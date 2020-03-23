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 Политика Украины
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 Милованов опровергает отсутствие реакции Кабмина Гончарука на письмо СНБО про маски: Все сработали быстро и имели несколько сценариев. ДОКУМЕНТ

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг отсутствие реакции со стороны правительства Алексея Гончарука на письмо СНБО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"В соцсетях и СМИ распространяются фейки, что якобы правительство Гончарука не отработало письмо СНБО и не было готово к пандемии. Это неправда... На самом деле, все сработали быстро, вовремя, имели несколько сценариев действий, а также моментально разработали на начали вводить план действий", - говорится в сообщении.

Милованов опубликовал поручения Гончарука на следующий после письма день и решение правительства об утвержденном плане действий.

"А штаб был создан вообще 24-го (января. - Ред.), за неделю до письма СНБО", - подчеркнул Милованов.

По его словам, именно Минэкономики фактически первым среди государственных органов начало всеукраинскую кампанию через Госпотребслужбу и Государственную службу труда о мерах, которые нужно соблюдать для недопущения распространения коронавируса на основе рекомендаций ВОЗ и Минздрава.

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Минэкономики рассматривало три сценария - без заражений COVID-19 в Украине (как на момент запроса СНБО), с небольшим количеством заражения и - пандемия.

"Соответственно, действия правительства должны становиться все жестче при изменении ситуации от лучшей к худшей (переход к сценарию с большим количеством заболевших). Эксперты предлагали запретить экспорт (индивидуальных средств защиты - ИФ) при условии диагноза первого случая коронавируса в Украине. Это произошло 3 марта. А 4-го сменили правительство", - подчеркнул Милованов.

"И уже новое правительство должно было вводить запрет экспорта и реэкспорта масок. Они это и сделали 11-го марта, через неделю", - добавил он.

"Напомню, до первого случая болезни на официальном уровне о коронавирусе говорили вполне сдержанно. Например, то же СНБО на своем же сайте цитировало Президента о том, что "нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера", - отметил Милованов.

Ранее сообщалось, что САП открыла производство в отношении служебных лиц Кабмина, проигнорировавших письмо главы СНБО о запрете экспорта товаров медназначения.

Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. Позже правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня. В итоге Таможенная служба оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины - частные компании вывезли 980 тонн масок.

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Милованов опровергает отсутствие реакции Кабмина Гончарука на письмо СНБО про маски: Все сработали быстро и имели несколько сценариев 01
Милованов опровергает отсутствие реакции Кабмина Гончарука на письмо СНБО про маски: Все сработали быстро и имели несколько сценариев 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183679
 
 
 Топ комментарии
 
На самом деле, все сработали быстро, вовремя, имели несколько сценариев действий, а также моментально разработали на начали вводить план действий.

Ага. Стали срочно продавать маски в ЕС на пике спроса.
Больше никаких результатов плана действий не наблюдается.

1. Масок нет. Дезинфекторов нет. Спирта нет. Все продано за кордон.
2. В городах наспех без всякой подготовки введен карантин, полностью парализовавший жизнедеятельность.
3. Пассажирские перевозки в городах остановлены. Вместо нормального цифрового билета работникам медицинских и стратегических предприятий раздали сраные бумажки с печатью, которые тут же стали появляться у остальных.
4. На момент начала карантина аппаратов ИВЛ на всю Украину несколько сотел. ИВЛ восстанавливает Порох, ЗЕбанарий рассказывает сказки.
5. В областях просят помощи почему-то не у милашки-ЗЕбанашки, а у Пороха.

Так походу это опять Порох был готов к эпидемии, а не ЗЕбанарий.
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Сработали молниеносно--продали остатки.
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Ай как неудобно вышло, обгадить наверное не судьба.
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Милованов: У нас есть миллионрук, и все кривые.
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Сработали молниеносно--продали остатки.
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Здорово выкручивается мразь,забыл он ещё добавить - зима была недостаточно холодной,поэтому мы не ввели запрет на экспорт масок.
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оказывается заинтересованных гос. органов не нашлось, не до того было попробуй весь запас за такой короткий срок из Страны выпулить.
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... то же СНБО на своем же сайте цитировало осла...Источник: https://censor.net.ua/n3183679
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Было письмо не было письма, было два плана или три или мешок это не важно, кто маски то продал?
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На самом деле, все сработали быстро, вовремя, имели несколько сценариев действий, а также моментально разработали на начали вводить план действий.

Ага. Стали срочно продавать маски в ЕС на пике спроса.
Больше никаких результатов плана действий не наблюдается.

1. Масок нет. Дезинфекторов нет. Спирта нет. Все продано за кордон.
2. В городах наспех без всякой подготовки введен карантин, полностью парализовавший жизнедеятельность.
3. Пассажирские перевозки в городах остановлены. Вместо нормального цифрового билета работникам медицинских и стратегических предприятий раздали сраные бумажки с печатью, которые тут же стали появляться у остальных.
4. На момент начала карантина аппаратов ИВЛ на всю Украину несколько сотел. ИВЛ восстанавливает Порох, ЗЕбанарий рассказывает сказки.
5. В областях просят помощи почему-то не у милашки-ЗЕбанашки, а у Пороха.

Так походу это опять Порох был готов к эпидемии, а не ЗЕбанарий.
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Кто то громко пукнул.Всё нечего,но дышать невозможно и глаза режет.
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Декілька сценарієв.... продюсери грьобані.
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Отлично! СНБО реагирует, Рада реагирует, земразь реагирует, премьер реагирует.
В результате масок нет.
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Все всё офигенно оперативно отработали.
Масок нет. Зато денюжки у Радуцкого и новый мерседес у Ермака есть. Шо не так?
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Мерс у ермака от козака. Как раз по времени совпадает с подписанием капитуляции. Дешево продался.
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Теперь я понимаю сидельцев в Санжарах,когда они не хотели даже числиться гражданами Украины.Понято почему Гончарук не сопротивлялся отставке,а Милованов не хотел остаться в министрах.Интересно,одеяло Насирова сейчас у кого?
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Все сработали быстро,быстренько продали все что можно было и свалили молодцы.
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Какая же гнида, Тимофей Милованов, продолжает врать, это не человек, это кусок дерьма лживого!
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более месяца моментально реагировали
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"Имели несколько сценариев", а сценарии имели вас.
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"сработали быстро" - это быстро всё вывезли и продали, молодцы!
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Это-нормальный будущий сценарий. На вопрос "Кто виноват?", в ответ будем рисовать знать "Перекрёсток с круговым движением"
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Во трындит, как сцыт на угол в подворотне...
Принял меры. Мудило, у тебя мозгов меньше чем у ракушки.
Простая ситуевина:
Приходит ко ммне например опер, с собой тащит пару справок от негласных источников и справку о проверке сигнальной информации. Опер уже получил инфу, провел предварительный анализ, юридическую и правовую оценку полученных материалов, "накалякал" первичные проверочные мероприятия. На все про все у него 10 календарных суток. Причем мероприятия должны не допустить совершения преступления ! Далее ОРД.
Но опер и я в том числе входим в ограниченное правовое поле и несем ответственность за свои действия (бездействие).
Вданной ситуации вообще нехрен думать в первичных мероприятиях информирование заинтересованных (исполнительных) подразделений, подготовка проекта на запрет критически необходимых материалов, запрос и получение данных о производителях и наличии необходимого на складах. Контрольчерез таможню и погранцов (привлечение офицеров ОДР (отдел действующего резерва)).Постанова кабмина. Все.
Это дохрена надо ума чтобы такое сделать? Это простейшая минималка 1-й класс 2-я четверть. Уроды зеленые.
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