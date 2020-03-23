 В Ривном по указанию мэра не пустили нардепа Бобровскую на заседание штаба по коронавирусу, - "Голос". ФОТО

Об этом сообщает партия "Голос", передает Цензор.НЕТ.
Партия считает, что ровенская городская власть "решила спрятаться от неудобных вопросов" по подготовке к противостоянию коронавирусу.
"Сегодня утром народный депутат от "Голоса" Соломию Бобровскую не пустили на заседание городского штаба по коронавирусу. Видимо у мэра есть серьезные предостережения относительно присутствия на заседании профессиональных политиков. Или страх перед теми вопросами, которые Соломия планировала озвучить и на которые планировала получить ответы от комиссии", - заявили в "Голосе".
Отмечается, что на сессии городского совета в начале марта Соломия Бобровская публично поднимала вопрос о готовности города к противодействию коронавируса.
"Тогда ни главный врач, ни мэр Ривного никакого ответа не дали. Мы теперь понимаем зачем некоторым мэрам "чрезвычайное положение" в стране. Его еще не ввели, а депутатку уже сегодня не пустили дальше холла на первом этаже: охрана, которая даже не представилась, физически противодействовала и противостояла, и силой остановила народного депутата по личному указанию мэра Ривне Владимира Хомка", - заявили в партии.
Команда Боровской вызвала на место наряд полиции.
"Уже составляется протокол, написано заявление и объяснение об этой ситуации. Полиция отработала по закону! Если мэр города, который уже много лет находится на своей позиции, не понимает, что в кризисных ситуациях нужно объединяться, а не потакать своим собственным амбициям, будем объяснять через протоколы и суды. В 17:00 встречается со следователем", - говорится в сообщении.
меня больше экономика беспокоит
походу следующие 5-10 лет Украина будет мужественно преодолевать последствия пандемии.
власти фартануло нереально, можно абсолютно все списывать на это
Вероника Ковбасюк
ЖИЗНЬ СТОЛИЦЫ
15:13, 23.03.2020 Обновлено: 15:31, 23.03.2020
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Комментарии
Народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра", который вместе с женой заразился коронавирусом COVID-19, заявил, что его дети якобы тоже еще давно подхватили вирус
https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/shahov-zayavil-chto-ego-deti-esche-davno-pereboleli-koronavirusom.htm
Нічого важчого ніж свої цицьки в руках не держала ця лахудра-громадський активист. Єдина що робила на гранти писком торгувала. Хай сявко їй пісеньку про любов до України заспіває, про податки, та все таке ротожопе як і вся фракція "фалос")
Фракция "ЕС" призывает принять законопроект о перераспределении 13,5 млрд грн на борьбу с коронавирусом
Большевицкая партия тоже начинала с лозунгов ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ. Не богатство Порошенко и его шайки перераспределить, а бюджет...
В Ривном по указанию мэра не пустили нардепа Бобровскую на заседание штаба по коронавирусу, - "Голос".
Эта Бобровская оказывается профессиональный политик? Помнится, еще были профессиональный революционеры...