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 Политика Украины, Общество
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 До конца дня ПЦР-тесты на коронавирус доставят во все лаборатории Украины, - ОП

Офис президента заявил, что тесты полимеразной цепной реакции для выявления коронавируса доставят во все лаборатории Украины до конца понедельника, 23 марта.

Об этом сообщили на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.

"ПЦР-тесты для выявления коронавируса будут доставлены в лаборатории по всей стране до конца понедельника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина обеспечена ПЦР-тестами для выявления коронавирусной инфекции более чем на 10 дней. На текущей неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медицинских средств.

В ОП отметили, что военный самолет Ил-76, который в ночь на понедельник вернулся из Китая, доставил в Украину первую партию медицинского груза, среди которого есть два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики.

"Первые 250 тыс. экспресс-тестов будут распределены следующим образом: около 100 тыс. отправят в критически важные подразделения и организации - прежде всего в действующие подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и полиции. Остальные будут переданы в больницы, которые определены как базовые для противоэпидемических мероприятий. Если экспресс-тест выявил у человека COVID-19, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР", - добавили в ОП.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183665
 
 
 Топ комментарии
 
Китай никогда не признается, что это они создали и выпустили коронавирус ибо последуют много триллионные иски и кетаю Будет писец как государству впринцыпе!!! До конца дня ПЦР-тесты на коронавирус доставят во все лаборатории Украины, - ОП - Цензор.НЕТ 7839
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Оллолошки!!! Новых сказок подвезли!!!
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Ему рано с ней общаться.
Не старый.
Поживет ещё. До конца дня ПЦР-тесты на коронавирус доставят во все лаборатории Украины, - ОП - Цензор.НЕТ 1489
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Китай никогда не признается, что это они создали и выпустили коронавирус ибо последуют много триллионные иски и кетаю Будет писец как государству впринцыпе!!! До конца дня ПЦР-тесты на коронавирус доставят во все лаборатории Украины, - ОП - Цензор.НЕТ 7839
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Там Петя мільйон тестів привіз, іді получай.
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Татьяна, соевые говорят, что два самолёта)))
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А что соевые, кроме этого еще умеют? А, ну да - сосать)
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Тебе, мудилда, никто ничего не привез.

Искренне желаю тебе поскорее отмучиться, ***** зелебобная
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Вчора питали в аптеці -масок не було. В Луцьку.
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Наший собі, безрукий дебіл
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Шарфиком предохраняться нет совета? Эффект тот же.
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Зебил обещал, что в прошлую пятницу-субботу будут в каждой аптеке!
Но как мы поняли по собственному опыту - для Зебила, обещать, это не делать...
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А видосик прикольный будет? Как хидрант их передаёт с первой шмарой? Шо, опять нет? а почему?
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Для проведения 1 (одного) ПЦР-анализа требуется минимум 4 часа с использованием специального прибора. Такие приборы дороги, и их количество Украине ограничено. Поэтому проведение ПЦР-анализов будет сильно растянуто во времени. Хотелось бы узнать, насколько.
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я вот поинтересовался... шо, если по дням разделить естественные смерти... и тогда итальянский коронавайрус покажется будничным... До кінця дня ПЛР-тести на коронавірус доставлять в усі лабораторії України, - ОП - Цензор.НЕТ 5120
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Тесты для COVID, подготовленные больницы и персонал, должны были быть еще два месяца тому назад.
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Ещё не поздно ничего. Не уподобляйтесь расистским троллям. У нас нет пока большого количества заболевших.
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Теперь никто никому ничего не должен. У власти тупые ватные мудаки.
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Що, в усі три? До кінця дня ПЛР-тести на коронавірус доставлять в усі лабораторії України, - ОП - Цензор.НЕТ 5632
А через десять днів хто доставлять буде?

В суботу уряд Іспанії повідомив, що придбав чергових 650 000 тестів, а за кілька днів їх буде мільйон. Ще щість иільйонів закуплено. Іспанія також намагається придбати чотири роботизовані установки, які дозволять збільшити число щоденних тестів з нинішніх 15-20 тисяч до 80 000.
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та в испании такаж фигня как и у нас...только в масштабе времени + 2 недели.не надо с них пример брать.
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Мдааа...а все таки у нас проблемы ...Хьюстон!!! Гля какие новости...

По словам специалистов, у значительного числа зараженных в Китае, Италии и Южной Корее полностью или частично теряется обоняние. Этот симптом не был ранее известен, однако сообщается, что в Германии двое из трех зараженных имеют аносмию (потеря обоняния). В связи с этим специалисты утверждают, что люди с такими симптомами должны самоизолироваться для предотвращения распространения инфекции.О чем эта новость? О том, что отключается или повреждается нерв, который отвечает за рецепторы обоняния. Т.е. версия, что коронавирус изменяет код весьма правдоподобна....
А это значит, что те которые выздоровели ...под колпаком! В один момент они могут быть одномоментно отключены....
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