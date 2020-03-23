EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  818  7
Материалы по теме:
Все про:карантин (901) Ляшко Виктор (101) тест (33) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 Бригады экстренной медпомощи также будут делать тесты на коронавирус, но только в случае подозрения, - главный санврач Ляшко

Экстренная медицинская помощь не может быть использована для тестирования на коронавирус "по звонку".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Украина обеспечена как тестами для ПЦР-диагностики, так и экспресс-тестами. Последние будут у семейных врачей, врачей инфекционных отделений и экстренной медицинской помощи. Экспресс-тесты будут проводиться только в случае подозрения. Экстренная медпомощь не должна и не будет использоваться для тестирования "по звонку". Экстренная медпомощь функционирует с другими целями. Не злоупотребляйте звонками", - призвал он, добавив, что сегодня из Китая в Украину поставлены как экспресс-тесты, так и тесты-ПЦР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медработники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19, - Минздрав

"Мы рассматриваем вопрос создания мобильных групп, которые будут поддерживать семейных врачей и предоставлять медпомощь. Они будут первыми встречаться с больными, диагностировать на вероятность коронавируса, проводить быстрые тесты на коронавирус, грипп, аденовирусную инфекцию. В случае необходимости будут доставлять больного в стационар",- добавил замминистра.

Ляшко сообщил, что, по данным Центра общественного здоровья в Украине, зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни. За предыдущие сутки зафиксировано 26 новых случаев инфицирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3183617
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
то будут то небудут

зедрочері сами немогу понят куда бежать
 показать весь комментарий
 
 
Зранку казав що не будуть, пообідав - подобрішав.
 показать весь комментарий
 
экспресс-тесты будут у семейных врачей, врачей инфекционных отделений и экстренной медицинской помощи, это в настоящем времени, или в необозримом будущем?
 показать весь комментарий
 
Украина обеспечена как тестами для ПЦР-диагностики, так и экспресс-тестами

обеспечены? Ураааа!!!
 показать весь комментарий
 
Тут тоже шоб тест сделать надо доктору мозги по телефону вынести, у нас в семье тут есть этот кроновирус у мамашиного мужа,в данном случае типо просто грипп и трохи кашель.Как кому зайдёт короче.
 показать весь комментарий
 
Ось малята, така муйта. З ранку одне, пicля обiду друге, а на вечiр буде щось iнше.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх