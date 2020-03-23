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 Олимпийский комитет Японии впервые допустил возможность переноса Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса

Ответственный за организацию летней Олимпиады-2020 Олимпийский комитет Японии впервые допустил возможность переноса соревнований из-за пандемии коронавируса в мире. Ранее организация обязалась принять соответствующее решение в течение четырех недель.

Как пишет The Guardian, об этом глава японского Олимпийского комитета Ясухиро Ямашита заявил на пресс-конференции в понедельник, 23 марта, передает Цензор.НЕТ.

"Под углом зрения безопасности спортсменов и спортсменок, мы пришли к тому этапу, когда не можем не рассмотреть и такой вариант, как перенос (Олимпийских игр - ред.)", - заявил Ямашита.

Он добавил, что слишком большой перенос Олимпийских игр невыгоден и самим участникам соревнований: например, им придется вновь участвовать в квалификационных соревнованиях.

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Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире сборные Канады и Австралии снялись с летней Олимпиады-2020 в Токио.

Источник: https://censor.net.ua/n3183633
 
 
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японская простота! емец уже девиз толконул - "на майскі - всі на картоплІ !"
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На відміну від драконівських методів ізоляції Китаю, масового карантину в більшій частині Європи які закликають людей залишатися вдома, Японія не ввела ніяких обмежень. Японія була однією з перших країн за межами Китаю, яку вразив коронавірус, а тепер вона є однією з найменш уражених серед розвинених країн.

Про це пише Bloomberg.
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