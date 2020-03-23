 Лабораторно подтвержден COVID-19 у пятерых жителей Обуховского района. Возраст инфицированных - от 30 до 57 лет, - врио главы ОГА Володин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил врио главы Киевской облагосадминистрации Василий Володин .
"По состоянию на 6 утра сегодня в учреждения охраны здоровья Киевской области обратились 29 человек с возможным подозрением на COVID-19. При помощи экспресс-тестов проверены на заболевание 22 человека, тест-системы показали 7 заболевших. Но в то же время лабораторно подтвержденных на данный момент 5 человек, все они являются жителями Обуховского района", - рассказал глава Киевской ОГА на брифинге в понедельник.
По его словам, возраст инфицированных - от 30 до 57 лет.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья в Украине, зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни. За предыдущие сутки зафиксировано 26 новых случаев инфицирования.
1. Радуцкий вывозит маски, оставив немалую часть украинцев без защиты.
2. В недостаточно защищенную страну Зеля массово завез изза границы множество людей, среди которых инфицированные.
3. За все время в Украине пробедено около 600 тестов ПЦР. (Германия в день проводит 160 тыс.)
Результат
Ну и где теперь ваш Бог?
rRC-PCR - достоверный. Здесь не ожидают результат теста . Сразу назначают Plaquenil + Azitromicin. Тяжёлым ещё и антивиральные с моноклональными антителами. +сыворотку переболевших. Это лечение начали на днях. Эффективно, если начинать терапию сразу.
Очень Агрессивный.
Заражённость медперсонала у нас варьирует изо дня в день. Пишут 8.4% - 7,5%.
Я живу в Veneto, prov. di Verona. У нас гораздо спокойней, чем в Lombardia, с которой мы граничим. В опр. дни летальность по Италии наибольшая в возрасте 49 - 59 лет, у пациентов без сопр. патологий!
медики говорили, что повязок не нужно, потом, что нужно...теперь, вот обухов имеем... и дубинский не спас, имея выходы на решения минздрава