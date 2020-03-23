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 Россия ограничила экспорт всех видов круп из-за коронавирусной инфекции

Россельхознадзор с 20 марта ввел временный запрет на экспорт из РФ всех видов крупяных изделий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Об этом говорится в письме заместителя руководителя службы Юлии Швабаускене территориальным органам Россельхознадзора. В документе отмечается, что запрет вводят сроком на десять дней до особых указаний рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории РФ.

О том, что в РФ могут быть ограничительные меры на экспорт социально важных продуктов, к которым относятся и крупы, стало известно из протокола рабочей группы по противодействию распространению коронавируса от 20 марта. Из документа следовало, что такие меры могут ввести в случае попыток увеличения цен на продукцию и продаж на зарубежные рынки со стороны производителей, следует из протокола.

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Крупы были одним из тех продуктов, которые пользовались ажиотажным спросом в последнее время. По данным Nielsen, в начале марта продажи категории подскочили на 27,8%. В X5 Retail Group уже отмечали увеличение поставщиками цен на крупы на 5%. Но если экспорта гречневой крупы или гречихи из России фактически нет, для производителей риса запрет грозит серьезными проблемами.

В России общее число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек (262 из них - в Москве), 17 выздоровели, порядка 52 тысяч находятся под наблюдением.

Источник: https://censor.net.ua/n3183664
 
 
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Хочу глянуть на баткойн майнеров на блокчлене шо они будут делать со своими баткойнами когда жрать будет нечего Россия ограничила экспорт всех видов круп из-за коронавирусной инфекции - Цензор.НЕТ 4025
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Ничего,это долго играющая инвестиция.
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Февраль. Путин велел отправить в Китай 2 млн. медицинских масок. Март. Путин договорился, что Россия получит из Китая 25,5 млн. медицинских масок. На одном месте два раза всех переиграл.
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Россия ограничила экспорт всех видов круп из-за падения цены на нефть и санкции .
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Скоро ножки Трампа клянчить будут,не долго осталось.
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зелох42 спеши всё продать не сцы, да у нас этого зерна и крупы как грязи, если шо в Африке купим вридорого.
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