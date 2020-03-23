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 Во Львовской области 79 подозрений на коронавирус, 39 человек находятся в больнице, - ОГА

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 39 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Львовская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 39 человек.

На самоизоляции находятся 33 человек. За все время выписано - 34 пациентов.

Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближено к тяжелому.

Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID-19 обратились 106 человек.

По результатам тестов у 6 человек - грипп. Еще 23 результаты тестов - отрицательные на коронавирус. За все время в сумме у 27 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус есть 79 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львовской области 94 подозрения на коронавирус, 61 человек госпитализирован, - ОГА,

Во Львовской области 79 подозрений на коронавирус, 39 человек находятся в больнице, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183651
 
 
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Украину от коронавируса спасет только пожизненная самоизоляция в Сизо ВСЕЙ "нашей" власти..
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Та ніхто пепі стільки не дасть!
10 рочкув максимум рукавички буде шити) Во Львовской области 79 подозрений на коронавирус, 39 человек находятся в больнице, - ОГА - Цензор.НЕТ 2309
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еще пару поездов из европы и будет как в Италии, идиоты
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