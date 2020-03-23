 С начала года зафиксировано 65 летальных случаев от пневмонии на Киевщине, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге заявил директор департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации Максим Ионов.
"По состоянию на сегодня мы подытожили статистику. С начала 2020 года у нас 65 летальных случаев от пневмонии", - сказал Ионов, отвечая на вопрос о том, какое количество смертей от пневмонии зафиксировано в области с начала 2020 года.
По его словам, среди умерших от пневмонии - 37 человек возрастом до 60 лет, 34 человека были старше 60 лет.
Напомним ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что все летальные случаи от пневмонии будут проверены на коронавирус.
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В нас у класі був хлопчик, якого наша хімічка називала "стерильний" по стану мізків.
Але хлопчик був сином мера міста. Тому з успіхом закінчив донецький мед. інститут, в який, кажуть, поступити було складніше, ніж в москву, і одразу відкрив свою клініку.