 Экономист Компаниец сравнил меры по противодействию COVID-19 в Украине и ряде стран: "Проводим эксперимент над страной, будет весело, но не всем". ИНФОГРАФИКА

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экономист Владимир Компаниец, передает Цензор.НЕТ.
"Проводим экономический эксперимент над страной под названием: "Как остановить экономику", будет весело, но не всем", - прокомментировал он результаты сравнения противоэпидемических мер в Украине и ряде стран мира.
"Сравнительный анализ мер по противодействию распространению COVID-19 демонстрирует, что Украина принимает более жорсткие меры, при лучшей эпидемиологической ситуации и более уязвимой экономике", - говорится в обнародованной им инфографике.
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Але ж спочатку зібрали з усіх епіцентрів потенційних носіїв COVID-19. Багато хто приїхав своїм ходом ще на початку пандемії. Потім все це рівномірно озповзлось по країні.
Що корона вже всюди є доказом знайдені виздоровівші! Це означає що вон були носіями щонайменше 20 днів!
А ЗМІ все страху наганяють!
Обґрунтуй, наприклад, чому у Нью-Йорку чи Парижі ходять і метро, і автобуси (і транспорт навіть НЕ ДУМАЮТЬ ЗУПИНЯТИ), хоча там тисячі хворих, а в Києві щось 25...
Ну а ще, що розумного він сказав? Бомж економічної думки, згідно до цього поста. Коментувати нічого.
Епідемситуація, як сказав Ляшко, залежить від кількості тестів, яких немає (це вже вставка).
Плюс, відмінити пільги на проїзд пенсіонерів на час карантину (для їх же блага!) - це б розвантажило транспорт. Плюс, пускати в транспорт лише в масках та рукавичках.
І не треба тоді метро зупиняти, його не зупиняють ані в ЄС, ані в США! І потяги багато де курсують - навіть у Німеччині, де 15 тис. хворих уже. Та блін, навіть у Мілані метро працює і його не збираються закривати. Бо там влада розуміє, що епідемію закриттям метро НЕ ЗУПИНИТИ, зате це створить набагато більше проблем для економіки, бо усіх на стратегічні підприємства НЕ ПІДВЕЗЕШ, як не крути!
Проста істина: якщо 60 тис. евакуйованих не додумалися помістити на карантин, то ПОФІГ, працює метро чи не працює, ходять поїзди чи не ходять - зараза буде поширюватися!
Оце ти підходеш до пересічного чиновника, чи клоуна, чи навіть до Ішака. І вимагаєш від нього те зробити. Ішак знає свої можливості, а деякі люди, особливо старші, знають можливості цієї країни. А ти вимагаєш це від Ішака, чи пересічного чиновника, чи якогось спортсмена, чи співака. Яка різниця, правда ж?
Що заважало Кличку вийти і сказати: "Я мер цього міста, кияни проти закриття метро, закриття метро - повноваження мера, а не президента/прем'єра! Ідіть всі в дупу, я нічого не закрию!" Ми усі вже розуміємо, що після візиту Джуліані Віталю і пальцем ніхто не зачепить. Міг він таке сказати? Міг! Бо закон на його стороні! А Віталя натомість приходить до Шустера і скаржиться, що його змусили ввести непопулярні заходи.... Хоча метро навіть у Мілані та Римі ніхто не збирається закривати!
Нарешті, як у тебе є літак, а нема пілота, зате є 100 поліцаїв, і ти на місце пілота їх по черзі садиш - то ти нікуди не полетиш без пілота. Зате можеш 100 років садити по поліцаю у крісло пілота, й сподіватися, що ти злетиш. А пілот чи пілоти є, але працюють, наприклад, автомеханіком, чи може унітази миють у Польщі . Але ти гордий, і хочеш щось там доказати, бо, наприклад, ти не можеш жити, літаючи. Тобі треба, щоб усі повзали, а не літали. Така викривлена сатира вийшла, дивись. Майже як в Україні.
Санжары это информационная операция была для того чтобы показать характер западных бандеровцев.
Потом по ЗеЛогике нужно убрать все средства защиты и лекарства из аптек, подождать пару недель пока 60000 туристов наберут на себе короновируса и завезти сразу всех, чтобы гарантировано перейти эпидемиологический порог в Украине. Следующий этап продажа лекарств и масок с наваром 10000%. Ну а потом нужно просто забрать за дешево.
Гении используют все возможности...
Да наплевать на меры, на бумажке все хорошо. Сравним чуть попозже количество гробов. Вот это и будет реальный показатель.
В 2020 году...Согласно графику, внешние выплаты достигнут пика : проценты - 1,5 млрд долларов, МФО - 1,8 млрд долларов, еврооблигации - 2,4 млрд долларов, официальные кредиты - 0,2 млрд долларов.
Итого = 7,9 млрд. долларов. И это при падающем экспорте и 30% дефиците бюджета.
Планируемый доход бюджета Украины в пересчете по курсу 28,0 = 32 млрд. долларов,
Расходы = 42 млрд. долларов.
Делайте выводы что будет..