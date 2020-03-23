 Во Львовской области 79 подозрений на коронавирус, 39 человек находятся в больнице, - ОГА

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Львовская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 39 человек.
На самоизоляции находятся 33 человек. За все время выписано - 34 пациентов.
Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближено к тяжелому.
Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID-19 обратились 106 человек.
По результатам тестов у 6 человек - грипп. Еще 23 результаты тестов - отрицательные на коронавирус. За все время в сумме у 27 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.
По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус есть 79 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.
самоизоляция в Сизо ВСЕЙ "нашей" власти..
10 рочкув максимум рукавички буде шити)