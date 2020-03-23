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 За сутки от коронавируса в Испании умерли 462 человека. В Италии из-за нехватки мест в больницах пациентов размещают в палатках

В Испании от коронавируса за последние 24 часа умерли 462 больных, что стало "рекордным" показателем с начала эпидемии в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Количество инфицированных в Испании превысило 33 000 человек, за последние сутки больных стало больше на 16%. В отделениях интенсивной терапии находятся 2355 человек, 3555 больных выздоровели.

Общее количество умерших достигло 2182 человек (+26% за сутки). Испания - вторая наиболее пострадавшая от коронавируса страна в Европе после Италии.

"Мы наблюдаем рост нагрузки на больницы в течение последних 3-5 дней. Пик, вероятно, будет достигнут на этой неделе", - сказал координатор по чрезвычайным ситуациям Фернандо Симон.

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Также стало известно, что вице-премьера Кармен Кальво госпитализировали с респираторной инфекцией. Ей провели тест на коронавирус, результаты будут обнародованы позже.

Напомним, 22 марта испанское правительство решило продлить чрезвычайное положение в стране еще на 15 дней. Премьер-министр Педро Санчес сообщил также, что правительство приобрело 640 000 экспресс-тестов на выявление инфекции и наняло 52000 медицинских работников для укрепления возможностей автономных общин.

В Мадриде, где уровень заболеваемости - самый высокий, начал действовать крупнейший временный госпиталь для больных коронавирусом. Госпиталь рассчитан на 5000 койко-мест, что делает его самым большим медицинским учреждением такого рода в Европе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Медсестра из Милана рассказала об ужасающей ситуации с коронавирусом: "Мы уже больше не считаем мертвых". ВИДЕО

Правительство Италии просит помощи у Пентагона (США). Это аппараты дыхания, которых катастрофически не хватает, также это маски, которых в Италии нет в течение как минимум двух месяцев. Все это нужно для борьбы со стремительным распространением нового коронавируса COVID-19, пишет ТСН.

С утра 23 марта в Рим прибывают самолеты из России. Два самолета с медиками уже в столице Италии. Еще семь самолетов будут прибывать каждые два часа - с медицинской помощью, масками и аппаратами искусственного дыхания.

Уже прибыли 22 медика из Кубы, которые будут помогать итальянским коллегам.

По состоянию на 22 марта уже умерли 17 итальянских врачей.

С начала эпидемии по состоянию на утро 23 марта в Италии инфицированы коронавирусом 59,138 человек. Это на 5560 человек больше, чем позавчера, 21 марта, то есть показатель выше на 10,4% за сутки. Умерших за минувшие сутки 651 лицо. Выздоровели 952 человек, всего от коронавирусной болезни в Италии уже выздоровели 7024 человека.

По состоянию на семь часов утра 23 марта госпитализированы 19846 человек. Среди них 3009 - в реанимации, интенсивной терапии. Также 23783 лица находятся в домашней изоляции, под присмотром и тщательным контролем врачей.

В эпицентре коронавируса, Ломбардии, уже давно не хватает мест в больницах. Пациентов размещают в палатках, с термоодеялами.

Источник: https://censor.net.ua/n3183642
 
 
 Топ комментарии
 
Это делается для снятие санкций с кацапов и прокацапская власть Италии будет главным лобистом
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Правильно, врачи и помощь нужны гедо-то за рубежом, не в росиси, ведь всем известно, что руские бабы еще нарожают За сутки от коронавируса в Испании умерли 462 человека. В Италии из-за нехватки мест в больницах пациентов размещают в палатках - Цензор.НЕТ 5183 За сутки от коронавируса в Испании умерли 462 человека. В Италии из-за нехватки мест в больницах пациентов размещают в палатках - Цензор.НЕТ 6724
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Московия отправляет в Италию врачей, аппараты ИВС. Наверное, расширяет таежный союз.
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Правильно, врачи и помощь нужны гедо-то за рубежом, не в росиси, ведь всем известно, что руские бабы еще нарожают За сутки от коронавируса в Испании умерли 462 человека. В Италии из-за нехватки мест в больницах пациентов размещают в палатках - Цензор.НЕТ 5183
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Это делается для снятие санкций с кацапов и прокацапская власть Италии будет главным лобистом
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не выйдет)) после спада пандемии ес будет сообща спасать италию, денег надо будет много,рашка без газа и нефтедолларов не потянет их одна спасти,у них у самих дыра в бюджете будет по их подсчетам.
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Не забывайте про коррупцию. Бабки от ЕС контролируются, бабки от рашки нет. Очень много миллионов осядет кацапского бабла, в карманах итальянских чинуш
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там уже давно бабло инвестировано,ну и что?))) санкций никто не отменял пока украина борется а все остальное политболтовня и хотелки раиски))
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для этого всегда есть фонд, который к несчастью отсутствует в Украины. Немцы помогут французам, и все сообща разрулят ситуацию.
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таки да,сегодня ес выделил 37 миллиардов на здравохранение и поддержку малого бизнеса.
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Для всього ЕС то копiйки...на тому тижнi уряд Нiмеччини виділив для підтримки німецької економіки 550 млрд
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Правда. І це пуцин робить навіть всупереч урботі про своїх громадян. Я о ою сто не вірю, що у кацапів немає проблем з коронавірусом. Зате я впевнений, що їхня статистика - брехлива.
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Там трупы никто не считает. Конечно там жопа, много врачей кацапских об этом говорят
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Вот так и завоевываются "союзники" которые потом будут снимать с них санкции.
А нам припомнят и Санжары и бусик с десяком коробок с масками для Испании
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Люди находятся в предсмертной запятой, а аппаратов мистецькой вентиляци не хватает по всему миру!
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рюкзаки уже не в тренде, может палатками заняться.
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щас петя вылупипиться
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хорошо что коснулись этого. Вчера слушала видео от медсестры с Италии. Такой фейк и здесь-зачем? И снова тотальные тесты в Германии-тоже фейк. Там люди работают на защиту населения, а не на обман и воровство у того же населения.
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Ты обвиняешь администрацию ЦН в фейкометании?
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я не думаю, что вам надо отвечать. Я знаю о чем пишу, а вы знаете о чем читаете? Думаете, я как медработник, могу снять такое видео на рабочем месте и в рабочей одежде? или я, как медработник, не знаю, как у нас проводят тесты и кому?
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Ссылка на Европейскую правду))) Мир сошел с ума. Правда, не весь.
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В чому фейк, не померло стільки людей?
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я написала на конкретную публикацию. Вам же отвечу, к каждой эпидемии есть динамика течения. Если идет к пику, то значит и будет спад, если не повторное заражение. Да умерло много, но не то о чем говорила так называемая медсестра.
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В Италии из-за нехватки мест в больницах пациентов размещают в палатках.

Капец. Пусть везут в Китай Там больниц настроили, а больные закоончились. Короче, ну его нахер.
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Тёмный Рыцарь
Forwarded from
Тёмный Рыцарь Vox Populi
@writetodarkkbot

В ОП с утра скандал, где тесты?
Президент ждал и готовился встречать 1млн тестов, а приехало 250тыщ, встреча не получилась.
Зеленский с утра орет Тимошенку ты ***** понимаешь я на всю страну врал, что будет миллион тестов.
И придумать историю, что будет вторая партия не выйдет, так как озвучил президент, что сразу будет миллион тестов.
Кернес тоже получился балаболом, так как обещал 200тыщ тестов только на Харьков.
На данный момент где тесты ответа нет, но ближайшее время будет крутая история от пресс службы выдуманая где делись тесты.
А Шефир сказал просто, ребята успокойтесь. Нет тестов, нет проблем.

И да с Радуцким все хорошо, через день в ОП, веселый9
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Министр Здравоохранения подал сегодня в отставку. Послал Зеленого на йух и самоизолировался. Как мы можем заявлять что нас не коснулся вирус, если нет тестов и вообще, кроме брехливых заяв Зеленой массы нет ничего.
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Рашке на свой народец начхать - бросилась спасать ломбардцев
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Нет, им некуда размещать Китайцев и они решили сократить собственное население. Кого не убьет вирус, добьют на Донбассе или в Сирии. Таковы Раш Реалии.
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А что у нас будет через 2 недели. Кучу тифозных навезли с Европы. При этом пять лет зпкрывали стахоновскими иетодами больницы.Умудрились закрыть тубики. Скоро у довольно большой части населения дегег не будет. Ждем бунты???
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Без паники! Случайно никто не подскажет еще куда то можно самолетом улететь?
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Собирались в конце месяца на орбиту группу отправлять. Не знаю на счет билетов, но олигархи уже укоплектовались. Может есть второй класс.
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пусть пару заробитчан свежеприбывших с собой возьмут, не жлобятся, по хозяйству помощь будет. Полет назовем "остаться в живых".
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Что значит бунты? А что остается делать? Тихо умирать в городских гетто потому что так Авакову хочется?
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бунти будуть-100% і різня чинуш,мусарів,прокурорчиків і ііншої гидоти
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Бунты начнутся после 25 когда Зеленый подпишет что Раша не агрессор. А вирус уже давно носят как минимум 20% населения. Он еще себя проявит как только начнет теплеть на улице.
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кстати, если копируете данные с других стран, то не для паник, а для анализа. Это будет пик заболевания.
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Видел я эти палатки, нормальные добротные, а на улице сейчас в шортах и футболке загорать можно и ящерицы всюду ганяют
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И вместе с Московией. Лишь бы им бульдозеров хватило.
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С каких то пор инфаркт, инсульт и пневмония стали называться короновирусом! Разве что с единственной целью - создать панику
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Цсссс - машина сбила: но у вас нашил короновирус тестом 50/50 - как думаете какой диагноз впишут ? Или вы думаете что итальянские политики чем то умнее нашего прохвоста ? Счас с ЕС уже 50 лярдов запросили - потом еще запросят! Испанцы публикуют те же данные - как думаете сколько попросят ?
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а с каких пор столько больных за раз что мест не хватает, ты калоцап? или да
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Инсульты и инфаркты проявляются интенсивно во время занятия спортом или большой нагрузки, у гипертоников или придиабете. Пневмония появляется только в 3% случаях если человек зимой попал в прорубь или спал на снегу, в 90% у лежащих больных после того же инсульта или инфаркта. В остальных случаях, пневмония появляется только при вирусе. Не думаю что Итальянцы, Греки, Испанцы среди 13000 умерших были гипертониками или диабетчиками. Вирус поражает кровеносную систему (разрушение эритроцитов и разрыв сосуда, как у собак при укусе клеща при пироплазмозе) , легкие (пневмания) и сердце (миокардит).
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Нигде нет цифр умерших за 1 день.
Италия (что нас ожидает) Чтоб закрыть бессмысленные разговоры нужна статистика по годам. Самое лучшее 22 марта 2018 года. 22 марта 2019 года и 22 марта 2020 года. Общее количество смертей. Есть ли там рост 30%?
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В Европе напуганы тем что Италии помогают только "коммунистический Китай и авторитарная Россия". Боятся потерять Италию.


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Чого лякатись, італійці їм санкції, москалі їм допомогу, все по чесному.
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Итак, нам сообщали, что коронавирус поражает альвеолы легких. Это называется альвеолит.

А можно ли альвеолит вызвать искуственно?Сприсм Википедию, и она нам скажет, что "ТА (токсический фиброзирующий альвеолит - ТФА) развивается вследствие прямого токсического действия на лёгочную ткань различных химических соединений без опосредования иммунной системой. Эти соединения могут попадать в альвеолы как аэрогенно в процессе дыхания, так и с током крови (т. е. гематогенно). К веществам, наиболее часто вызывающим альвеолит относятся некоторые лекарства (большинство противоопухолевых средств, иммунодепрессанты, некоторые сульфаниламиды, нитрофурановые препараты, хлорпропамид, анаприлин, L-аспарагиназа, кислород"

Итак, кислород. В воздухе содержание кислорода составлает чуть больше 20%.
Что будет, если содержание кислорода, подаваемому болнму увеличить до 60%?
А вот что:
"Кислоро́дное отравле́ние, гиперокси́я (лат. hyperoxia) - отравление, которое в острой форме возникает вследствие дыхания кислородосодержащими газовыми смесями (воздухом, нитроксом) при повышенном давлении. Отравление может возникнуть и при обычном давлении в случае длительного (несколько суток) вдыхания смеси, содержащей более 60% кислорода. [1] Отравление кислородом возможно при использовании кислородных аппаратов, регенеративных аппаратов, при использовании для дыхания искусственных газовых смесей, во время проведения кислородной рекомпрессии, а также вследствие превышения лечебных доз в процессе оксигенобаротерапии. При отравлении кислородом развиваются нарушения функций центральной нервной системы, органов дыхания и кровообращения." (Википедия)

И ниже, в той же статье:
"Легочная форма
Возникает при относительно длительном дыхании смесью, с парциальным давлением кислорода 1,3−1,6 бар и более. Она характеризуется преимущественным поражением дыхательных путей и лёгких. Сначала проявляется раздражающее действие кислорода на верхние дыхательные пути - сухость в горле, отёк слизистой оболочки носа с появлением чувства «заложенности». Затем появляется усиливающийся кашель, сопровождающийся чувством жжения за грудиной. Все это происходит на фоне повышения температуры тела. При нарастании степени отравления могут развиться кровоизлияния в сердце, печень, лёгкие, кишечник, головной и спинной мозг. После прекращения вдыхания избыточно обогащенной кислородом смеси интенсивность симптомов снижается в течение 2−4 ч, и окончательно они исчезают в течение 2−4 суток."

У вас еще есть вопросы?
У меня нет вопросов почему так много пенсов из гос жилья померли в Италии.
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Це типу, що їх вбивають апарати для дихання?
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Глупости! На ИВЛ их садят уже тогда, когда они прекращают самостоятельно дышать. И там не только пенсионеры. 30% молодежи. Я лежал под ИВЛ несколько раз и отравлений не было. Потом тяжело привыкнуть к окружающему кислороду, но врачи знают что делать, чтобы не было отравления. К тому же, Википедия не дает абсолютно правильной информации, ее пишут уже не ученные, а простые люди.
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Бачу картинки і відео:

1. Дурні носять маски лише на роті, а нос відкритий
2. Носять, одягяють, знімають по дорозі - лапають зовнішню поверхню після подорожі.
3. Не миють пакунки коли приходять з магазину. Якщо пакунок герметичний пластиковий - 100% треба мити з милом.
4. Збираються у підворотнях по 5-10 людей випити пива. Добре що хочь не сосуться там один з одним.
5. За плювання на вудицях все ще не штрафують.
6. Фармацевт без маски і підкашлює сухим кашлем.

Безграмотні.
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Подозревается,что большое количество зараженных в Италии и Испании произошли после проведения в середине февраля,матча Аталанта - Валенсия в Милане.
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Да там Деда взагалі дурдом, одні помирають а поруч старики виносять столики на вулицю бо в них вечірка.
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Когда помрут все дураки,останутся все остальные.
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І тут на очах всього світу московія стала миротворцем і спасителем. Чорт в одежі агнела! Сюди вони кинуть все, що у них є, а свої хай дохнуть!
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Лукашенко на всю голову больной. Сперва кричал все это ерунда и не покупайте маски и средства защиты. Мы не будем закрывать границы вируса нет никакого, - так он орал. А теперь кричит, что забирать своих они не будут, не хрен им было ехать отдыхать, когда мы их предупреждали о карантине - второе его заявление. Не знаю что они с Путиным себе колят для долголетия, но с мозгами явно там уже полный капец.
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Mnogix Italiji spasli jesli te lezali v palatax i byli vdyxatelnyje aparati(eto glavnoje).Raska pokazatsia xocet xotia u nix sitaucajija budet ecio xuze cem tam ,ucytyvaja ix uroven medicini
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Ничего страшного,-все кацапы там оказываются.
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