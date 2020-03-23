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 Общество
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 С 24 марта запрещен вылет из Украины с целью туризма, - Криклий

Кабинет министров Украины с 12.00 24 марта запретил вылет пассажиров с целью туризма.

Об это на странице в сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Только что приняли на Кабмине. С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествиях с целью туризма", - говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что принятые решения - вынужденная мера для предотвращения распространения корнавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Wizz Air отменяет часть рейсов в Италию из-за коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3183687
 
 
 Топ комментарии
 
Надо было запрещать и отсеивать зубажилых доминиканцев еще в первых числах марта, если не раньше, хоть бы те и ныли вместе с турфирмами. Это уже ваша недоработка.
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Главное, что лет в Украину не запретили! С 24 марта запрещен вылет из Украины с целью туризма, - Криклий - Цензор.НЕТ 3381
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Медведчука тоже касается? Или болт он ложил на все запреты.
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Надо было запрещать и отсеивать зубажилых доминиканцев еще в первых числах марта, если не раньше, хоть бы те и ныли вместе с турфирмами. Это уже ваша недоработка.
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запрещен вылет?)) та ладно.. а зебилам так хочется))
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Исходя из этого форума, летают только порохоботы - ведь именно они хвалят емельяна -дурачка за дешевые авиабилеты, пецьку за безвиз и само собой за патужни реформы в каномике, которые позволяют им адыхать паеврапейски.
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До 24,00 ще можемо встигнути відправити усю ВР відправити на Колізей подивитися...
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Главное, что лет в Украину не запретили! С 24 марта запрещен вылет из Украины с целью туризма, - Криклий - Цензор.НЕТ 3381
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Та чого ж - нєхай лєтять.
От приліт вже давно треба заборонити. До завершення пандемії.
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Накрылся безвиз петин
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Медведчука тоже касается? Или болт он ложил на все запреты.
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А куда лететь? Разве где-то ещё принимают туристов?
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Как куда? Грендландия, Антарктида, Остров Пасхи и еще куча всякой экзотики, куда готовы лететь "нашi люди"
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а это не нарушение конституционных прав?
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Явное нарушение
Можно рекомендовать не лететь, можно не пускать резидентов других стран к себе
А своим гражданам нельзя запретить вылетать или прилетать
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Що за дискримінація? Єто ж тоже нашилюді! Чи це такий хітрий план - понавозити чумних і замкнути всі виходи?
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В основному продукти харчування.А через деякий час влада буде скаржитись на брак продуктів.Повториться історія з захисними масками.
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усі хто хотів приїхали. Більшість залишилась там. Стримує той факт, що назад із українським паспортом можуть не впустити, як іноземця. Виїжджають або іноземці, або ті що мають повійне громадянство.
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А американский самолет-разведчик на фото как то символизирует этот запрет?

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стопэ! в стране уже две недели почти как отменены все международные рейсы кроме завоза новых больных из италии и прочих испаний. о чем шепчет этот могучий мущина? какие туристы? чем они летают?
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Може якраз навпаки - просто знав більше за інших...
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Перед тем,как его мудрый нарид избрал руководить Украиной,беня несколько лет тусовался в Герцлии.
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Привет СССР2.0. Україна уже часть русского міра
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Уроды, ПРИЛЕТ запретите! На каком конкурсе идиотов наши вожди победили?
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Да, безвизу Хряка пришел капец. В итоге петюлька со своим безвизом внес основной вклад по числу заболеваний.
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Всі країни перетворились на гетто і концентраційні табори! Правда поки що ще не заставляють працювати до смертельного виснаження, не спалюють нікого, але хто зна... хто зна... "епідемія" лютує
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Туризм не можна, а підлікувати зелене здоров'ячко за вкрадені народні кошти - чому б і ні.
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Мнение из комментариев к посту на ФБ министра:

Glib Ivanov Вікторія Поліщук це нікого не стосується, бо заборонити перетнути кордон вам може лише суд. Те що написав пан міністр це юридичне невігластво і дибілізація влади. Можете приходити на кордон/в аеропорт и спокійно перетинати кордон. Свобода пересування гарантовання конституцією. Конституційні права обмежуються тільки на період воєного/або інших особливих станів. Надзвичайний стан, не введенно. Тому жоден «указ» кабміну не може обмежити ваше право на свободу пересування муж областями або між країнами.
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