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Все про:правоохранительные органы (1118) СБУ (14481) энергетика (1138)

 СБУ проверяет один из облэнерго из-за вероятного причинения вреда энергетической отрасли

Сотрудники Службы безопасности Украины проверяют возможную причастность должностных лиц одного из областных энергетических компаний в нанесении вреда объектам критической инфраструктуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Проверка инициированая СБУ совместно с Национальной комиссией по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг показала, что должностные лица акционерного общества внесли в отчетную документацию заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ по обновлению энергетических объектов региона.

Так за прошлый год расходы на модернизацию, внесенных к тарифам для потребителей, составляли почти 140 млн гривен. Средства граждан должны были быть направлены на операционное обновление отрасли, реконструкцию и строительство новых хозяйственных объектов. По данным следствия, на более половине из указанных в отчете объектов работы были проведены лишь "на бумаге", что составляет более 70 млн гривен.

Такие действия могли привести к сбоям и перегрузке энергетической отрасли региона и вызвать чрезвычайных ситуаций.

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В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и круг должностных лиц предприятия, которые возможно причастны к указанным нарушениям. Сейчас решается вопрос о принятии НКРЕКП к лицензиату мер регуляторного влияния.

Источник: https://censor.net.ua/n3183669
 
 
 Топ комментарии
 
А почему только одной?? Они все этим занимаются. Еще и потребителей регулярно нае....т
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А почему это модернизацию частной компании должны оплачивать потребители,хозяин сам должен был это делать за свой счет,но не драть три шкуры с населения,а себе покупать виллы во Франции за сотни миллионов.
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Большой секрет какое обленерго?
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А почему только одной?? Они все этим занимаются. Еще и потребителей регулярно нае....т
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Одно видимо кому-то чем-то не угодило, нужно прищимить.
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Само собой...делить будут.
а то, так, риторический вопрос ))
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Дмитрий@dmitriypaut 2 ч

Что Зеленскай раздал в управление олигархов.
Вместе с жителями. Как то быстро мы в крепостное право переместились

СБУ проверяет один из облэнерго из-за вероятного причинения вреда энергетической отрасли - Цензор.НЕТ 1454
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Это не один год пооисходило.
А ниполаевская кому принадлежит??
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..да любое бери, не ошибешься, вопрос лишь в кол-стве..... СБУ перевіряє один із обленерго через ймовірне заподіяння шкоди енергетичній галузі - Цензор.НЕТ 2610..рассадник воровства и кэша левого..
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А почему это модернизацию частной компании должны оплачивать потребители,хозяин сам должен был это делать за свой счет,но не драть три шкуры с населения,а себе покупать виллы во Франции за сотни миллионов.
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