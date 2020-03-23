 Офис Генпрокурора создал координационный штаб для предотвращения распространения коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Такое решение было принято по результатам совещания у генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
Задача штаба - обеспечение координации профилактических и противоэпидемических мероприятий в органах прокуратуры. Также штаб будет оптимизировать работу Офиса Генерального прокурора, региональных и местных прокуратур в условиях карантина.
По какой цене зелёные барыги выкинут на продажу украденную разницу?
полные деграданты
дааа.... для воровства много ума не нужно....
срашно даже подумать ЧТО нас ожидает с ТАКОЙ "украинской" властью
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Правильно. Запретить нахер. И шо б статья.