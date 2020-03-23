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 На Житомирщине приезжим из-за границы предлагают изолироваться в гостинице или санатории

Приезжим из-за границы в Житомирской области подготовили номера в гостинице "Житомир" и санатории "Лесная сказка".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщила местная власть на брифинге.

"В санатории "Лесная сказка" в Коростышеве могут временно поселиться для обсервации те, кто прибывает из-за границы", - сказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По его данным, только за последние несколько дней в Житомирскую область прибыли из-за границы 52 человека.

"Кто хочет пройти обсервацию не дома, а отдельно от семьи - мы можем обеспечить проживание в гостинице "Житомир", там есть до 30 номеров", - добавил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183684
 
 
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Так треба було всіх розмістити. Їх всіх разом не більше ніж людей на мундіалях, то якось їх розміщали раніше
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Їх всіх разом не більше, ніж людей на одному лиш фіналі Євро-2012 - 60 тис. прилетіло (Олімпійський вміщає 70 тисяч)...
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Хоч хтось в Україні до цього додумався. У нас купа санаторіїв і готелів через карантин порожні! Що заважає туди людей розселити???
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интересно, что с молодым человеком из Варшави, который говорил, что короновирус не него проблема, а проблема пожилых людей и он не собирается себя ни в чем ограничивать?
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О! Предлагают! На Житомирщине приезжим из-за границы предлагают изолироваться в гостинице или санатории - Цензор.НЕТ 6866
Когда уже тысячи приехали додому
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