыгаль

Источник: https://censor.net.ua/n3183691
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шмыга конченая, где маски по 2 грн? Почему нет масок по нормальной цене? Куда вы их дели, твари? Заграницу сплавили? Почему такие цены? Ублюдки конченые. Это вы так для людей стараетесь?
 показать весь комментарий
 
Шмигаль, що з експортом продуктів, українцям вистачить?
 показать весь комментарий
 
 
Це стане зрозумілим після того, як надрукують продуктові картки... Кабмин разрешил дистанционную продажу лекарств, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1755
 показать весь комментарий
 
 
Хоч бери і сам ті кордони перекривай, потім звільнять якогось міністра і скажуть що продуктів нема.
 показать весь комментарий
 
виртуальные лекарства с дистанционной продажей через удалённый доступ.
 показать весь комментарий
 
У так называемых "лецинзиатов", нет ни структур, ни возможностей, ни желания продавать лекарства он-лайн.
Та, у них уже и самих лекарств НЕТ!
...
Очень "доброе" правительство разрешило рыбам пользоваться зонтиками!

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх