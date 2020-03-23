EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  4152  35
Материалы по теме:
Все про:карантин (901) Ривне (331) Голос партия (154) Бобровская (3) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 В Ривном по указанию мэра не пустили нардепа Бобровскую на заседание штаба по коронавирусу, - "Голос". ФОТО

Народного депутата от партии "Голос" Соломию Бобровскую в Ривном не пустили на заседание городского штаба по противодействию коронавирусу. Нардеп вызвала полицию.

Об этом сообщает партия "Голос", передает Цензор.НЕТ.

Партия считает, что ровенская городская власть "решила спрятаться от неудобных вопросов" по подготовке к противостоянию коронавирусу.

"Сегодня утром народный депутат от "Голоса" Соломию Бобровскую не пустили на заседание городского штаба по коронавирусу. Видимо у мэра есть серьезные предостережения относительно присутствия на заседании профессиональных политиков. Или страх перед теми вопросами, которые Соломия планировала озвучить и на которые планировала получить ответы от комиссии", - заявили в "Голосе".

В Ривном по указанию мэра не пустили нардепа Бобровскую на заседание штаба по коронавирусу, - Голос 01

Отмечается, что на сессии городского совета в начале марта Соломия Бобровская публично поднимала вопрос о готовности города к противодействию коронавируса.

"Тогда ни главный врач, ни мэр Ривного никакого ответа не дали. Мы теперь понимаем зачем некоторым мэрам "чрезвычайное положение" в стране. Его еще не ввели, а депутатку уже сегодня не пустили дальше холла на первом этаже: охрана, которая даже не представилась, физически противодействовала и противостояла, и силой остановила народного депутата по личному указанию мэра Ривне Владимира Хомка", - заявили в партии.

Команда Боровской вызвала на место наряд полиции.

"Уже составляется протокол, написано заявление и объяснение об этой ситуации. Полиция отработала по закону! Если мэр города, который уже много лет находится на своей позиции, не понимает, что в кризисных ситуациях нужно объединяться, а не потакать своим собственным амбициям, будем объяснять через протоколы и суды. В 17:00 встречается со следователем", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будем рекомендовать сократить время и количество людей на похоронах умерших от COVID-19, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3183646
 
 
 Топ комментарии
 
Под шумок коронавируса зебильная власть устроит полицейское государство В Ривном по указанию мэра не пустили нардепа Бобровскую на заседание штаба по коронавирусу, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5476
 показать весь комментарий
 
Эта Бобровская оказывается профессиональный политик? Помнится, еще были профессиональный революционеры...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
молодцы
 показать весь комментарий
 
 
в даній ситуації - депутат Бобровська.....
 показать весь комментарий
 
 
НЕМА в УКРАЇНІ мерів-перів та ґубірнатарів... а шлємазли Є!!
 показать весь комментарий
 
Под шумок коронавируса зебильная власть устроит полицейское государство В Ривном по указанию мэра не пустили нардепа Бобровскую на заседание штаба по коронавирусу, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5476
 показать весь комментарий
 
 
Вони про це мріють - і Зе і Аваков. Але нічого не вийде без підтримки армії. А армія їх не підтримає.
 показать весь комментарий
 
 
Як зараз не вистачає Україні свого Піночета.... Та стадіону.....
 показать весь комментарий
 
та и хер бы с ней и со всеми остальными.
меня больше экономика беспокоит
походу следующие 5-10 лет Украина будет мужественно преодолевать последствия пандемии.

власти фартануло нереально, можно абсолютно все списывать на это
 показать весь комментарий
 
 
экономика меня уже даже не волнует, т.к. все гораздо хуже...... если 25-го ермак подпишет свою грязную бумажку о капитуляции, то через год Украина будет догнивать с паРашей на одной помойке......
 показать весь комментарий
 
 
Шановний, Ви не дооцінюєте український народ.
 показать весь комментарий
 
1Шахов заявил, что его дети еще давно переболели коронавирусом
Вероника Ковбасюк
ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ
15:13, 23.03.2020 Обновлено: 15:31, 23.03.2020
Поделиться
Комментарии
Народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра", который вместе с женой заразился коронавирусом COVID-19, заявил, что его дети якобы тоже еще давно подхватили вирус
https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/shahov-zayavil-chto-ego-deti-esche-davno-pereboleli-koronavirusom.htm
 показать весь комментарий
 
 
Эта Бобровская оказывается профессиональный политик? Помнится, еще были профессиональный революционеры...
 показать весь комментарий
 
 
Есть Тимур и его команда а есть Сорос и его команда. Так вот Бобровская один из членов этой команды а может членкинь? Кому интересно могут поискить инфу в сети.
 показать весь комментарий
 
Разве не в "Голосе" громче всех кричали что рада должна уйти на карантин, а теперь их депутаты зачем-то ездят по областям?
 показать весь комментарий
 
 
Зато СН Бенины вон набрили больше половины. Миллион мух не может ошибаться.
 показать весь комментарий
 
 
ленточку наверное на вокзале перерезала перед высадкой прибывших соотечественников.
 показать весь комментарий
 
Партия считает, что ровенская городская власть "решила спрятаться от неудобных вопросов" по подготовке к противостоянию коронавирусу, а что у кого то в нашей Стране есть ответы по противодействию эпидемии.
 показать весь комментарий
 
А не треба на нашу країну дивитися - дивимося на країни/регіони,я кі успішно борються - Німеччину, Південну Корею, Гонконг, Сінгапур, Тайвань. У них всі відповіді
 показать весь комментарий
 
 
Они же нас не научат тому как максимально украсть, и никто не погиб.
 показать весь комментарий
 
Голос вообще пускать в структуры вредно - у них в нардепах нету гротескных коррупционных ублюдков, сольют сразу инфу за распилы.
 показать весь комментарий
 
 
а сявік хіба платить податки в ніщу казну?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Соросятські тушки, що імітують бурхливу діяльність. Як там сявка податки сплатив, чі чекає слідчого о 17.00? У Рівному за вказівкою мера не пустили нардепку Бобровську на засідання штабу щодо коронавірусу, - "Голос" - Цензор.НЕТ 3753
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
О соросятину не пустили до міськради! Це добрий знак. Копняків цій шльондрі надавайте ще!
Нічого важчого ніж свої цицьки в руках не держала ця лахудра-громадський активист. Єдина що робила на гранти писком торгувала. Хай сявко їй пісеньку про любов до України заспіває, про податки, та все таке ротожопе як і вся фракція "фалос")
 показать весь комментарий
 
 
Ловіть Ємця, якшо він досі живий, нехай колеться вже до кінця.
 показать весь комментарий
 
 
"Сорос" - О жаргон кремляди для совков с засранными мозгами. С каких это пор Штаты нам стали врагами? Ты со своим лаптестаном перепутал.
 показать весь комментарий
 
 
"В мире эпидемии укрощают карантином и максимальным тестированием, а не введением чрезвычайного положения, - Сюмар очень крупный спец по карантинам эта Сюмар - лишь бы тявкать в пользу Порошенко... А в это время "Израиль постепенно будет продвигаться к введению полной блокады городов. Еще сотни тысяч людей не будут выходить на работу. Израиль будет разделен на зоны, а полиция вместе с солдатами ЦАХАЛа будет проверять каждого на улице",
Фракция "ЕС" призывает принять законопроект о перераспределении 13,5 млрд грн на борьбу с коронавирусом
Большевицкая партия тоже начинала с лозунгов ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ. Не богатство Порошенко и его шайки перераспределить, а бюджет...
В Ривном по указанию мэра не пустили нардепа Бобровскую на заседание штаба по коронавирусу, - "Голос".
Эта Бобровская оказывается профессиональный политик? Помнится, еще были профессиональный революционеры...
 показать весь комментарий
 
я вот все про БЕКЕШКИНУ думаю , за чьто бабку ПРИДУШИЛИ , не за включение в РЕЙТИНГИ скомороха ((((( случаем ????
 показать весь комментарий
 
 
Перешкоджання діяльності народного депутата, наче є така стаття, правильно зробили,що викликали поліцію та заяву написали, бо треба тих місцевих царьків повертати на землю, для початку законними діями, а далі буде...якщо знайдеться Кріштіану з драбиной..)))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх