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 Внеочередное заседание Кабмин: введен режим ЧС в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, - Шмыгаль

Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС. Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях", - рассказал Шмыгаль.

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Внеочередное заседание Кабмин: введен режим ЧС в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, - Шмыгаль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183677
 
 
 Топ комментарии
 
Масок нет ! Антисептиков нет ! Работы нет ! Денег нет ! Вот это и есть черезвычайное положение !
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Надо было Шахова заслушать, о долгах шахтерам.
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Європейська Солідарність

@Euro_Solidarity 1 ч

Андрій Парубій:
голосування по землі або по мові під час пандемії - це політичне мародерство і провокація людей на протести
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Интересно послушать, как палубий произносит слово "коронавирус")))
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Парубий говорит нормально, любой японец его понимает, так как у него японский акцент.
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интересно послушать тебя дятла, вроде дятел, а пердишь как зряк
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Надо было Шахова заслушать, о долгах шахтерам.
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В донецкой области не нада ничего вводить, особенно в ордло
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так они полезут на запад. другого выхода у них нет. они и нах никому не нать, ни в самих республиках ни на раше.
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Масок нет ! Антисептиков нет ! Работы нет ! Денег нет ! Вот это и есть черезвычайное положение !
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Тоша, паникер ты провокатор сраный, маски до опы, антисептик скупили такие же всепропальщики как ты ящиками, сейчас барыжат.
Совет, антисептик сделай сам и сиди дома
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Как все сидят, и вообще, соевые всегда позиционировали себя как богатых людей, у всех дома трёхэтажные, машины и прочие ништяки
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а ты, зепил, по бедности здесь себе на бояру барыжишь значит?
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То и значит. Толку от них никакого.
Вирус залетит если не через нос и рот, то через глаза 100%, руки, одежда, вещи и прочее.......
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Ти що триндиш,срань зелена! Маска обов'язково-без неї тобі й хліба не купити,щоб зробити антисептик потрібен спирт,громадяни не тримають його літрами вдома і не повинні,держава зобов'язана забезпечити засобами захисту своїх громадян ане продаватиїх за готівку до Словенії,Германії чи Іспанії! Біда цієї країни-такі полудурки як ти!
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Вдягай балаклаву, або бандану раз немає масок
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Ukraine DIY@Vlad_Underwood 3 ч

Ребята в кабинетах - вы реально идиоты с претензией под многоходовочников?
Вы хотите уничтожить сельский электорат, сначала запретив транспорт по селам, а теперь предлагая электронные пенсии там, где нет банкоматов,терминалов и интернет раз в неделю??
Кто за вас проголосует???
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