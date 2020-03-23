 Бригады экстренной медпомощи также будут делать тесты на коронавирус, но только в случае подозрения, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Украина обеспечена как тестами для ПЦР-диагностики, так и экспресс-тестами. Последние будут у семейных врачей, врачей инфекционных отделений и экстренной медицинской помощи. Экспресс-тесты будут проводиться только в случае подозрения. Экстренная медпомощь не должна и не будет использоваться для тестирования "по звонку". Экстренная медпомощь функционирует с другими целями. Не злоупотребляйте звонками", - призвал он, добавив, что сегодня из Китая в Украину поставлены как экспресс-тесты, так и тесты-ПЦР.

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"Мы рассматриваем вопрос создания мобильных групп, которые будут поддерживать семейных врачей и предоставлять медпомощь. Они будут первыми встречаться с больными, диагностировать на вероятность коронавируса, проводить быстрые тесты на коронавирус, грипп, аденовирусную инфекцию. В случае необходимости будут доставлять больного в стационар",- добавил замминистра.

Ляшко сообщил, что, по данным Центра общественного здоровья в Украине, зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни. За предыдущие сутки зафиксировано 26 новых случаев инфицирования.