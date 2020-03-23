 С 24 марта запрещен вылет из Украины с целью туризма, - Криклий

Об это на странице в сети Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.
"Только что приняли на Кабмине. С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествиях с целью туризма", - говорится в сообщении.
Он также подчеркнул, что принятые решения - вынужденная мера для предотвращения распространения корнавируса.
От приліт вже давно треба заборонити. До завершення пандемії.
с 24
Можно рекомендовать не лететь, можно не пускать резидентов других стран к себе
А своим гражданам нельзя запретить вылетать или прилетать
Семенюк Олександр@osrivne
Що вони вивозять?
Glib Ivanov Вікторія Поліщук це нікого не стосується, бо заборонити перетнути кордон вам може лише суд. Те що написав пан міністр це юридичне невігластво і дибілізація влади. Можете приходити на кордон/в аеропорт и спокійно перетинати кордон. Свобода пересування гарантовання конституцією. Конституційні права обмежуються тільки на період воєного/або інших особливих станів. Надзвичайний стан, не введенно. Тому жоден «указ» кабміну не може обмежити ваше право на свободу пересування муж областями або між країнами.