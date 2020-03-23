 За сутки от коронавируса в Испании умерли 462 человека. В Италии из-за нехватки мест в больницах пациентов размещают в палатках

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Количество инфицированных в Испании превысило 33 000 человек, за последние сутки больных стало больше на 16%. В отделениях интенсивной терапии находятся 2355 человек, 3555 больных выздоровели.

Общее количество умерших достигло 2182 человек (+26% за сутки). Испания - вторая наиболее пострадавшая от коронавируса страна в Европе после Италии.

"Мы наблюдаем рост нагрузки на больницы в течение последних 3-5 дней. Пик, вероятно, будет достигнут на этой неделе", - сказал координатор по чрезвычайным ситуациям Фернандо Симон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Почти 400 человек умерли в Испании за сутки из-за коронавируса. ВИДЕО ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Также стало известно, что вице-премьера Кармен Кальво госпитализировали с респираторной инфекцией. Ей провели тест на коронавирус, результаты будут обнародованы позже.

Напомним, 22 марта испанское правительство решило продлить чрезвычайное положение в стране еще на 15 дней. Премьер-министр Педро Санчес сообщил также, что правительство приобрело 640 000 экспресс-тестов на выявление инфекции и наняло 52000 медицинских работников для укрепления возможностей автономных общин.

В Мадриде, где уровень заболеваемости - самый высокий, начал действовать крупнейший временный госпиталь для больных коронавирусом. Госпиталь рассчитан на 5000 койко-мест, что делает его самым большим медицинским учреждением такого рода в Европе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Медсестра из Милана рассказала об ужасающей ситуации с коронавирусом: "Мы уже больше не считаем мертвых". ВИДЕО

Правительство Италии просит помощи у Пентагона (США). Это аппараты дыхания, которых катастрофически не хватает, также это маски, которых в Италии нет в течение как минимум двух месяцев. Все это нужно для борьбы со стремительным распространением нового коронавируса COVID-19, пишет ТСН.

С утра 23 марта в Рим прибывают самолеты из России. Два самолета с медиками уже в столице Италии. Еще семь самолетов будут прибывать каждые два часа - с медицинской помощью, масками и аппаратами искусственного дыхания.

Уже прибыли 22 медика из Кубы, которые будут помогать итальянским коллегам.

По состоянию на 22 марта уже умерли 17 итальянских врачей.

С начала эпидемии по состоянию на утро 23 марта в Италии инфицированы коронавирусом 59,138 человек. Это на 5560 человек больше, чем позавчера, 21 марта, то есть показатель выше на 10,4% за сутки. Умерших за минувшие сутки 651 лицо. Выздоровели 952 человек, всего от коронавирусной болезни в Италии уже выздоровели 7024 человека.

По состоянию на семь часов утра 23 марта госпитализированы 19846 человек. Среди них 3009 - в реанимации, интенсивной терапии. Также 23783 лица находятся в домашней изоляции, под присмотром и тщательным контролем врачей.

В эпицентре коронавируса, Ломбардии, уже давно не хватает мест в больницах. Пациентов размещают в палатках, с термоодеялами.