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 Экономика, Общество
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 В период карантина Нацбанк разрешил гражданам не платить ипотеку

НБУ сообщил, что на время введения в Украине карантина (на сегодняшний день до 3 апреля 2020 года) украинцы могут не осуществлять платежи по ипотечным кредитам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацбанка в Facebook.

"Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Об этом банки также должны сообщить клиентам", - говорится в сообщении.

В Нацбанке также напомнили, что банкам запрещено штрафовать своих клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов, повышать процентные ставки по таким кредитам или осуществлять другие подобные мероприятия. Об этом банки должны проинформировать своих заемщиков.

Читайте на Цензор.НЕТ: НБУ предлагает перевести выплаты зарплат и пенсий в безналичную форму

В период карантина Нацбанк разрешил гражданам не платить ипотеку 01
В период карантина Нацбанк разрешил гражданам не платить ипотеку 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183634
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть почки продают. Они все равно им не нужны, так как головной мозг отказал.
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Наверное губу себе прокусил пока подписывал старший банкодятел этот .
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Наверное губу себе прокусил пока подписывал старший банкодятел этот .
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Ок сказав приват і прислав мені смс з повідомленням про заборгованість по кредитці
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Банки банками, а что делать тем дурачкам, кто залез во всякие Манивео и прочие Швыдкогроши? Это ж не банки.
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Пусть почки продают. Они все равно им не нужны, так как головной мозг отказал.
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А чего по ипотека только? А к примеру остальные кредиты, на авто, на оформления пендаля для зебарыг и прочее?
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В Украине только полный идиот не понимает, что залазить в кредиты - это самоубийственно! И да, поверьте, банки своё возьмут сколько бы лет не прошло. Пример моего друга: взял он когда-то телефон 12 лет назад в кредит на 300 баксов. Банк не звонил, не писал. Через 12 лет решил друг продать квартиру, а она - арестована. Да-да, нотариусы прикормленные банком имеют право арестовать имущество. И пофиг "на срок давности" и т.д. Единственный плюс, что банк пошел на мировую типа и разрешил вернуть не сумасшедшие проценты, а всего лишь 600 баксов (что, в принципе, с учетом 12 лет неплатежей совсем уж не плохо для заемщика).Не буду описывать гемор со снятием квартиры с ареста после уплаты банку - сами понимаете, месяца два это заняло.
Так что, граждане, не лезьте в эту петлю. Банки свое возьмут.
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пока не опубликуют бумагу и банки не подтвердят это письменно клиентам соответственно, все смахивает на кидалово... потом не найдешь крайних
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проценты никто не отменяет на этот период, так что банки ничего не теряют. А делается это в первую очередь чтобы защитить и банки и клиентов - банк совсем не заинтересован в том чтобы клиент обанкротился - когда случаи не платежа редки, то банк продаст залог, но если банкротится начнут многие, то стоимость этого залога очень быстро станет меньше суммы задолженности.
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McDonalds Israel закрывает все филиалы и будет бесплатно кормить медперсонал



Сеть точек быстрого питания McDonalds Israel, владелец франшизы McDonaldsв в Израиле, объявила о временном закрытии всех филиалов своих ресторанов.
Исключение составят пять филиалов, которые будут работать в особом режиме, предоставляя бесплатное питание медперсоналу больниц, сотрудникам службы скорой помощи МАДА и сотрудникам служб безопасности.
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