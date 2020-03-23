EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  559  4
Материалы по теме:
Все про:Иран (922) МИД (5393) самолет (2334) Божок (47)

 Украина и Иран согласовали алгоритм взаимодействия по сбитому под Тегераном самолету МАУ, - МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок и посол Ирана в Украине Манучехр Моради на встрече в пятницу согласовали алгоритм взаимодействия, чтобы установить причины, почему был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране в январе.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с проведением расследования по делу о сбитом украинском самолете рейса PS 752, в частности, подтверждена необходимость осуществления безотлагательной расшифровки черных ящиков, а также согласован дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран объясняет задержку с передачей черных ящиков самолета МАУ вспышкой коронавируса

Кроме того, Божок и Моради обсудили отдельные вопросы сотрудничества в условиях пандемии Covid-19, в частности, они договорились проработать совместные меры с целью возвращения домой украинских и иранских граждан, которые сейчас находятся на территории обоих государств.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3183618
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в частности, подтверждена необходимость осуществления безотлагательной расшифровки черных ящиков, а также согласован дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении, наконец то, сбили 8 января и сутки не прошли какой прорыв.
 показать весь комментарий
 
Что там уже Киев отказался от притензий за сбитый самолет?
 показать весь комментарий
 
Иранцы водят членом по роже Янелоха, как он по клавишам пианино
 показать весь комментарий
 
Иран ссылался на невозможность передачи черных ящиков Украине на период собственного расследования. Теоретически, экспертиза черных ящиков - это формальность. На повестке был всего один вопрос - кто отдал команду на пуск. Учитывая то, что спустя 3 месяца, Иран не провел собственное расследование, а только "согласовал алгоритм действий", ситуация начинает явно чем-то "попахивать".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх