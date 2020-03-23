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 Политика Украины, Экономика
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 Украина приняла более жесткие меры из-за коронавируса, чем страны Запада, при лучшей эпидситуации и более уязвимой экономике, - экономист Компаниец. ИНФОГРАФИКА

Эксперты сравнили меры по противодействию коронавирусу принятые в Украине и ряде стран мира.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экономист Владимир Компаниец, передает Цензор.НЕТ.

"Проводим экономический эксперимент над страной под названием: "Как остановить экономику", будет весело, но не всем", - прокомментировал он результаты сравнения противоэпидемических мер в Украине и ряде стран мира.

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"Сравнительный анализ мер по противодействию распространению COVID-19 демонстрирует, что Украина принимает более жорсткие меры, при лучшей эпидемиологической ситуации и более уязвимой экономике", - говорится в обнародованной им инфографике.

Украина приняла более жесткие меры из-за коронавируса, чем страны Запада, при лучшей эпидситуации и более уязвимой экономике, - экономист Компаниец 01
Украина приняла более жесткие меры из-за коронавируса, чем страны Запада, при лучшей эпидситуации и более уязвимой экономике, - экономист Компаниец 02
Украина приняла более жесткие меры из-за коронавируса, чем страны Запада, при лучшей эпидситуации и более уязвимой экономике, - экономист Компаниец 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3183649
 
   
 Топ комментарии
 
Так что это продать маски за границу это было правильное и стратегическое решение? Ай какой радуцкий маланец Украина приняла более жесткие меры из-за коронавируса, чем страны Запада, при лучшей эпидситуации и более уязвимой экономике, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 7481
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А Вы, батенька, оптимист аданака... Украина приняла более жесткие меры из-за коронавируса, чем страны Запада, при лучшей эпидситуации и более уязвимой экономике, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 151
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Ну так, особи с исконно русской фамилией после фунфырика бояры завсегда оптимисты Украина приняла более жесткие меры из-за коронавируса, чем страны Запада, при лучшей эпидситуации и более уязвимой экономике, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 1162
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не ми-дАртаньяни, а остальные все козлы в вирусах не шарят.
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Та нормально вернёмся. Правильных тестов как не было, так и нет - у нас и через месяц смертность будет ниже, чем в Монако.
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Что нам Монако нас и тут не плохо лечат ( залечат).
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пістьож!
Польща і Чехія мають ще жорсткіші протипандемічні заходи
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Так что это продать маски за границу это было правильное и стратегическое решение? Ай какой радуцкий маланец
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кстати, кобелеву закатали губу. ждём краха страны?
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малолеточка что ли? или деменция уже? откуда страсть хамить?
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просто маю час і натхнення постібати дурників
а шо?
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Бене нужен дефолт, шо не ясно, пошли кофе пить!
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Нехай "аффтар" це італійцям розповість!
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"Профессионалы" наши всё приняли что могли лишь бы экономика легла с гарантией
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Це мене теж ьлякає значно більше коронавірусу.
Існуючі обмеження можливі максимум до кінця квітня.
40 відсотків АКТИВНОГО населення сидять без доходу, але з витратами (оренда, з.п. працівникам і т.п.)
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Без введения ЧП наш народ на карантине не удержать.
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это если верить нашей статистике по зараженным, при том, что нет тестов.
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Приехал поезд из Польши, привез 500 кашляющих людей, они все спокойно разъехались по Украине, попёрлись по гостям, разнесли вирус. Жесточайшие, я вам скажу, меры.
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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к экономическому кризису.
Он заявил, что приближается «очень сильный» экономический кризис. «Это просто цунами надвигается», - передает его слова РИА «Новости».
Саакашвили отметил, что Россия имеет финансовую «подушку» - 600 млрд долларов, за счет которых страна сможет пережить низкие цены на нефть. Украина же, по мнению экс-президента Грузии, попадет в «зону полной турбулентности».
«У государства нет ресурсов, потому что по большому счету не то что у государства нет ресурсов, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов», - сказал Саакашвили.
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а Сакашвили лично проверял в касабских хранилищах, настоящие там слитки или муляжи крашеные?
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А это чмо с моторчиком в дупе откуда вылезло? Еще один экономист нарциссирующий.
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самовыживание, ведь не секрет, что никто никому не должен-девиз правительства во главе уже не знаю кого
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Про кращу епідеміологічна ситуацію - то самонавіювання. Рівень медицини в рази нижчий, а епідеміологічна ситуація - краща. Це такий жарт? Те, що не виявлено хворих і недостатньо проаналізовано смертельні випадки від пневмонії не означає, що краща епідеміологічна ситуація.
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Через два месяца будет полный трындец, экономики тупо не будет, малый и средний бизнес ляжет и притом весь, платежей в бюджет будет мак 50% от нынешнего, платежеспособность населения минус 50-70%, за коммуналку платежей то-же минус 50%, платить то будет, пардон, нечем. Народ на еду и то попроще будет тратиться и все.
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Не трындец экономике и куча гробов,как в Италии, тоже не лучшее развитие ситуации.не паникуйте раньше времени.Все правильно сделано.Если сильного распростронения заразы не будет,попустить можно всегда.
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Да що ви всі заладили з тією Італією! Он вчора італійський авторитетний лікар виступив і заявив, що спалах епідемії саме у Мілані та Бергамо саме тому, що не закрили стадіон у Мілані на матч Аталанти (з Бергамо) із іспанською Валенсією! Там половина Бергамо на футбол поперлася в Мілан і рознесла заразу в поїздах і на стадіоні!
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якщо почали фанфаронити ще тільки на початку епідемії - чекай кабздеця
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Днем 24 марта будет еще один эвакуационный рейс SkyUp из Вены в Киев.Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ Источник: https://censor.net.ua/n3183652
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Верховная Рада готовится ввести чрезвычайное положение в Украине 2 ЧАСА НАЗАД

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/verhovnaja-rada-gotovitsja-k-vneocherednomu-zase-366496/
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"В мире эпидемии укрощают карантином и максимальным тестированием, а не введением чрезвычайного положения, - Сюмар очень крупный спец по карантинам эта Сюмар - лишь бы тявкать в пользу Порошенко... А в это время "Израиль постепенно будет продвигаться к введению полной блокады городов. Еще сотни тысяч людей не будут выходить на работу. Израиль будет разделен на зоны, а полиция вместе с солдатами ЦАХАЛа будет проверять каждого на улице",
Фракция "ЕС" призывает принять законопроект о перераспределении 13,5 млрд грн на борьбу с коронавирусом
Большевицкая партия тоже начинала с лозунгов ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ. Не богатство Порошенко и его шайки перераспределить, а бюджет...
В Ривном по указанию мэра не пустили нардепа Бобровскую на заседание штаба по коронавирусу, - "Голос".
Эта Бобровская оказывается профессиональный политик? Помнится, еще были профессиональный революционеры...
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А на росії все чудово, достатньо заплющити очі і коронавірусу немає
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