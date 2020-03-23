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Все про:Киевская область (1893) ОГА (1652) смерть (6547)

 С начала года зафиксировано 65 летальных случаев от пневмонии на Киевщине, - ОГА

Среди умерших от пневмонии - 37 человек возрастом до 60 лет, 34 человека были старше 60 лет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге заявил директор департамента охраны здоровья Киевской городской государственной администрации Максим Ионов.

"По состоянию на сегодня мы подытожили статистику. С начала 2020 года у нас 65 летальных случаев от пневмонии", - сказал Ионов, отвечая на вопрос о том, какое количество смертей от пневмонии зафиксировано в области с начала 2020 года.

По его словам, среди умерших от пневмонии - 37 человек возрастом до 60 лет, 34 человека были старше 60 лет.

Напомним ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что все летальные случаи от пневмонии будут проверены на коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На коронавирус проверяют 12 человек в Николаевской области, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3183644
 
 
 Топ комментарии
 


синій кіт@syniy_kit 15 ч

В нас у класі був хлопчик, якого наша хімічка називала "стерильний" по стану мізків.
Але хлопчик був сином мера міста. Тому з успіхом закінчив донецький мед. інститут, в який, кажуть, поступити було складніше, ніж в москву, і одразу відкрив свою клініку.
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И стал стирильным врачем .....
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34+37 смертей равны 65-ти летальных случаев. Разница это зомби.
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синій кіт@syniy_kit 15 ч

В нас у класі був хлопчик, якого наша хімічка називала "стерильний" по стану мізків.
Але хлопчик був сином мера міста. Тому з успіхом закінчив донецький мед. інститут, в який, кажуть, поступити було складніше, ніж в москву, і одразу відкрив свою клініку.
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Ну ежели артрит или инсульт называть короновирусом, то таки да. Главное, создать кипишь
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та не...похоже наоборот,короновирус называли артритом,инсультом и еще бог знает чем...во всяком случае начиная с февраля-уже подозрительно..
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Вот может успокоить, что нам вируса теперь можно не бояться.
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А в 2019 с начала года??? А - АналИтики. В рашке и то отрапортовали +37% YTD чисто совпадение, конечно же.
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А можно аналогичную статистику за такой же период 2019 года?
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34+37 смертей равны 65-ти летальных случаев. Разница это зомби.
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А скільком з померлих зробили тест на коронавірус? -- Правильно, жодному. Тому досі в країні помирають тисячі людей від "грипу", "пневмонії" та іншої лапші, згідно заключення патанатома.
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Знову не дають порівняльної характеристики - приховують статистику!
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