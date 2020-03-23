 За сутки от коронавируса в Испании умерли 462 человека. В Италии из-за нехватки мест в больницах пациентов размещают в палатках

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Количество инфицированных в Испании превысило 33 000 человек, за последние сутки больных стало больше на 16%. В отделениях интенсивной терапии находятся 2355 человек, 3555 больных выздоровели.
Общее количество умерших достигло 2182 человек (+26% за сутки). Испания - вторая наиболее пострадавшая от коронавируса страна в Европе после Италии.
"Мы наблюдаем рост нагрузки на больницы в течение последних 3-5 дней. Пик, вероятно, будет достигнут на этой неделе", - сказал координатор по чрезвычайным ситуациям Фернандо Симон.
Также стало известно, что вице-премьера Кармен Кальво госпитализировали с респираторной инфекцией. Ей провели тест на коронавирус, результаты будут обнародованы позже.
Напомним, 22 марта испанское правительство решило продлить чрезвычайное положение в стране еще на 15 дней. Премьер-министр Педро Санчес сообщил также, что правительство приобрело 640 000 экспресс-тестов на выявление инфекции и наняло 52000 медицинских работников для укрепления возможностей автономных общин.
В Мадриде, где уровень заболеваемости - самый высокий, начал действовать крупнейший временный госпиталь для больных коронавирусом. Госпиталь рассчитан на 5000 койко-мест, что делает его самым большим медицинским учреждением такого рода в Европе.
Правительство Италии просит помощи у Пентагона (США). Это аппараты дыхания, которых катастрофически не хватает, также это маски, которых в Италии нет в течение как минимум двух месяцев. Все это нужно для борьбы со стремительным распространением нового коронавируса COVID-19, пишет ТСН.
С утра 23 марта в Рим прибывают самолеты из России. Два самолета с медиками уже в столице Италии. Еще семь самолетов будут прибывать каждые два часа - с медицинской помощью, масками и аппаратами искусственного дыхания.
Уже прибыли 22 медика из Кубы, которые будут помогать итальянским коллегам.
По состоянию на 22 марта уже умерли 17 итальянских врачей.
С начала эпидемии по состоянию на утро 23 марта в Италии инфицированы коронавирусом 59,138 человек. Это на 5560 человек больше, чем позавчера, 21 марта, то есть показатель выше на 10,4% за сутки. Умерших за минувшие сутки 651 лицо. Выздоровели 952 человек, всего от коронавирусной болезни в Италии уже выздоровели 7024 человека.
По состоянию на семь часов утра 23 марта госпитализированы 19846 человек. Среди них 3009 - в реанимации, интенсивной терапии. Также 23783 лица находятся в домашней изоляции, под присмотром и тщательным контролем врачей.
В эпицентре коронавируса, Ломбардии, уже давно не хватает мест в больницах. Пациентов размещают в палатках, с термоодеялами.
А нам припомнят и Санжары и бусик с десяком коробок с масками для Испании
Капец. Пусть везут в Китай Там больниц настроили, а больные закоончились. Короче, ну его нахер.
Forwarded from
Тёмный Рыцарь Vox Populi
@writetodarkkbot
В ОП с утра скандал, где тесты?
Президент ждал и готовился встречать 1млн тестов, а приехало 250тыщ, встреча не получилась.
Зеленский с утра орет Тимошенку ты ***** понимаешь я на всю страну врал, что будет миллион тестов.
И придумать историю, что будет вторая партия не выйдет, так как озвучил президент, что сразу будет миллион тестов.
Кернес тоже получился балаболом, так как обещал 200тыщ тестов только на Харьков.
На данный момент где тесты ответа нет, но ближайшее время будет крутая история от пресс службы выдуманая где делись тесты.
А Шефир сказал просто, ребята успокойтесь. Нет тестов, нет проблем.
И да с Радуцким все хорошо, через день в ОП, веселый9
Италия (что нас ожидает) Чтоб закрыть бессмысленные разговоры нужна статистика по годам. Самое лучшее 22 марта 2018 года. 22 марта 2019 года и 22 марта 2020 года. Общее количество смертей. Есть ли там рост 30%?
А можно ли альвеолит вызвать искуственно?Сприсм Википедию, и она нам скажет, что "ТА (токсический фиброзирующий альвеолит - ТФА) развивается вследствие прямого токсического действия на лёгочную ткань различных химических соединений без опосредования иммунной системой. Эти соединения могут попадать в альвеолы как аэрогенно в процессе дыхания, так и с током крови (т. е. гематогенно). К веществам, наиболее часто вызывающим альвеолит относятся некоторые лекарства (большинство противоопухолевых средств, иммунодепрессанты, некоторые сульфаниламиды, нитрофурановые препараты, хлорпропамид, анаприлин, L-аспарагиназа, кислород"
Итак, кислород. В воздухе содержание кислорода составлает чуть больше 20%.
Что будет, если содержание кислорода, подаваемому болнму увеличить до 60%?
А вот что:
"Кислоро́дное отравле́ние, гиперокси́я (лат. hyperoxia) - отравление, которое в острой форме возникает вследствие дыхания кислородосодержащими газовыми смесями (воздухом, нитроксом) при повышенном давлении. Отравление может возникнуть и при обычном давлении в случае длительного (несколько суток) вдыхания смеси, содержащей более 60% кислорода. [1] Отравление кислородом возможно при использовании кислородных аппаратов, регенеративных аппаратов, при использовании для дыхания искусственных газовых смесей, во время проведения кислородной рекомпрессии, а также вследствие превышения лечебных доз в процессе оксигенобаротерапии. При отравлении кислородом развиваются нарушения функций центральной нервной системы, органов дыхания и кровообращения." (Википедия)
И ниже, в той же статье:
"Легочная форма
Возникает при относительно длительном дыхании смесью, с парциальным давлением кислорода 1,3−1,6 бар и более. Она характеризуется преимущественным поражением дыхательных путей и лёгких. Сначала проявляется раздражающее действие кислорода на верхние дыхательные пути - сухость в горле, отёк слизистой оболочки носа с появлением чувства «заложенности». Затем появляется усиливающийся кашель, сопровождающийся чувством жжения за грудиной. Все это происходит на фоне повышения температуры тела. При нарастании степени отравления могут развиться кровоизлияния в сердце, печень, лёгкие, кишечник, головной и спинной мозг. После прекращения вдыхания избыточно обогащенной кислородом смеси интенсивность симптомов снижается в течение 2−4 ч, и окончательно они исчезают в течение 2−4 суток."
У вас еще есть вопросы?
У меня нет вопросов почему так много пенсов из гос жилья померли в Италии.
1. Дурні носять маски лише на роті, а нос відкритий
2. Носять, одягяють, знімають по дорозі - лапають зовнішню поверхню після подорожі.
3. Не миють пакунки коли приходять з магазину. Якщо пакунок герметичний пластиковий - 100% треба мити з милом.
4. Збираються у підворотнях по 5-10 людей випити пива. Добре що хочь не сосуться там один з одним.
5. За плювання на вудицях все ще не штрафують.
6. Фармацевт без маски і підкашлює сухим кашлем.
Безграмотні.