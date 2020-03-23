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Все про:карантин (901) Киевская область (1893) Обухов (75) COVID-19 (1682) коронавирус (381) Володин Василий (3)

 Лабораторно подтвержден COVID-19 у пятерых жителей Обуховского района. Возраст инфицированных - от 30 до 57 лет, - врио главы ОГА Володин

В Киевской области лабораторно подтверждено инфицирование COVID-19 пятерых жителей Обуховского района, экспресс-тесты подтвердили заболевание коронавирусом у семи человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил врио главы Киевской облагосадминистрации Василий Володин .

"По состоянию на 6 утра сегодня в учреждения охраны здоровья Киевской области обратились 29 человек с возможным подозрением на COVID-19. При помощи экспресс-тестов проверены на заболевание 22 человека, тест-системы показали 7 заболевших. Но в то же время лабораторно подтвержденных на данный момент 5 человек, все они являются жителями Обуховского района", - рассказал глава Киевской ОГА на брифинге в понедельник.

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По его словам, возраст инфицированных - от 30 до 57 лет.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья в Украине, зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни. За предыдущие сутки зафиксировано 26 новых случаев инфицирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3183627
 
 
 Топ комментарии
 
Давеча Дубинский ликовал, что договорился: в Обуховском районе зараженных не будет.

Ну и где теперь ваш Бог?
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Очень классный карантин от зеленой власти. Привезли тысячи людей из Европы и отпустили их на четыре стороны, пусть гуляют. Зато в Санжарах помпа какая была. Короче, что ни делает дурак, все он делает не так.
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возраст инфицированных - от 30 до 57 лет, это хорошо но где они его подцепили думаю сейчас важнее найти источник.
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А что гадать? Вот этапы большого пути
1. Радуцкий вывозит маски, оставив немалую часть украинцев без защиты.
2. В недостаточно защищенную страну Зеля массово завез изза границы множество людей, среди которых инфицированные.
3. За все время в Украине пробедено около 600 тестов ПЦР. (Германия в день проводит 160 тыс.)
Результат Лабораторно підтверджено COVID-19 у п'ятьох мешканців Обухівського району. Вік інфікованих - від 30 до 57 років, - т.в.о. голови ОДА Володін - Цензор.НЕТ 9798
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та они не шарят, у нас на нужных людей и по 3 теста не жалко, а голь помрет никто и не заметит, потом когда уже будет пох откопают и будут выяснять почему ему, ей еще жить и жить а они померли.
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Думаю, в Києві кремують, то відкопувати не буде кого.
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Давеча Дубинский ликовал, что договорился: в Обуховском районе зараженных не будет.

Ну и где теперь ваш Бог?
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ну все, теперь дубинский должен бросить запись видосиков, и ехать на свой избирательный округ и лично давать таблетки заболевшим короновирусом. слуга народа - должен служить народу.
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Один мой симптоматический пациент с интерстиц. пневмонией имел только третий тест положительный. Тест - тампон даёт много фальшивых позитивных, как и негативных. Достоверность низкая.
rRC-PCR - достоверный. Здесь не ожидают результат теста . Сразу назначают Plaquenil + Azitromicin. Тяжёлым ещё и антивиральные с моноклональными антителами. +сыворотку переболевших. Это лечение начали на днях. Эффективно, если начинать терапию сразу.
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Діють на випередження,щоб попередити приєднання бактеріальної інфекції?
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ПЦР дорогой.... к сожалению не та страна .... А что по 2 м типам вирусов the "L" type and the "S" type....Интересно где Вы сейчас .... Коллега рассказал про ужасную статистику в Италии . По информации китайских врачей - 40000 было вообще безсимтомных переносчиков. Основная категория пациентов это престарелые с хроническими заболеваниями легких ...Но китайцы практиковали стероиды, что по советам российских иммунологов категорически делать нельзя. В Беркли не спят... работа идёт сутками , темболее что в Калифорнии катастрофическая ситуация ...
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Вот именно сегодня дали результаты циркулирующего штамма - это всё Хуаньский агрессивный Тип L. Cовершенно не мутированный, как ожидалось , вне Хуань.
Очень Агрессивный.
Заражённость медперсонала у нас варьирует изо дня в день. Пишут 8.4% - 7,5%.
Я живу в Veneto, prov. di Verona. У нас гораздо спокойней, чем в Lombardia, с которой мы граничим. В опр. дни летальность по Италии наибольшая в возрасте 49 - 59 лет, у пациентов без сопр. патологий!
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А как же самый патритичный депутанг Дупишский ? Почему он не продаст свои 17 автомобилей на тесты )?
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А вот некоторые дуры,такие как Закревская,утверждали,что экпресс тест бесполезен.Вот так и слушай порохоботов.
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ты идиот, что закревскую с тестами вспомнил?)))
медики говорили, что повязок не нужно, потом, что нужно...теперь, вот обухов имеем... и дубинский не спас, имея выходы на решения минздрава
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Очень классный карантин от зеленой власти. Привезли тысячи людей из Европы и отпустили их на четыре стороны, пусть гуляют. Зато в Санжарах помпа какая была. Короче, что ни делает дурак, все он делает не так.
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