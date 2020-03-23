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 Общество, За рубежом
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 Украинцев из Бразилии эвакуирует польская авиакомпания, - Дещица

Группа граждан Украины вернется домой из Бразилии транзитом через Варшаву благодаря договоренностям украинских дипломатов с МИД Польши и авиакомпанией LOT.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Уже решен вопрос, что 19 граждан Украины прилетят 25 марта из Рио-де-Жанейро в Варшаву польским самолетом. Мы договариваемся, чтобы в тот же день спецрейсом авиакомпании SkyUp они улетели в Киев", - сообщил дипломат.

Он отметил, что сейчас правительство Польши совместно с авиакомпанией LOT проводит операцию "Полет домой" (LOTdodomu) с целью возвращения поляков на родину в связи с эпидемией коронавируса.

По достигнутой договоренности, LOT также будет забирать украинских граждан из отдаленных точек планеты, куда осуществляют рейсы польские самолеты - если на борту будут свободные места. Речь идет о странах Латинской Америки, Южной Азии, Африки, куда не летают самолеты украинских авиалиний.

Дещица отметил, что этот вопрос будет решаться в сотрудничестве посольства Украины с посольствами Польши в таких странах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" 20 марта пустит спецпоезда из Перемышля в Киев, чтобы украинцы могли вернуться, - Дещица

Источник: https://censor.net.ua/n3183660
 
 
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Как ж мы про бразильских соотечественников чуть не забыли, это не есть хорошо.
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Потому как, если США сказали что прекращают авиасообщение с другими странами, значит так и будет и без всяких там оговорок.
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Латинской Америки, Южной Азии, Африки, куда не летают самолеты украинских авиалиний.Источник: https://censor.net.ua/n3183660 И как они там оказались? Так-же и домой.
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а может им еще и ключи от квратиры где деньги лежат?
Украинцев из Бразилии эвакуирует польская авиакомпания, - Дещица - Цензор.НЕТ 9746
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В Днепре всех "коронованных" лечат в 21-й больнице . Это центр города . Ничего умнее не придумали ?
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Якщо там добре ізольовані бокси, то це краще ніж за містом і без ізоляції.
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Не зовсім. На гугл мапі якийсь пердімонокль - дві лікарні №21, одна сумнозвісна Канатна (де лише підхопити ще букет хвороб можна), друга на Ігрені. Не те щоб центр міста... але так, не дуже й ізольовані локації.
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Літаки вже в Італії, привіт хворим в Москві, хай чекають.
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Комусь ще незрозуміло? Кремлядські маріонетки здійснюють відверту біологічну атаку проти населення України, щоб влаштувати масове вимирання і покласти Україну під ноги ***** для репопуляції кацапами та бурятами.
Це геноцид, пані та панове.
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Населення України атакує населення України?
Чи вони вже не українці?
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По Варшаве пробегитесь по маркетам цены на гречку, туалетку промониторьте.
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Админ не отвечает даже на письма по электронке! При бане сообщайте причину, если до вас никак не дозваться! Баните по кляузам необоснованным?
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Донна роза Д'альвадорес!!! и полсамалёта диких обезьян! и они в борисполе все кааааак прыгнут!
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