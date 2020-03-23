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 Политика Украины
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 Переговоры ТКГ 25 марта пройдут в формате видеоконференции, - спикер МИД Беларуси Глаз

Переговоры Трехсторонней контактной группы по Украине 25 марта пройдут в формате видеоконференции.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Встреча Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп пройдет в формате видеоконференции", - отметил Глаз.

По его словам такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, о чем белорусская сторона сообщила ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписанные Ермаком в Минске договоренности - российская ловушка, нужно избежать огромной ошибки, - "слуга народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Следующее заседание ТКГ по Украине запланировано на 25 марта. На нем планировали подписать соглашение о создании общественного консультативного совета с участием представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3183647
 
 
 Топ комментарии
 
глаз на жопу будет натянут, если Ермак там что-то подпишет!
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Все уже оплачено в Омане! Там цифры-миллиарды$ за воду в Крым и снятие санкций. Пархатая мразь все сольет в унитаз, и свалит в Израиль. Паспорта на кармане. На посошок компенсируют фиКаломойскому деньги за Приват, и дружно на родину.
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глаз на жопу будет натянут, если Ермак там что-то подпишет!
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только с помощью электро-цифровой подписи (ЕЦП) хотя не уверен что так можно Переговоры ТКГ 25 марта пройдут в формате видеоконференции, - спикер МИД Беларуси Глаз - Цензор.НЕТ 2586
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Все уже оплачено в Омане! Там цифры-миллиарды$ за воду в Крым и снятие санкций. Пархатая мразь все сольет в унитаз, и свалит в Израиль. Паспорта на кармане. На посошок компенсируют фиКаломойскому деньги за Приват, и дружно на родину.
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А кто Зелю привёл своим правлением?
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В голове у тебя,похоже,полный крах.
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УКРАЇНЦІ, НЕ ДАМО ЗДАТИ УКРАЇНУ МОСКОВСЬКОМУ АГРЕСОРУ. ЗЕБІЛИ, НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗРАДУ! БУДУТЬ ВИРОКИ НА ДОВІЧНЕ А МОЖЕ І ...
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Представник України Язик і представник кацапів Дупа погодились зі спікером Глазом.
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Мне кажется все эти переговоры надо переносить в другую страну. Может быстрее дело пойдет.
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зачем, а если у кого то будет высокая температура и он будет неадекватен. Да и глаза-в-глаза по ЗЕ плохо сработает.
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переговорщик Кучма и его зять Пинчук/Днепровский олигарх(Пинчук) предложил Украине отказаться от Крыма и пути в Европу, 14.07.2019. г. / Снятие экономической блокады ОРДЛО: Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы 06.06.2019./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ. 22-06-2019
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только еще Майданов и Революций нам сейчас не хватало...гребанная отара... Переговори ТКГ 25 березня відбудуться у форматі відеоконференції, - речник МЗС Білорусі Глаз - Цензор.НЕТ 3759...
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