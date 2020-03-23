 Фракция "ЕС" призывает принять законопроект о перераспределении 13,5 млрд грн на борьбу с коронавирусом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Европейская Солидарность" глубоко обеспокоена тем хаосом и безответственностью, с которой власть - президент, правительство и монобольшинство - относятся к вопросам экономики и к тому коллапсу, в который они вогнали украинскую экономику. Мы неоднократно предлагали, чтобы наши партнеры и коллеги депутаты подключились к работе антикризисного штаба и работали там над решением экономических вопросов, но мы не получили ни одного предложения относительно этого", - сказала нардеп Ирина Геращенко.
По ее словам, фракция не видит предложений правительства по комплексному решению экономических проблем.
Геращенко также призвала власть сократить недопустимые в такое сложное время расходы и направить эти средства на борьбу с коронавирусом и ликвидацию его экономических последствий.
"Очевидно, что вызовов перед Украиной два - это медицина, которая должна устоять перед эпидемией и спасать людей. Это наши медики и армия, которых надо защитить. Также - это украинская экономика. Мы проинформировали коллег, что наша депутат Нина Южанина по сути сделала работу правительства и предложила законопроект, которым разрешается перераспределить более 13,5 млрд грн бюджета. Она нашла все лоббистские статейки, которые закладывали себе представители монобольшинства, министерств и ведомств, которые сейчас не может позволить себе украинский бюджет", - подчеркнула она.
Также Геращенко призвала направить средства на финансовую поддержку пенсионеров и лиц, потерявших работу из-за карантина.
"Мы предлагаем немедленно включить этот законопроект в повестку дня внеочередной сессии, принять его для того, чтобы сократить все недопустимые сегодня расходы государства, такие как закупки, которые не нужны и все сконцентрировать на трех вещах - защита медицины и медиков, украинская армия, выплаты хоть каких-то компенсаций украинским пенсионерам и тем людям, которые потеряли работу, а значит их семьи могут остаться на грани выживания. Мы настаиваем на том, чтобы власть взяла в работу этот законопроект и чтобы он стоял одним из первых во время внеочередного заседания", - отметила Геращенко.
Оставим ********** наедине с самими собой, на карантине.
слабоумная ЗЕлахта как надрачивала на рейтинги клоунариков так и не останавливается никак - хотя там от рейтинга мышиный писюн остался. А авторитета и интеллектуального капиталла у вас, лохопедов 11-рублевых не было никогда.
Твои хозяева банкроты во всех смыслах ит скоро ты пойдешь на мороз чистить ботинки таким как я
Давись шоколадом,
на форуме спамь-ка -
день твой последний
приходит, ПЕСяка.