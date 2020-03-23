 Внеочередное заседание Кабмин: введен режим ЧС в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, - Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС. Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях", - рассказал Шмыгаль.
Європейська Солідарність
@Euro_Solidarity 1 ч
Андрій Парубій:
голосування по землі або по мові під час пандемії - це політичне мародерство і провокація людей на протести
Совет, антисептик сделай сам и сиди дома
Вирус залетит если не через нос и рот, то через глаза 100%, руки, одежда, вещи и прочее.......
Ukraine DIY@Vlad_Underwood 3 ч
Ребята в кабинетах - вы реально идиоты с претензией под многоходовочников?
Вы хотите уничтожить сельский электорат, сначала запретив транспорт по селам, а теперь предлагая электронные пенсии там, где нет банкоматов,терминалов и интернет раз в неделю??
Кто за вас проголосует???