 Украина требует от РФ обследовать незаконно удерживаемого крымского татарина Мустафаева в связи с симптомами коронавируса, - МИД

"Настаиваем на немедленном проведении медицинского обследования гражданина Украины С.Мустафаева в специализированном медицинском учреждении в соответствии с международными стандартами, в том числе с целью исключения возможности его заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, и обеспечении квалифицированной врачебной помощью в условиях места несвободы", - говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном на сайте в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, в течении последних дней у Мустафаева держится высокая температура, наблюдается сухой кашель, сильная головная боль и слабость во всем теле. "Учитывая пандемию коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, это тревожные симптомы, которые игнорируются российской стороной", - отмечают в МИД.

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В комментарии подчеркивается, что РФ сознательно пренебрегает тяжелым состоянием здоровья незаконно удерживаемого гражданина Украины и пытается его скрыть.

Также МИД Украины высказало обеспокоенность тем, что влияние пандемии Covid-19 на медицинскую безопасность в тюрьмах РФ и на оккупированных территориях может иметь системный характер, что поставит под серьезную угрозу здоровье и жизни незаконно удерживаемых граждан Украины.

"Вызов в виде пандемии нового вируса, который не учитывает границы и национальную принадлежность - это хорошая возможность для РФ вспомнить об общечеловеческих ценностях и нормах международного права. Призываем международное сообщество усилить политическое, экономическое и санкционное давление на РФ с целью прекращения грубых нарушений Россией прав человека и освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - сообщается в комментарии.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также отметил, что состояние здоровья Мустафаева критическое и призвал РФ обеспечить Мустафаева и других украинцев профессиональной медицинской помощью.

"Украинские политзаключенные в России и в Крыму остаются без медицинской помощи. У многих плохое здоровье. Они уязвимы для болезней, например Covid-19. Мы призываем Россию немедленно принять врачей и омбудсмена для наших граждан, обеспечивая мониторинг здоровья, медицинскую помощь", - написал он в Twitter в понедельник.

Сервер Мустафаев, крымскотатарский активист и общественный деятель, уже почти два года незаконно удерживается Россией по политическим мотивам по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности, подчеркивают в МИД.