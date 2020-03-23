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 На карантин закрыли все киевские интернаты, - КГГА

В связи с угрозой распространения коронавируса в Киеве закрыли все интернаты на вход и выход.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

По словам заместителя главы КГГА Марины Хонды, принято решение максимально ограничить контакты уязвимых категорий.

"Для этого все интернатные учреждения города закрыты на вход и выход. Также на территории интернатов не допускаются посетители. Работники, которые живут за пределами Киева, временно проживают на территории интернатов или работают вахтовым методом", - отметила она.

Она добавила, что в интернатах нет подозрений на коронавирус. При этом 11 человек заболели острой респираторно-вирусной инфекцией в Киевском психоневрологическом интернате и 2 человека - в Дарницком детском доме-интернате.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183619
 
 
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не совсем по теме, но есть хорошая новость: в мире выздоровел 100 000 -й больной коронавирусом. % выздоровевших приближается к 30.
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это наверное не в нашем мире, но новость действительно позитивная.
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У меня вопрос-а детей кормят или главной нотой есть, что закрыли
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