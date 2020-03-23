 СБУ проверяет один из облэнерго из-за вероятного причинения вреда энергетической отрасли

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Проверка инициированая СБУ совместно с Национальной комиссией по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг показала, что должностные лица акционерного общества внесли в отчетную документацию заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ по обновлению энергетических объектов региона.

Так за прошлый год расходы на модернизацию, внесенных к тарифам для потребителей, составляли почти 140 млн гривен. Средства граждан должны были быть направлены на операционное обновление отрасли, реконструкцию и строительство новых хозяйственных объектов. По данным следствия, на более половине из указанных в отчете объектов работы были проведены лишь "на бумаге", что составляет более 70 млн гривен.

Такие действия могли привести к сбоям и перегрузке энергетической отрасли региона и вызвать чрезвычайных ситуаций.

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В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и круг должностных лиц предприятия, которые возможно причастны к указанным нарушениям. Сейчас решается вопрос о принятии НКРЕКП к лицензиату мер регуляторного влияния.