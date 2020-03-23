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 Киевские новости, Здоровье
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 Еще 4 случая коронавируса подтвердили в Киеве, всего 28 инфицированных, - Кличко

В Киеве еще 4 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. То есть количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло в столице до 28 человек.

Такие данные Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" обнародовал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что COVID-19 подтвердился у 17-летней девушки, которая вернулась с учебы в Лондоне, 53-летней женщины, которая контактировала с больным в Киевской области, 28-летней женщины, вернувшейся из Австрии и 21-летнего парня, который контактировал с больным родственником.

"Двое пациентов находятся в Александровской больнице. А двое - на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей", - отметил мэр.

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Еще 4 случая коронавируса подтвердили в Киеве, всего 28 инфицированных, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183690
 
 
 Топ комментарии
 
всех кто приезжал - на карантин, принудительно
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А у нас все хорошо, 81 инфицированный, и болезнь не распространяется. Все работает, живем как обычно. Привет из Беларуси
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Интересно, есть ли связь между проданными масками и новым мерседесом хермака?
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я вам нового мера Киева дебила принёс
Еще 4 случая коронавируса подтвердили в Киеве, всего 28 инфицированных, - Кличко - Цензор.НЕТ 4880
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Хороший индикатор, такое же отношение будет не только к домашніми любимцам.
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Все под контролем, запускайте их в метро)
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С метром было бы сейчас не 28 заболевших, а 2 млн.
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Наши граждане ... Возлюбите друг друга ...
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Через скільки часу буде пік -2 тижні? Мабуть карантин 3 квітня не завершиться
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Карантин завершится, если в течении 2 недель не будет вьіявленьі новьіе заболевания)
Тебя *******)
Увьі и ах...
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Ти цілковито вписуєшся в образ типового зелябоби - наївний, глупий і хамоватий.
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Та який пік, вірус в нас ще навіть не розгорнувся.
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Італія в порівнянні з чайною спалахнула як каністра. Або просто новини звідти пішли лавиною. Мені цікаво як довго ми будемо в такому стані паралічу і неясності...
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Интересно, есть ли связь между проданными масками и новым мерседесом хермака?
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Припускаю що між новим мерсом і підписаними в мінську першим актом капітуляції
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А у нас все хорошо, 81 инфицированный, и болезнь не распространяется. Все работает, живем как обычно. Привет из Беларуси
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всех кто приезжал - на карантин, принудительно
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а у нас ходять по дворі, тільки місцева влада розвісила оголошення, щоб повідомляли анонімно, хто не сидить в самоізоляції
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а у нас скоро ямы в дворах копать будут..
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Восхищает твой оптимизм . У нас больных меньше . Мы так думаем .
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Що там лукаш про пожар в росії проговорився? Ніяких пліток не знаєте?
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У вас все добре, 81 хворий, а в нас погано 73 хворих.
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ты чмо белорусское, вас будет еще хуже чем в Италии, а раше хуже чем у вас
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Закрыть вьезд в Украину -Это самый лучший карантин .
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Многие заболеют только потому, что людей не обеспечили респираторами и др. средствами защиты!
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Привезли счастья с загранки всем раздадут не жадные.
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...все прокажённые - туристы и заробитчанин и их близкие .. . Браво Зебилы !
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А Зеленский самолеты из-за границы принимает в режиме нон-стоп! что будет через 2 недели, страшно даже представить!
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Лучше б маски, антисептики и ИВЛ такими темпами завозили...
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Можно плюсовать ещё один случай в общую копилку - Одесская область, Балта, сегодня в инфекцию по скорой привезли "француза"....все симптомы...понеслось..
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+ 178 еще вылетели из Неаполя в Борисполь! + водители такси, которыми "итальянцы" будут разбредаться по Киеву, родственники и все на их пути! "Веселуха" как великий адвокат богдан сказал...
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Киевляне дорогие, посидите немного лучше дома пока ситуация не прояснится. Берегите себя, своих родителей и детей. Не болейте на радость кацапстану.
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Двое лечатся дома под наблюдением врачей - это вообще пипец. Супрун все госпитали и больницы позакрывала?
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