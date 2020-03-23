 Олимпийский комитет Японии впервые допустил возможность переноса Олимпиады-2020 из-за пандемии коронавируса

Как пишет The Guardian, об этом глава японского Олимпийского комитета Ясухиро Ямашита заявил на пресс-конференции в понедельник, 23 марта, передает Цензор.НЕТ.

"Под углом зрения безопасности спортсменов и спортсменок, мы пришли к тому этапу, когда не можем не рассмотреть и такой вариант, как перенос (Олимпийских игр - ред.)", - заявил Ямашита.

Он добавил, что слишком большой перенос Олимпийских игр невыгоден и самим участникам соревнований: например, им придется вновь участвовать в квалификационных соревнованиях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 90 украинских легкоатлетов, которые находятся в разных странах мира, продолжают подготовку к Олимпиаде-2020. ВИДЕО

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире сборные Канады и Австралии снялись с летней Олимпиады-2020 в Токио.