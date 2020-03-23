 В Украине есть оборудование, которое за день может делать тысячу исследований на коронавирус, - Ляшко

Об этом на брифинге в понедельник 23 марта сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня в Украине есть в наличии тесты экспресс-диагностики, которые будут использоваться семейными врачами, врачами в инфекционных отделениях. Часть будет передана бригадам, работающим на вызов. И также обеспечены ПЦР тестами, которые являются золотым стандартом диагностики коронавирусной болезни. Мы получили первую поставку, в ближайшее время ожидаем вторую поставку. Поэтому беспокоиться о том, что у нас не хватит тест-систем, не нужно. Система здравоохранения отрабатывает все алгоритмы и работает так, чтобы никто не остался без тестирования или без установленого диагноза", - сказал он.

Ляшко отметил, что на сегодняшний день в референс-лабораториях есть оборудование, которое за один день может делать тысячу исследований.

"Недавно мы провели совещание с частными лабораториями, отработали алгоритмы сотрудничества и отчетности, поэтому количество мест, где будет проходить тестирование, у нас увеличивается каждый день. Поэтому вопрос диагностики, думаю, будет закрыт...", - добавил он.

По состоянию на утро 23 марта в Центр общественного здоровья (ЦОЗ) поступили 114 сообщений о подозрении на Covid-19, в целом же в Украине зафиксированы 73 случая коронавирусной болезни Covid-19.

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