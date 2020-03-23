 Минздрав сотрудничает с частными лабораториями при диагностике коронавируса, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этмо заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Мы провели совещание с частным рынком, частными лабораториями. Отработали алгоритмы сотрудничества и отчетности. Поэтому количество лабораторий, которые осуществляют тестирование на коронавирус, увеличивается ежедневно", - сказал он.

Кроме того, по словам Ляшко, в Украине есть 25 региональных лабораторий, которые также осуществляют такую диагностику.

"Мы получили новейшее оборудование – в референс-лаборатории есть оборудование, которое может за день сделать 1 тыс. исследований. Плюс в системе здравоохранения есть 25 лабораторий, которые за день могут сделать 200 исследований",- добавил замминистра.

Ляшко отметил, что Украина обеспечена как тестами экспресс-диагностики, так и ПЦР-тестами.

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