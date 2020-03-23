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 Политика Украины
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 "Специальные маски, очки, перчатки", - "слуга народа" Кравчук о внеочередном заседании Рады в условиях карантина

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляет, что во время анонсированного внеочередного заседания Верховной Рады народные депутаты будут обеспечены дополнительными средствами защиты: специальными масками, очками и перчатками.

"Верховная Рада не может инициировать чрезвычайное положение. Верховная Рада обязана собраться и рассмотреть этот вопрос в двухдневный срок, но только после того, как будет или решение СНБО, или обращение Кабинета министров, и после этого будет указ президента, где будет четко прописано обоснование введения чрезвычайного положения и конкретно – какие ограничения будут для граждан Украины и для юридических лиц после возможного введения чрезвычайного положения", - отметила Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Кравчук, сегодня и завтра будет анализироваться информация, поступающая из разных регионов.

"Проходят селекторные совещания с мэрами, с председателями ОГА. Сегодня в 15:00 будет еще одно заседание Кабинета министров. Исполнительная власть как раз имеет полную информацию о состоянии и в разных отраслях, и в разных регионах", - сказала она.

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Комментируя то, что часть депутатов боится прийти в сессионный зал парламента из-за ситуации с коронавирусом, Кравчук отметила: "Это очень ответственный период для страны, чтобы народные депутаты боялись прийти и проголосовать. Я думаю, что аппарат Верховной Рады и руководство Верховной Рады обеспечат дополнительные средства защиты, специальные маски, очки, перчатки - это все может быть обеспечено".

"Даже для того, чтобы гипотетически принять законопроект, который временно позволит Верховной Раде работать, голосовать и принимать решения в комитетах в режиме видеоконференции, как это предлагается в законопроекте первого вице-спикера Руслана Стефанчука, то нужно хотя бы раз собраться физически и проголосовать. После этого возможна удаленная работа Верховной Рады", - пояснила Кравчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3183659
 
 
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не поможе. скоро будуть розігнані "Специальные маски, очки, перчатки", - "слуга народа" Кравчук о внеочередном заседании Рады в условиях карантина - Цензор.НЕТ 1585
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Для дармоедов и халявщиков нашлись средства индивидуальной защиты?
А в аптеках таблички "масок и антисептика нет".
Офигенная готовность!
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А самим купить депутатам всё это вера не позволяет?
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Представляю! Вся Зрада как ФантАмасы)) Ото напринимают законов!
И кто будет проверять, что там у каждого внутри? Ирина или ГорпЫна?
да уж...
Только не сидеть дома.
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какого хрена,никаких масок,тем более специальных
они ведь не нужны,раз вывезли тоннами
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Сволота, сами купить не в силах. Прошел 8 аптек сегодня, масок-0.
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в как же нарид?..отара то за вас аж бегом галасавать на участки летела..лишь бы не Порох... "Специальные маски, очки, перчатки", - "слуга народа" Кравчук о внеочередном заседании Рады в условиях карантина - Цензор.НЕТ 6232
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Кроме Пети спрашивать не с кого. Как рулил, туда и приехали.
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"Специальные маски, очки, перчатки", - "слуга народа" Кравчук о внеочередном заседании Рады в условиях карантина

Цирк на дротi. Заседание инопланетян.
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надо пароль им придумать. И ответ. Неправильно ответивший в зал не допускается))
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Я чекаю реакції правоохоронців, які у магазинах ганяються за одинадцятою бабкою, яка ліміт кількості перевищила.
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а защитные костюмы от Пьер Карде́н, борт за ними отправили, а то день другой людишки вашей Страны под ногами начнут путаться, вопросы неудобные задавать.
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ааа. так теперь будем сразу видеть, кто депутат, а кто нормальный человек))
Такой костюм как увидишь, так и хочется тикать подальше. Тот, который на фото вверху)) Страх Божий.
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ну если рюшиками обстрочить согласись нормально будет.
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О народе думайте мародеры зеленые а не о своих шкурах
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такой себе венецианский карнавал в масках чумного доктора.
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еще лопаты в руки выдать, пусть идут в соответствующем направлении. Готовиться к ... тому, что Емец наобщел))
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Зеленский журналисту описывает свой первый день проведенный на карантине : " Не хочу хвастаться но я за пол дня сложил пазл хотя на коробке было написано 3-4 года . "
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Йозеф Кнехт@jozefkneht1





Зараз всі запитують у Зе, де 9 млн. 750 тис тестів, оскільки з 10 млн. привезли лише 250 тис. Я закликаю всіх з розумінням поставитися до цього. Тести можна вигідно продати до Іспанії та Італії. Єрмак за Мінські домовленості вже придбав мерседес, а Зе з Нефьодовим поки ні.
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Чего они боятся ? Зараза заразу не обидит .
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Пусть им отдельную палату выделят на полигоне Широкий Лан в пределах зоны поражения.
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Что за бред? Почему в метро так нельзя так в ВР можно?
ВР на карантин! 100%!
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Ещё бы надели костюмы чумных докторов Средневековья. Представляю это апокалиптическое заседание. Население сразу побежит закупаться спичками, солью и керосином.

Может такая цель и ставится - посеять панику?
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А какая необходимость работы Рады,когда в стране карантин?Пусть идут на карантин как и все.Все равно дармоеды.
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