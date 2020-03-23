 Милованов опровергает отсутствие реакции Кабмина Гончарука на письмо СНБО про маски: Все сработали быстро и имели несколько сценариев. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
"В соцсетях и СМИ распространяются фейки, что якобы правительство Гончарука не отработало письмо СНБО и не было готово к пандемии. Это неправда... На самом деле, все сработали быстро, вовремя, имели несколько сценариев действий, а также моментально разработали на начали вводить план действий", - говорится в сообщении.
Милованов опубликовал поручения Гончарука на следующий после письма день и решение правительства об утвержденном плане действий.
"А штаб был создан вообще 24-го (января. - Ред.), за неделю до письма СНБО", - подчеркнул Милованов.
По его словам, именно Минэкономики фактически первым среди государственных органов начало всеукраинскую кампанию через Госпотребслужбу и Государственную службу труда о мерах, которые нужно соблюдать для недопущения распространения коронавируса на основе рекомендаций ВОЗ и Минздрава.
Минэкономики рассматривало три сценария - без заражений COVID-19 в Украине (как на момент запроса СНБО), с небольшим количеством заражения и - пандемия.
"Соответственно, действия правительства должны становиться все жестче при изменении ситуации от лучшей к худшей (переход к сценарию с большим количеством заболевших). Эксперты предлагали запретить экспорт (индивидуальных средств защиты - ИФ) при условии диагноза первого случая коронавируса в Украине. Это произошло 3 марта. А 4-го сменили правительство", - подчеркнул Милованов.
"И уже новое правительство должно было вводить запрет экспорта и реэкспорта масок. Они это и сделали 11-го марта, через неделю", - добавил он.
"Напомню, до первого случая болезни на официальном уровне о коронавирусе говорили вполне сдержанно. Например, то же СНБО на своем же сайте цитировало Президента о том, что "нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера", - отметил Милованов.
Ранее сообщалось, что САП открыла производство в отношении служебных лиц Кабмина, проигнорировавших письмо главы СНБО о запрете экспорта товаров медназначения.
Напомним, ранее стало известно, что секретарь СНБО Данилов в начале года дважды просил правительство запретить экспорт масок. Позже правительство Украины на время карантина запретило экспорт хирургических масок и других товаров противоэпидемического назначения - ограничения будут действовать до 6 июня. В итоге Таможенная служба оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины - частные компании вывезли 980 тонн масок.
Ага. Стали срочно продавать маски в ЕС на пике спроса.
Больше никаких результатов плана действий не наблюдается.
1. Масок нет. Дезинфекторов нет. Спирта нет. Все продано за кордон.
2. В городах наспех без всякой подготовки введен карантин, полностью парализовавший жизнедеятельность.
3. Пассажирские перевозки в городах остановлены. Вместо нормального цифрового билета работникам медицинских и стратегических предприятий раздали сраные бумажки с печатью, которые тут же стали появляться у остальных.
4. На момент начала карантина аппаратов ИВЛ на всю Украину несколько сотел. ИВЛ восстанавливает Порох, ЗЕбанарий рассказывает сказки.
5. В областях просят помощи почему-то не у милашки-ЗЕбанашки, а у Пороха.
Так походу это опять Порох был готов к эпидемии, а не ЗЕбанарий.
В результате масок нет.
Масок нет. Зато денюжки у Радуцкого и новый мерседес у Ермака есть. Шо не так?
Принял меры. Мудило, у тебя мозгов меньше чем у ракушки.
Простая ситуевина:
Приходит ко ммне например опер, с собой тащит пару справок от негласных источников и справку о проверке сигнальной информации. Опер уже получил инфу, провел предварительный анализ, юридическую и правовую оценку полученных материалов, "накалякал" первичные проверочные мероприятия. На все про все у него 10 календарных суток. Причем мероприятия должны не допустить совершения преступления ! Далее ОРД.
Но опер и я в том числе входим в ограниченное правовое поле и несем ответственность за свои действия (бездействие).
Вданной ситуации вообще нехрен думать в первичных мероприятиях информирование заинтересованных (исполнительных) подразделений, подготовка проекта на запрет критически необходимых материалов, запрос и получение данных о производителях и наличии необходимого на складах. Контрольчерез таможню и погранцов (привлечение офицеров ОДР (отдел действующего резерва)).Постанова кабмина. Все.
Это дохрена надо ума чтобы такое сделать? Это простейшая минималка 1-й класс 2-я четверть. Уроды зеленые.