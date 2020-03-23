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 Политика Украины, Экономика
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Все про:здравоохранение (277) госслужащие (257) Дмитрий Дубилет (113)

 На госаппарат в Украине тратится больше средств, чем на здравоохранение, - Дубилет

Восемь лет тому назад на здравоохранение из бюджета тратилось больше, чем на государственный аппарат, а сейчас - наоборот.

Об этом бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Еще 8 лет тому назад расходы на медицину в нашем государственном бюджете превышали расходы на госаппарат (или, проще, "расходы на чиновников"). Но в последние годы они поменялись местами", - отметил он.

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Дубилет объяснил, что в 2011 и 2019 годах расходная часть бюджета была примерно одинакова - 52 млрд долл. и 53 млрд долл. соответственно. В эти годы на государственные функции выделялось около 11% бюджета (5,7 млрд долл.), а вот на медицину расходы упали с 12% до 9% (с 6,1 млрд долл. до 5 млрд долл.). То есть, за эти годы расходы на медицину упали почти на 20%. Речь идет о сводном бюджете (общегосударственный и местные), добавил он.

На госаппарат в Украине тратится больше средств, чем на здравоохранение, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183615
 
   
 Топ комментарии
 
открываем расходы на содержание клована 2020 и порошенко 2018. и что мы там видим? о боже, проклятый липецкий барыга-мародер-лолита так много крал, что на его содержание выделялось в два раза меньше денег чем на бубочку- всенародного любимчика.
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Ну да, слуги же труженики, мастурбируют в Раде, с проститутками общаются, в Оман летают, с кацапами тайно общаются, на них идет большая часть бюджета, а на тех кому они служат так, остатки, косточка со стола.
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Дубилет говорит, а сейчас наоборот. А чего? Того что Коломойский и другие олигархи все оплачивают, бабло для слуг идет рекой, а слуги ответочку им - сняли налоги для 10 олигархов и оставили целые города без бюджета и госбюджет будет полупустой, хотя он уже и сейчас тощий. Вот так идет работа у зеленых крокодилов. Маски продают, маски в три дорога закупают, туда сюда и навар в карман и видимось работы.
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Й не кажи!

На госаппарат в Украине тратится больше средств, чем на здравоохранение, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6237
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Виведи глисти, захворій на діабет й ти таким будеш
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ти мені його не показуй-в мене до нього багато претензій-але порівняно з твоєю зеленою шмаркльою-це геній міжнародної політики. Цей зробив Україну шанованою у світі державою-а твій зелений покидьок все сплюндрував і зганьбився на весь світ за перші ж 2 місяці.
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Но в последние годы они поменялись местами.

И что же это за "последние годы"? И какое касательство к ним имеют дебилет и его кодла?
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Это неправда, все ведь знают что Порошенко тратил на медицину 100 миллиардов в год, а на госаппарат 2 гривны.
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теперь у петиков все в шоколаде бумаги не хватает
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правда в том,шо порох отремонтировал аппараты ивл за свой счет,а бубочка маме римме маски поставил за казенный.
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В том то и дело, что проведи порох настоящую медреформу - эти аппараты уже были бы исправными.
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Немного не так. Этого устаревшего металлолома уже бы не было.
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Дурману обпилося ? За 5 років петіного правління фінансування АП зросло на 600 % (з 293 млн гр у 2014 до 1 млрд 640 млн гр у 2018), а доходи народу ?
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а ты народ?))) ты быдло73
Записывай в тетрадку лох
"Подробности читайте УНИАН 28 марта 2019.
90% расходов на обслуживание президентской вертикали, это содержание резиденций, транспорт и зарплата сотрудников. Повышение стоимости коммунальных тарифов, потянуло за собой рост отчислений на содержания кв метра площади, падение курса гривны вызвало дополнительные расходы на транспорт, а рост средней и минимальной зарплаты по Украине, повлекло повышение зарплаты сотрудников от охраны до уборщицы. Обслуживание самого президента и его администрации на Банковой 11, в 2014-2018 составляли менее 10% общего фонда бюджета АП и УДП."
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Схоже, в Україні коронавірус розгулявся, як ніде в світі. Якщо серед нардепів захворюваність понад 2%, то що казати про населення, яке живе в зовсім іншому середовищі?
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открываем расходы на содержание клована 2020 и порошенко 2018. и что мы там видим? о боже, проклятый липецкий барыга-мародер-лолита так много крал, что на его содержание выделялось в два раза меньше денег чем на бубочку- всенародного любимчика.
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а еще барыга на ворованные деньги, почти с ноля создал армию, поснимал с нее комнатные тапочки....
и да! скоро за слова "барыга" и "липецкая фабрика" --- будут бить в морду!
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а Ви ще не зрозуміли чому вони його ненавидять? Та саме тому, що під ***** не ліг!
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прекрасно понимаю, сколько ваты ждет прихода "руськава мира" в Украину...
У одних это --- генетическая ненависть к "биндерам", которую они и сами не могут обьяснить, повторяя заезженые, давно уже развеянные советские штампы....
Другие -- чуть не молятся на российские зарплаты и пенсии, почему то считая , что оккупанты придут и тут же бросятся засыпать их деньгами , даже и не допуская, что они представляют интерес только как ресурс, с которого можно что то поиметь...
И вот Порох и был всему этому преградой....
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подал голос когда от кормушки отогнали На госаппарат в Украине тратится больше средств, чем на здравоохранение, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6180
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Может, метит на должность Министра Здравоохранения?
Дубинский, вон, обещает, что нынешнего сегодня уйдут.
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А ты типа вчера появилось и сегодня это заметило?
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Якщо серед населення захворюваність така, як і серед нардепів, то в нас хворих не менше 1 млн.
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как отгонят от корыта - у всех глаза открываются и рот не молчит...
а как при корыте - рыло занято похрюкиванием и радостным повизгиванием, а глаза прикрыты от счастья...
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а то мы не знали...так это только официально.
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Знайдено дитячі світлини Звіробій і Федини На госаппарат в Украине тратится больше средств, чем на здравоохранение, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3439 На госаппарат в Украине тратится больше средств, чем на здравоохранение, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3305
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Теперь это здравоохранение будет лечить этот госаппарат...
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Щось в лісі здохло. Слуги почали котити бочку не вєлічайшого.
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Дубілет один із тих хто працював на благо Держави і, до речі, заробітна плата його була самою нижчою із всюго кабміну. В бізнесі з його кваліфікацією він би на два порядки більше заробляв. І він не із зелені.
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Те, що скільки на цих нероб витрачається, то іще пів біди. Повна срака в тому, що, практично, в Україні немає чиновника, який би не крав з казни, або не брав хабарі.
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ДУБилет предлагает умножить расходы на госаппарат на 0.88 И это правильно!
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Тю-тю-тю ... Так "чиновники" наше "фсьо!!!!!!!!!!!" А я так собі мислю (почухавчи потилицю) - а на Х біса отеє стерво нам потрібне,га???
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Так, бо запонки -- вкрай потрібна для держави річ!
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Не может быть... Все вы врети! У нас самый экономичный и эффективный гос аппарат!
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вот почему нас не взяли и не воьмут в ес и нато. ихние чиновники перед нашими как бомж против миллионера. меркель по супермаркетам продукты покупает а нашим спецдоставка со всего мира спецрейсами. наши в ресторане могут оставить за ужин десятки тысяч евро а у них зарплата такая
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Не гоните на дубилета, он умный парень, написал книгу. А то что он оказался в одной упряжке с клоунами, так бывает.
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"зе" диджитализация ,кто покует апараты ИВЛдля киевских больниц ,а кто мерсы.
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ пока скрытые сепары и прокацапские гады закупают аппараты для искусственной вентиляции легких- Мертвечук для Западной Украины, Ахметка не помню куда повезли но точно по его каналу Уркаина показывали, Новинский 1 купил для больницы сепара Тодурова. А ГДЕ купленные Порошенко ИВЛ. Сcылку найдете ?
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А ты только писатель, не читатель?
Была новость на цензоре (ты же тут околачиваешься) в какой боьнице, пойди в эту больницу и проверь, можешь даже короновирусом заболеть и туда лечь для болшей убедительности.
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если не помнишь куда повезли из-за амнезии,но помнишь ,что точно видел по его каналу,тогда "замполит" слерозный прорашистский строчит На держапарат в Україні витрачається більше коштів, ніж на охорону здоров'я, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5055 давай проходи ...
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ у меня мать по тельавизору смотрит Уркаину. Там постоянно крутят как от картежника Ахметки дают как не пайки так еще какую хрень и с обязательным ,,Ай спасибо Ахметову,, Лишнее не запоминаю.
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А еще лучше статистику сравнивать как совки с 1913 годом. В 2011 гривне бумага совсем других нормальных денег стоила. Ну а после того как прогнали ,,злочинну владу,, Яныка в революционной пене выплыло много голожопых и их родственников которых надо было накормить так чтоб и внукам хватило. Всяким Гаврылюкам Пашинським и прочей кодле на життя Порошенко с друзьями. Какие там медицина и закупка аппаратов искусственного дыхания. Пять лет надо было грести под себя.
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напомните мне, пожалуйста, сколько оно бабла распилило за умножение нескольких цифр на 0.888 ?
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забавно посчитал ещё расходную часть в долларах ) за валюту нужно покупать нефть, газ, чиновников, медиков )
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Менше треба наприклад, нереформованим суддям із ВСУ та КСУ по 300 тис. грн. оклади дарувати, або не створювати чисельні дбр набу сап бла-бла-бла, - все рівно, користі ніякої
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судді не відносяться до державних чиновників.
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Один только парк "велосипедов" и охраны, обслуги велосипедов, броников и памперсов для величайшего из великих политиков вселенной чего стоит.
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Причем памперсы,основная статья расходов.Судя по тому,с какой скоростью оно обсирается во всем.
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Оскільки воно повністю тупе і придуркувате, може хтось пояснить, що саме воно рахує під витратами на держ.чиновників? Я вже не говорю, про те, якого х.ра, воно туди додало сільські та міські ради і т.п...
І на останок, Дубілетина ти паршива, ми врешті решт почуємо хто, скільки та кому заплатив за твій псевдоперепис???
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дну нах ...а скільки 3,14здить той "госапарат" ...на три бюджети України вистачить разом з траХшем МВФ ...
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