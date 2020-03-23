 Емец призвал нардепов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, - Минздрав

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения в Фейсбуке в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения. Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус", - говорится в сообщении.

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