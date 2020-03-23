 Минздрав сотрудничает с частными лабораториями при диагностике коронавируса, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этмо заявил главный санврач Виктор Ляшко.
"Мы провели совещание с частным рынком, частными лабораториями. Отработали алгоритмы сотрудничества и отчетности. Поэтому количество лабораторий, которые осуществляют тестирование на коронавирус, увеличивается ежедневно", - сказал он.
Кроме того, по словам Ляшко, в Украине есть 25 региональных лабораторий, которые также осуществляют такую диагностику.
"Мы получили новейшее оборудование – в референс-лаборатории есть оборудование, которое может за день сделать 1 тыс. исследований. Плюс в системе здравоохранения есть 25 лабораторий, которые за день могут сделать 200 исследований",- добавил замминистра.
Ляшко отметил, что Украина обеспечена как тестами экспресс-диагностики, так и ПЦР-тестами.
Dmytro Zinkevych@DimaZinkevych 4 мин
Після декількох партій масок ошелешені іспанські та німецькі покупці запитали чи є тести.
"ГавноВапрос" - сказали слуги і замовили спецрейс з Китаю.
То нам ще повезло, що 250 тис перепало.
Хоча... може вони тільки для закладів Пальчевського?..
научитесь контролировать прибывающих из-за кордона, говорить правду и не спихивать все на пневмонию и самого больного, которому то советуют сидеть дома и если что вызывать "скорую"...а то не паниковать и самолечиться...а потом обвиняют в позднем визите к врачам...
Хроники Хунты@JuntaChronicles 2 ч
В рамках борьбы с пандемией Зеленский от себя лично и от коллектива студии Квартал 95 передал во все региональные больницы привет.
І дякуйте Богу, що приватний мед.бізнес стих хоч трохи підняти голови і ви домовляєтесь із нашими приватниками, а не з лабораторіями Польщі, Німеччини чи Швеції, яким ви зараз і даром не потрібні.
дякую, боже, що в нас при владі кловани, а не хробаки-вбивці з планети Звизда!
і тримайся від мене як мога далі
бо щось пригоріло
горілим смердить
а я думам ти - не жопашник
але ти не переймайся, то для розумних
в тому й хитрість
- Ні
- І я тебе - ні. Пиши: заворот кишок