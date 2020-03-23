EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  1955  22
Материалы по теме:
Все про:карантин (901) Ляшко Виктор (101) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 В Украине есть оборудование, которое за день может делать тысячу исследований на коронавирус, - Ляшко

На сегодняшний день в украинских референс-лабораториях есть оборудование, которое за один день может делать тысячу исследований на коронавирус.

Об этом на брифинге в понедельник 23 марта сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня в Украине есть в наличии тесты экспресс-диагностики, которые будут использоваться семейными врачами, врачами в инфекционных отделениях. Часть будет передана бригадам, работающим на вызов. И также обеспечены ПЦР тестами, которые являются золотым стандартом диагностики коронавирусной болезни. Мы получили первую поставку, в ближайшее время ожидаем вторую поставку. Поэтому беспокоиться о том, что у нас не хватит тест-систем, не нужно. Система здравоохранения отрабатывает все алгоритмы и работает так, чтобы никто не остался без тестирования или без установленого диагноза", - сказал он.

Ляшко отметил, что на сегодняшний день в референс-лабораториях есть оборудование, которое за один день может делать тысячу исследований.

"Недавно мы провели совещание с частными лабораториями, отработали алгоритмы сотрудничества и отчетности, поэтому количество мест, где будет проходить тестирование, у нас увеличивается каждый день. Поэтому вопрос диагностики, думаю, будет закрыт...", - добавил он.

По состоянию на утро 23 марта в Центр общественного здоровья (ЦОЗ) поступили 114 сообщений о подозрении на Covid-19, в целом же в Украине зафиксированы 73 случая коронавирусной болезни Covid-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Львовской области 79 подозрений на коронавирус, 39 человек находятся в больнице, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3183657
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
только место тайное и надо найти яйцо кащея или коломойского чтоб туда попасть
 показать весь комментарий
 
 
ні, воно просто не державне, а приватне. Невже ви за останні роки не робили жодних аналізів? А якщо робили, то хіба не бачили де?
 показать весь комментарий
 
 
Может делать, а может и не делать, может есть оборудование - а может и нету... ПЗДЦ В Украине есть оборудование, которое за день может делать тысячу исследований на коронавирус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6266
 показать весь комментарий
 
 
Поэтому беспокоиться о том, что у нас не хватит тест-систем, не нужно, когда у нас в Стране так говорят я еще больше начинаю паниковать.
 показать весь комментарий
 
ПОКАЖИТЕ ЕГО! Что это за такая штука, которая у нас есть, а в других странах не оказалось!)
 показать весь комментарий
 
І ще - зателефонуйте у будь яку аптеку, та спитайте "Делалгіл" або "Хлорохін" (єдині ліки, які хоч і не безпосередньо, але діють на коронавірус). Відповідь - вже немає і не буде.
 показать весь комментарий
 
ждёт наплыва, шоб проверить, а правда ли?
 показать весь комментарий
 
Оборудование есть,но где оно - страшная тайна.
 показать весь комментарий
 
 
а кому делают тестирование в Украине? Ведь не секрет, что в этом нуждаются не все и даже не половина.
 показать весь комментарий
 
где маски и тесты, чертилы?..кто продал 1тыс. тонн масок?..почему эта с*ука не сидит еще?..кто в доле, кто крышевал эту "сделку"?..Аваков, к тебе вопросы... В Украине есть оборудование, которое за день может делать тысячу исследований на коронавирус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9142
 показать весь комментарий
 
 
ты это... слазь с экраном, звездун фейсбучный. и почитай в Вики, что такое "стратегия". может и поймёшь, почему к тебе такое отношение... В Україні є обладнання, яке за день може робити тисячу досліджень на коронавірус, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8356
 показать весь комментарий
 
Это напомнило мне одну известную фразу:"Дорога есть,но она где-то под снегом".
 показать весь комментарий
 
«Чим жахливіша брехня, тим більше в неї вірять.»
Цей номер вже не пройде.
 показать весь комментарий
 
1000 - в Италии находят 5000-8000 в день, что с остальными делать?
 показать весь комментарий
 
этот балабол уже поднадоел, второй месяц балаболит мантру - завтра будут маски, теперь балаболит нам тесты не нужны, мы сами можем анализы делать.
 показать весь комментарий
 
Скорее, это оборудование, которое за тысячу гривен может провести одно исследование в день на коронавирус.
Хотя это оптимизм: в лабораториях расценки уже с 1500 грн начинаются.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх