 С 24 марта запрещен вылет из Украины с целью туризма, - Криклий

Об это на странице в сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Только что приняли на Кабмине. С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествиях с целью туризма", - говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что принятые решения - вынужденная мера для предотвращения распространения корнавируса.

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