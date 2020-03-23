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 Политика Украины, Здоровье
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 Емец призвал нардепов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, - Минздрав

Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения в Фейсбуке в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения. Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире эпидемии укрощают карантином и максимальным тестированием, а не введением чрезвычайного положения, - Сюмар

Емец призвал нардепов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183624
 
 
 Топ комментарии
 
це мудило хоче віктора фйодоровича переплюнути? спробуй, введи..... і відразу тікай на росісю
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Кацап, когда Хуйло напал сын Пороха воевал пока ты на кацапию бегал скрываться от призыва
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Fursa Sergey@FursaSergey 1 ч

Когда Зеленский на инаугурации говорил, что каждый у нас теперь президент, то мало кто ему поверил. А надо было бы.
У нас теперь чрезвычайное положение объявляет министр здравоохранения, о дефолте заговорил министр МВД, а за внешнюю политику отвечает глава офиса президента.
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Хуже нет, чем паникер во властном кабинете.
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Бляха, как же достала вся эта зелёная власть. Уже даже слова, описывающие всю ситуацию в стране, закончились.
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Где Зеленский??? Почему режим ЧС вводит глава Минздрава??? Обосрался, *****?
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А где поддержка Министра главснабсанветбазарврачом, или ему уже местечко пообещали министерское и своего мнения нет, скажи за чп или против что за углом стали и наблюдаете как профаны уничтожают отрасль, завтра сами будете в таком же положении.
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ЧП требует огромных ресурсов для его поддержания, а есть ли они у власти?
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Напомним, 22 марта испанское правительство решило продлить чрезвычайное положение в стране еще на 15 дней. Премьер-министр Педро Санчес сообщил также, что правительство приобрело 640 000 экспресс-тестов на выявление инфекции и наняло 52000 медицинских работников для укрепления возможностей автономных общин.Источник: https://censor.net.ua/n3183642
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Бизнес поддерживает карантинные меры, но чрезвычайное положение приведет к катастрофическим последствиям - заявление бизнес-ассоциаций
https://nv.ua/biz/economics/zayavlenie-biznesa-chrezvychaynoe-polozhenie-privedet-k-katastroficheskim-posledstviyam-novosti-ukrainy-50077291.html
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очень хочется рюкзакову порулить... фуражку Пиночета примеряет каждую ночь)
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Цар Осел
Ведмідь підніжкам остогид
За владний норов, грізний вид.
- Хоч посміємось! - рік Козел, -
Коли на трон зійде Осел!
- Уря! Уря! Уря! Уря!
Три чверті лісу за царя!
Осел відчув, що він є цар,
Забрав казну, спіймав «кумар»,
Злітав в Париж, тоді - в Оман,
Уранці - віскі, вдень - кальян,
Бай- де про справи … Краде Лис,
Бобер пиля й збуває ліс,
Вовки пішли у бандюки,
Кроти порили всі стежки,
Єноти вкрали в лавці боти,
Рись-полісмен пішла з роботи,
Зайчатка збігли за кордон,
Безслідно жирний зник Муфлон…
Ослу щодень нова потіха,
А край мовчить, чекає лиха.
Довкола здирства, блуд та гріх …
«Хоч посміємось» …. Де той сміх?

Пишу про вдачу лиш Ослину.
Ні слова тут про Україну.
Наш ЗЕ - земний великий бог
З іменням віщим «Янелох»!
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у нас и так очень строгий карантин ну а комендантский час зачем???? на воздухе быть полезно, главное не толпиться, ни о чем мера.....
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Что это даст в борьбе с эпидемией. Если не будут предусмотрены меры по ст. 24 п.4 и5 Закона Украины "О чрезвычайном положении", а все сведется только к ограничению прав и свобод граждан, то на хрен надо такое "ЧП".
Вполне возможно, что зеленые с рыгами, таки хотят под шумок, протащить договорняк с парашей по Лугондонии. Поэтому м стягивают полицию и НГ
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Та ви шо! Я знаю, що Ляшко і Матьківщина їм цього не дадуть зробити. Памятаєте, як вони в Раді чуть не розірвали Пороха?
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