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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1478) законопроект (2361) карантин (901) Южанина (112) Европейская Солидарность (307) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 Фракция "ЕС" призывает принять законопроект о перераспределении 13,5 млрд грн на борьбу с коронавирусом

Фракция "Европейская Солидарность" призывает власть к конструктивному сотрудничеству и требует принять законопроект Нины Южанинаой, который поможет перераспределить более 13,5 млрд грн из лоббистских статей расходов власти и неприоритетных закупок на противодействие коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Европейская Солидарность" глубоко обеспокоена тем хаосом и безответственностью, с которой власть - президент, правительство и монобольшинство - относятся к вопросам экономики и к тому коллапсу, в который они вогнали украинскую экономику. Мы неоднократно предлагали, чтобы наши партнеры и коллеги депутаты подключились к работе антикризисного штаба и работали там над решением экономических вопросов, но мы не получили ни одного предложения относительно этого", - сказала нардеп Ирина Геращенко.

По ее словам, фракция не видит предложений правительства по комплексному решению экономических проблем.

Геращенко также призвала власть сократить недопустимые в такое сложное время расходы и направить эти средства на борьбу с коронавирусом и ликвидацию его экономических последствий.

Также читайте: На фронте обострение и 15 убитых в марте. Но в "протоколах минской зрады" нет компонента безопасности, - нардеп Ирина Геращенко

"Очевидно, что вызовов перед Украиной два - это медицина, которая должна устоять перед эпидемией и спасать людей. Это наши медики и армия, которых надо защитить. Также - это украинская экономика. Мы проинформировали коллег, что наша депутат Нина Южанина по сути сделала работу правительства и предложила законопроект, которым разрешается перераспределить более 13,5 млрд грн бюджета. Она нашла все лоббистские статейки, которые закладывали себе представители монобольшинства, министерств и ведомств, которые сейчас не может позволить себе украинский бюджет", - подчеркнула она.

Также Геращенко призвала направить средства на финансовую поддержку пенсионеров и лиц, потерявших работу из-за карантина.

"Мы предлагаем немедленно включить этот законопроект в повестку дня внеочередной сессии, принять его для того, чтобы сократить все недопустимые сегодня расходы государства, такие как закупки, которые не нужны и все сконцентрировать на трех вещах - защита медицины и медиков, украинская армия, выплаты хоть каких-то компенсаций украинским пенсионерам и тем людям, которые потеряли работу, а значит их семьи могут остаться на грани выживания. Мы настаиваем на том, чтобы власть взяла в работу этот законопроект и чтобы он стоял одним из первых во время внеочередного заседания", - отметила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласительный совет ВР проходит в онлайн-режиме, обсуждают возможное внеочередное заседание Рады, - Ирина Геращенко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3183621
 
   
 Топ комментарии
 
Хоч хтось про українців переймається. Бо ;слугам народа; ніколи- саме золоті запонки до сорочок приміряють.
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А как уменьшилось число комментирующих.... Боты на карантине и не вышли на работу?
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Hellis@13Hellis_13 3 ч

как стало известно, РНБО дважды обращалось к правительству Зеленского с требованием запретить вывозить маски из страны: 31 января и 3 февраля.
Требование было проигнорировано.
Так что это - СОЗНАТЕЛЬНАЯ ДИВЕРСИЯ ЗЕЛЕНОЙ ВЛАСТИ ПРОТИВ ГРАЖДАН СВОЕЙ СТРАНЫ
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Ты прав , мне ничего не нужно А тебе очень много лекарств понадобится Печально, что всё будет напрасно)
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Получилась не ветка, а сплошная перемога 8%ников. Загадели и заспамили дискуссию, взяв числом порохастых клонов.

Оставим ********** наедине с самими собой, на карантине.
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"сплошная перемога 8%ников"

слабоумная ЗЕлахта как надрачивала на рейтинги клоунариков так и не останавливается никак - хотя там от рейтинга мышиный писюн остался. А авторитета и интеллектуального капиталла у вас, лохопедов 11-рублевых не было никогда.
Твои хозяева банкроты во всех смыслах ит скоро ты пойдешь на мороз чистить ботинки таким как я
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Тебя выпустили, или клетку забыли на щеколду закрыть ?
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Не обращай внимание. Они прикукушенные.
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В топку бандитскую порошенковскую псячую фракцию. Самого кучерявого свина на дыбу Фракція "ЄС" закликає ухвалити законопроєкт про перерозподіл 13,5 млрд грн на боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9560
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ну вот, а выше в каментах уже волновались - когда зелахтинцы подевалися )))))
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Давись шоколадом,
на форуме спамь-ка -
день твой последний
приходит, ПЕСяка.
Фракція "ЄС" закликає ухвалити законопроєкт про перерозподіл 13,5 млрд грн на боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3338



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Я представляю как дурында - ирка херащенко визжит с трибуны.
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Где палатки "ЕС" с бесплатной раздачей антисептика и масок ?
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ПЭСовскую фракцию нужно разогнать. А самого брехуна и ворюгу порошенка , на нары с конфискацией.
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У меня идея лучше давай тебя в ГУЛАГ а имущество твоё стране ?
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Хоч десь сєпари та гості з-за парєбріка проперділися. Бо в темі про машину Єрмака, воду в Крим та золоті запонки для слуг народа їм язики в дупи позатягувало.
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Пропоную вiддати цi грошi у фонд Пэтра Порошенка. Наш Гетьман перемiг кацапiв- переможе i коронавiрус.
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