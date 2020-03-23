 Емец призвал нардепов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, - Минздрав

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения в Фейсбуке в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения. Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус", - говорится в сообщении.
https://nv.ua/biz/economics/zayavlenie-biznesa-chrezvychaynoe-polozhenie-privedet-k-katastroficheskim-posledstviyam-novosti-ukrainy-50077291.html
Ведмідь підніжкам остогид
За владний норов, грізний вид.
- Хоч посміємось! - рік Козел, -
Коли на трон зійде Осел!
- Уря! Уря! Уря! Уря!
Три чверті лісу за царя!
Осел відчув, що він є цар,
Забрав казну, спіймав «кумар»,
Злітав в Париж, тоді - в Оман,
Уранці - віскі, вдень - кальян,
Бай- де про справи … Краде Лис,
Бобер пиля й збуває ліс,
Вовки пішли у бандюки,
Кроти порили всі стежки,
Єноти вкрали в лавці боти,
Рись-полісмен пішла з роботи,
Зайчатка збігли за кордон,
Безслідно жирний зник Муфлон…
Ослу щодень нова потіха,
А край мовчить, чекає лиха.
Довкола здирства, блуд та гріх …
«Хоч посміємось» …. Де той сміх?
Пишу про вдачу лиш Ослину.
Ні слова тут про Україну.
Наш ЗЕ - земний великий бог
З іменням віщим «Янелох»!
Вполне возможно, что зеленые с рыгами, таки хотят под шумок, протащить договорняк с парашей по Лугондонии. Поэтому м стягивают полицию и НГ