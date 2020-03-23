 Внеочередное заседание Кабмин: введен режим ЧС в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, - Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС. Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях", - рассказал Шмыгаль.

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