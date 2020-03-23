 Офис Генпрокурора создал координационный штаб для предотвращения распространения коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Такое решение было принято по результатам совещания у генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Задача штаба - обеспечение координации профилактических и противоэпидемических мероприятий в органах прокуратуры. Также штаб будет оптимизировать работу Офиса Генерального прокурора, региональных и местных прокуратур в условиях карантина.

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