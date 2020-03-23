 Украина приняла более жесткие меры из-за коронавируса, чем страны Запада, при лучшей эпидситуации и более уязвимой экономике, - экономист Компаниец. ИНФОГРАФИКА

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экономист Владимир Компаниец, передает Цензор.НЕТ.
"Проводим экономический эксперимент над страной под названием: "Как остановить экономику", будет весело, но не всем", - прокомментировал он результаты сравнения противоэпидемических мер в Украине и ряде стран мира.
"Сравнительный анализ мер по противодействию распространению COVID-19 демонстрирует, что Украина принимает более жорсткие меры, при лучшей эпидемиологической ситуации и более уязвимой экономике", - говорится в обнародованной им инфографике.
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а шо?
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Он заявил, что приближается «очень сильный» экономический кризис. «Это просто цунами надвигается», - передает его слова РИА «Новости».
Саакашвили отметил, что Россия имеет финансовую «подушку» - 600 млрд долларов, за счет которых страна сможет пережить низкие цены на нефть. Украина же, по мнению экс-президента Грузии, попадет в «зону полной турбулентности».
«У государства нет ресурсов, потому что по большому счету не то что у государства нет ресурсов, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов», - сказал Саакашвили.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/verhovnaja-rada-gotovitsja-k-vneocherednomu-zase-366496/
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