 "Специальные маски, очки, перчатки", - "слуга народа" Кравчук о внеочередном заседании Рады в условиях карантина

"Верховная Рада не может инициировать чрезвычайное положение. Верховная Рада обязана собраться и рассмотреть этот вопрос в двухдневный срок, но только после того, как будет или решение СНБО, или обращение Кабинета министров, и после этого будет указ президента, где будет четко прописано обоснование введения чрезвычайного положения и конкретно – какие ограничения будут для граждан Украины и для юридических лиц после возможного введения чрезвычайного положения", - отметила Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам Кравчук, сегодня и завтра будет анализироваться информация, поступающая из разных регионов.
"Проходят селекторные совещания с мэрами, с председателями ОГА. Сегодня в 15:00 будет еще одно заседание Кабинета министров. Исполнительная власть как раз имеет полную информацию о состоянии и в разных отраслях, и в разных регионах", - сказала она.
Комментируя то, что часть депутатов боится прийти в сессионный зал парламента из-за ситуации с коронавирусом, Кравчук отметила: "Это очень ответственный период для страны, чтобы народные депутаты боялись прийти и проголосовать. Я думаю, что аппарат Верховной Рады и руководство Верховной Рады обеспечат дополнительные средства защиты, специальные маски, очки, перчатки - это все может быть обеспечено".
"Даже для того, чтобы гипотетически принять законопроект, который временно позволит Верховной Раде работать, голосовать и принимать решения в комитетах в режиме видеоконференции, как это предлагается в законопроекте первого вице-спикера Руслана Стефанчука, то нужно хотя бы раз собраться физически и проголосовать. После этого возможна удаленная работа Верховной Рады", - пояснила Кравчук.
А в аптеках таблички "масок и антисептика нет".
Офигенная готовность!
И кто будет проверять, что там у каждого внутри? Ирина или ГорпЫна?
да уж...
Только не сидеть дома.
они ведь не нужны,раз вывезли тоннами
Цирк на дротi. Заседание инопланетян.
Такой костюм как увидишь, так и хочется тикать подальше. Тот, который на фото вверху)) Страх Божий.
Йозеф Кнехт@jozefkneht1
Зараз всі запитують у Зе, де 9 млн. 750 тис тестів, оскільки з 10 млн. привезли лише 250 тис. Я закликаю всіх з розумінням поставитися до цього. Тести можна вигідно продати до Іспанії та Італії. Єрмак за Мінські домовленості вже придбав мерседес, а Зе з Нефьодовим поки ні.
ВР на карантин! 100%!
Может такая цель и ставится - посеять панику?