 После распаковки продуктов из магазина необходимо мыть руки минимум 45 секунд, - главный санврач Ляшко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "LIGA.net".
Он посоветовал после распаковывания заказа/доставки из магазина переложить продукт в подготовленную чистую тару, а магазинную упаковку утилизировать.
После этого следует помыть руки под проточной водой минимум 45 секунд, тщательно обрабатывая мылом. При этом антибактериальное мыло не рекомендовано использовать, достаточно обычного мыла и проточной воды.
"В данном конкретном случае мы так предотвращаем возможное распространение, даже при наличии возбудителя вируса, проникновение в наш организм и инфицирование", - сказал он.
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рассматривает бабанька стринги на прилавке и говорит продавщице :
- такая ерунда эти жлобские полоски... случись что и опозориться не в куда))))
"Он посоветовал после распаковывания заказа/доставки из магазина переложить продукт в подготовленную чистую тару (грязными руками), а магазинную упаковку утилизировать.
После этого следует помыть руки под проточной водой минимум 45 секунд, тщательно обрабатывая мылом."
1. Прийшли і виклали пакунки дест в коридорі - зробить поки що місце для цього яке будете періодично дезинфікувати.
2. Роздяглись.
3. Взяли пакунки.
4. Пішли у ванну (у ванні краще тримати двері відчиненими)
5. Краник включили не руками, якщо можливо - теплу чи гарячу воду.
6. Помили руки (все з милом надалі).
7. Помили пакунки і відклали їх на чисте місце у ванні.
8. Помили краник з милом.
9. Помили руки знов.
10. Взяли пакунки, пішли на кухню, і можна розпаковувати.
Здається як багато, але насправді не довго.
Во всю голову.
"Какое мыть рук после распаковки продуктов?"
Сейчас введут ЧП, потом начнутся аресты волонтеров ВСУ, нардепов ЕС, порохоботов, потом войдут российские войска.
Какие, к ***не, продукты, руки после которых нужно мыть?
В Славянке оккупированном много было продуктов, после покупки которых руки мыли?
Эти д**илы забыли, что Европа закрыла границы и им некуда бежать.
наприклад, незапакований хліб ?
і там, де печуть хліб (і не тільки хліб), там стерильні умови ?
там всі робітники перевірені ?
і у респіраторах ?
Там сидить микроб-зараза...
Ручку дёрни - воду слей...
Пену сдуй........, а теперь пей !