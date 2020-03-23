 "Специальные маски, очки, перчатки", - "слуга народа" Кравчук о внеочередном заседании Рады в условиях карантина

"Верховная Рада не может инициировать чрезвычайное положение. Верховная Рада обязана собраться и рассмотреть этот вопрос в двухдневный срок, но только после того, как будет или решение СНБО, или обращение Кабинета министров, и после этого будет указ президента, где будет четко прописано обоснование введения чрезвычайного положения и конкретно – какие ограничения будут для граждан Украины и для юридических лиц после возможного введения чрезвычайного положения", - отметила Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Кравчук, сегодня и завтра будет анализироваться информация, поступающая из разных регионов.

"Проходят селекторные совещания с мэрами, с председателями ОГА. Сегодня в 15:00 будет еще одно заседание Кабинета министров. Исполнительная власть как раз имеет полную информацию о состоянии и в разных отраслях, и в разных регионах", - сказала она.

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Комментируя то, что часть депутатов боится прийти в сессионный зал парламента из-за ситуации с коронавирусом, Кравчук отметила: "Это очень ответственный период для страны, чтобы народные депутаты боялись прийти и проголосовать. Я думаю, что аппарат Верховной Рады и руководство Верховной Рады обеспечат дополнительные средства защиты, специальные маски, очки, перчатки - это все может быть обеспечено".

"Даже для того, чтобы гипотетически принять законопроект, который временно позволит Верховной Раде работать, голосовать и принимать решения в комитетах в режиме видеоконференции, как это предлагается в законопроекте первого вице-спикера Руслана Стефанчука, то нужно хотя бы раз собраться физически и проголосовать. После этого возможна удаленная работа Верховной Рады", - пояснила Кравчук.