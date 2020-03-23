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 Политика Украины
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Все про:Австрия (476) карантин (901) эвакуация (645) Щерба (50) SkyUp (35) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 Оставшиеся из-за карантина в Австрии украинцы могут вернуться 24 марта, - Щерба

Днем 24 марта будет еще один эвакуационный рейс SkyUp из Вены в Киев.

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ.

"Неожиданные хорошие новости! 24.03 днем будет еще один эвакуационный рейс SkyUp Вена-Киев. Следите за сайтом компании. Призываем граждан, которые не воспользовались четырьмя рейсами на прошлой неделе, а также тех, у кого завершается разрешенный срок пребывания: не пропустите этот рейс! Отдельно обращаюсь к гражданину, который не попал на прошлый рейс из-за алкогольного опьянения. Вселенная дарит Вам еще один шанс", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД

Напомним, ранее стало известно, что на территории Австрии остались около 470 украинцев, которые не смогли вернуться домой из-за введения странами ограничительных мер и закрытия границ в связи с распространением коронавируса. 18 марта был организован эвакуационный рейс.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал о жестких карантинных мерах в этой стране и призвал читателей присылать свои зарисовки о жизни и об организации жизни в условиях карантина: "Буду все интересные истории публиковать".

Источник: https://censor.net.ua/n3183652
 
 
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Я ночами плохо сплю потому что вас всех люблю, ну когда б""""ть вы наконец все посьезжаетесь е" вашу мать!
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У многих еще полно времени по биометрии.Как сроки будут подходить,тогда и эвакуируются
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Ну, хоть одна хорошая новость за день.
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У мене в Австрії працюють родичі. Ніхто повертатися до закінчення контракту не буде.
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а мой брат летит домой 24 с Стокгольма. Спасибо именно этому перевозчику за помощь, у брата были проблемы с билетами. Жаль, что пришлось оставить работу. Там платили отлично.
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Ну, ***, свершилось! Люди бегут из Австрии в Украину!)
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