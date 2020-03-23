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 Общество, Здоровье
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 Минздрав сотрудничает с частными лабораториями при диагностике коронавируса, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения обсудило с частными лабораториями сотрудничество и отчетность по диагностике коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этмо заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Мы провели совещание с частным рынком, частными лабораториями. Отработали алгоритмы сотрудничества и отчетности. Поэтому количество лабораторий, которые осуществляют тестирование на коронавирус, увеличивается ежедневно", - сказал он.

Кроме того, по словам Ляшко, в Украине есть 25 региональных лабораторий, которые также осуществляют такую диагностику.

"Мы получили новейшее оборудование – в референс-лаборатории есть оборудование, которое может за день сделать 1 тыс. исследований. Плюс в системе здравоохранения есть 25 лабораторий, которые за день могут сделать 200 исследований",- добавил замминистра.

Ляшко отметил, что Украина обеспечена как тестами экспресс-диагностики, так и ПЦР-тестами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После распаковки продуктов из магазина необходимо мыть руки минимум 45 секунд, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3183629
 
 
 Топ комментарии
 
Догадываюсь как называется одна из лабораторий: "Евролаб" ватника Пальчевского другана ЗЕписюаниста
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пилите шура он золотые .бюджет.
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Хроники Хунты@JuntaChronicles 2 ч

В рамках борьбы с пандемией Зеленский от себя лично и от коллектива студии Квартал 95 передал во все региональные больницы привет.
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Догадываюсь как называется одна из лабораторий: "Евролаб" ватника Пальчевского другана ЗЕписюаниста
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Точняк! Раньше меня написал! За 16 000 грн сделают анализ которым можно подтереться. Зеле уже сделали что он не лох и не наркоман!
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"Сотрудничает"? Вот "спасибо"! Писали, что в Евролабе тест на короновирус стоит.... 16 000 гривен!!!! Минздрав сотрудничает с частными лабораториями при диагностике коронавируса, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9469 А в аптеками, где продаются маски за 1200 грн 50 штук- тоже "сотрудничаете"???
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Кто? Те, кто наживается на народной беде? Нет, не люди.
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Dmytro Zinkevych@DimaZinkevych 4 мин

Після декількох партій масок ошелешені іспанські та німецькі покупці запитали чи є тести.
"ГавноВапрос" - сказали слуги і замовили спецрейс з Китаю.
То нам ще повезло, що 250 тис перепало.
Хоча... може вони тільки для закладів Пальчевського?..
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радостно...
научитесь контролировать прибывающих из-за кордона, говорить правду и не спихивать все на пневмонию и самого больного, которому то советуют сидеть дома и если что вызывать "скорую"...а то не паниковать и самолечиться...а потом обвиняют в позднем визите к врачам...
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потом еще если кирдык, откопают и начнут выяснять от чего помер.
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Хроники Хунты@JuntaChronicles 2 ч

В рамках борьбы с пандемией Зеленский от себя лично и от коллектива студии Квартал 95 передал во все региональные больницы привет.
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це плата Пальчевському за вдало проведений наркотест засцики?
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Ні, це констатація факту, що у держави таких лабораторій давно вже не має.
І дякуйте Богу, що приватний мед.бізнес стих хоч трохи підняти голови і ви домовляєтесь із нашими приватниками, а не з лабораторіями Польщі, Німеччини чи Швеції, яким ви зараз і даром не потрібні.
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я мало не прорюмсався від вдячності мудрій зедрисні
дякую, боже, що в нас при владі кловани, а не хробаки-вбивці з планети Звизда!
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закусюй, а то до кінця самоїзоляції не дотягнеш.
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дбай про себе, зедобродію
і тримайся від мене як мога далі
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Зе - хто? У тебе проблеми із головою? Де я, а де Зелайно...
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аби не прогоріло в тебе наскрізь, поки будуть доставляти
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я буду триматись. Твоя турбота про моє очко надає сили, як Редбул крила.
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То від тертя, я тебе так на кую вертів, що паленим тобі запахло.
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"немає" в данному випадку пишеться разом
але ти не переймайся, то для розумних
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З тією,де кокс в сцяках наркомана не знайшли.
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Що воно чеше? В Україні, де факто, окрім приватних не має ніяких лабораторій. Усе те лайно, що було у державних лікарнях вже давно застаріло. У нас вже років десять як в державній поліклініці питають, вам реальний потрібно аналіз чи так... якщо реальний то йдіть у Сінево, або інші приватні лабораторії.
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- Вася, ти мене бачиш?
- Ні
- І я тебе - ні. Пиши: заворот кишок
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