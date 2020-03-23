 Единение и взаимопомощь во время жизненных испытаний - важное и эффективное средство их преодоления, - Совет Церквей объявил 25 марта Днем общей молитвы и поста за Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ, Институт религиозной свободы обнародовал текст обращения ВСЦиРО.

Религиозные лидеры, среди прочего, призывают украинцев присоединиться 25 марта к общей молитве и посту ("для тех, кому позволяет состояние здоровья").

"История свидетельствует, что единение народа и взаимопомощь друг другу во время сложных жизненных испытаний - важное и эффективное средство победы эпидемий, стихийных бедствий, экономических кризисов. Однако для всех верующих еще более важным является осознание того, что только с Божьей помощью и мудростью человек может пройти эти сложные времена достойно, со спокойствием в сердце, с трезвым умом", - говорится в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин собрался на внеочередное заседание: ввели режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, - Шмыгаль

Совет Церквей призывает верующих разных конфессий, "особенно тех в нашем государстве, от кого сейчас зависит принятие сложных и ответственных решений, в этот день проявить смирение и покаяние перед Богом, оставаясь каждый в месте своего пребывания".

"Призываем всех верующих обратиться к Всевышнему с молитвой о защите жизни и здоровья каждого человека, оказании помощи в борьбе с пандемией, о врачах и всех, кто жертвенно служит ближним, об исцелении заболевших, о мудрости и воодушевление по принятию практических мер по недопущению распространение коронавируса в Украине и мире. Пусть Господь вдохновит каждого, особенно среди облеченных властью, мудро и ответственно действовать по оказанию помощи нуждающимся, больным и лицам пожилого возраста, разработки плана поддержки самозанятых лиц и тех семей, которые из-за карантина остались без средств к существованию", - подчеркивается в обращении.

Религиозные лидеры уверены, что "с Божьей помощью вызов, который предстал перед всеми нами, будет преодолен, в том числе благодаря личной ответственности каждого по соблюдению гигиены и требований карантина, согласованным профилактическим действиям, отважности наших врачей, всего медперсонала и работников других ответственных отраслей".

Также читайте: До конца дня ПЦР-тесты на коронавирус доставят во все лаборатории Украины, - ОП