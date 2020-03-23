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 Политика Украины
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 Стефанчук предложил в ближайшие два месяца проводить заседания Рады в режиме видеоконференций

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и народный депутат Николай Стефанчук (фракция "Слуга народа") предлагают на время мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, проводить заседания парламента в режиме видеоконференций.

Текст соответствующего законопроекта №3250 обнародован на сайте парламента в понедельник. Депутаты инициируют временно, в течение 60 дней со дня вступления в силу данного закона, разрешить проведение пленарных заседаний и заседаний комитетов парламента в режиме видеоконференций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В законопроекте отмечается, что на пленарном заседании или заседании парламентского комитета в режиме видеоконференции могут рассматриваться исключительно законопроекты, имеющие особую важность и связанные с предотвращением возникновения и распространения, локализацией и ликвидацией вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни, обеспечением национальной безопасности и обороны, экономическим благосостоянием и правами человека.

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Законопроект предполагает, что решение о проведении пленарного заседания в режиме видеоконференции может принимать председатель Верховной Рады по предложению президента или не менее одной трети народных депутатов Украины от конституционного состава парламента.

Во время проведения пленарного заседания парламента в режиме видеоконференции в зале, где оно проходит, могут присутствовать только председатель Верховной Рады, его первый заместитель и вице-спикер, а также докладчик законопроекта, председатель или представитель определенного главным комитета, члены счетной комиссии, по одному представителю от каждой депутатской фракции или группы, сотрудники аппарата Рады, обслуживающие пленарные заседания. Другие народные депутаты Украины принимают участие в пленарном заседании в режиме видеоконференции.

Источник: https://censor.net.ua/n3183681
 
 
 Топ комментарии
 
А законные основания в конституции или регламенте на это есть? Шулера хреновы.
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Заткните ему рот! Может хоть коронавирус сделает то, что не смогли сделать мы во время Майдана, и поубивает весь этот феолально-демократический вертеп!
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хлопці, не проипать бы той момент когда рыги "спасатели языков и жизней " впрыгнуть за штурвал этого пикирующего літака ... мертвечук ручонки потирает, остальные на низком старте...
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А они уверены, что Covid-19 по видеосвязи не передается?
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Заткните ему рот! Может хоть коронавирус сделает то, что не смогли сделать мы во время Майдана, и поубивает весь этот феолально-демократический вертеп!
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Туда можно брать хоть прямо с майдана - станут такими же. Гаврилюки и прочие панасюки в пример.
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Вот именно, а надо брать с идейно-мотивированных партий вроде НацКорпуса, с14, автоном.нс и тд. Чтобы им некуда было награбленное девать если скурвлятся - везде зарубежом их как фашистов встречают, а значит придется вкладывать обратно в страну.
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нацкорпус мотивируется только деньгами. как и с14 и прочие "псевдонационалисты".
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Ну они хотя бы мотивируются на правильные дела, в отличии от тех же либералов
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серьезно? это "правильно" было когда они как шавки бегали за порохом год назад а сейчас сидят тихо тихо? это и есть "правильная мотивировка"? да пошли они нахер шлюхи копеечные.
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У них рожи плоские, можно стопками складывать.
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Может так случиться , что через два месяца у вас в президиуме господь-бог заседать будет.
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Сашко 25 няв@vono_e_znovu 3 ч

у них в планах голосування по смартфонах, і кількість людей за математичною моделлю )
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А законные основания в конституции или регламенте на это есть? Шулера хреновы.
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а голосовать в вайбере в группе "рада"
дебилы!
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Що б ви ще якоїсь гидоти понаприймали? Сидіть дома і не кашляйте. Особливо за землю і стосунки з кацаповірусом в дамбвабвелугандонії.
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ненене, надо включать "Триумф Воли" за авторством Лени Рифеншталь, а то "лебединого озера" мы уже тридцать лет кушаем, и еще на сотню накушались
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а сам будешь хомячить с отвернутой в сторону вебкамерой.
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хлопці, не ******** бы той момент когда рыги "спасатели языков и жизней " впрыгнуть за штурвал этого пикирующего літака ... мертвечук ручонки потирает, остальные на низком старте...
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А как можно будет узнать, что проголосовал депутат, а не его собака?
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п и ж о н ы. это те, у кого число т.н. жен равняется известному символу ПИ.
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Може,спочатку треба пояснити,що то за хрєнь - "режим відеоконференціі"?..А то зберуться на хаті у Стефанчуків кілька зелепухів,наприймають там хрєн зна чого,запишуть то всьо на відео і скажут - то був такий режим,всьо согласно закону...
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Чтобы так голосовать нужно сначала собраться в Раде и принять закон про такие голосования
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************* ...

тепер можна роз'їхати по борделям і куршавелям,
і при тому щось наголосувати собі на подорож
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Антиконституционные, незаконные предложения, за одно лишь внесение которых Стефанчук и ему подобные должны нести ответственность. Так могут они ,что хочешь принять.
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Всё как в малых маркетах - один вышел, другой зашел. Впрочем, другой может и не выйти.
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А ***** ви тварі будете одержувати не в режимі конференції.
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А может им и зарплату через видеоконференцию показывать ? И желательно в турборежиме , что бы и посчитать не успевали .
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