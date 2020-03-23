 До конца дня ПЦР-тесты на коронавирус доставят во все лаборатории Украины, - ОП

Об этом сообщили на сайте ОП, передает Цензор.НЕТ.

"ПЦР-тесты для выявления коронавируса будут доставлены в лаборатории по всей стране до конца понедельника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина обеспечена ПЦР-тестами для выявления коронавирусной инфекции более чем на 10 дней. На текущей неделе состоится еще несколько поставок в страну тестов и медицинских средств.

В ОП отметили, что военный самолет Ил-76, который в ночь на понедельник вернулся из Китая, доставил в Украину первую партию медицинского груза, среди которого есть два вида тестов: для ПЦР и для экспресс-диагностики.

"Первые 250 тыс. экспресс-тестов будут распределены следующим образом: около 100 тыс. отправят в критически важные подразделения и организации - прежде всего в действующие подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и полиции. Остальные будут переданы в больницы, которые определены как базовые для противоэпидемических мероприятий. Если экспресс-тест выявил у человека COVID-19, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР", - добавили в ОП.

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