 На госаппарат в Украине тратится больше средств, чем на здравоохранение, - Дубилет

Об этом бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Еще 8 лет тому назад расходы на медицину в нашем государственном бюджете превышали расходы на госаппарат (или, проще, "расходы на чиновников"). Но в последние годы они поменялись местами", - отметил он.
Дубилет объяснил, что в 2011 и 2019 годах расходная часть бюджета была примерно одинакова - 52 млрд долл. и 53 млрд долл. соответственно. В эти годы на государственные функции выделялось около 11% бюджета (5,7 млрд долл.), а вот на медицину расходы упали с 12% до 9% (с 6,1 млрд долл. до 5 млрд долл.). То есть, за эти годы расходы на медицину упали почти на 20%. Речь идет о сводном бюджете (общегосударственный и местные), добавил он.
И что же это за "последние годы"? И какое касательство к ним имеют дебилет и его кодла?
Записывай в тетрадку лох
"Подробности читайте УНИАН 28 марта 2019.
90% расходов на обслуживание президентской вертикали, это содержание резиденций, транспорт и зарплата сотрудников. Повышение стоимости коммунальных тарифов, потянуло за собой рост отчислений на содержания кв метра площади, падение курса гривны вызвало дополнительные расходы на транспорт, а рост средней и минимальной зарплаты по Украине, повлекло повышение зарплаты сотрудников от охраны до уборщицы. Обслуживание самого президента и его администрации на Банковой 11, в 2014-2018 составляли менее 10% общего фонда бюджета АП и УДП."
и да! скоро за слова "барыга" и "липецкая фабрика" --- будут бить в морду!
У одних это --- генетическая ненависть к "биндерам", которую они и сами не могут обьяснить, повторяя заезженые, давно уже развеянные советские штампы....
Другие -- чуть не молятся на российские зарплаты и пенсии, почему то считая , что оккупанты придут и тут же бросятся засыпать их деньгами , даже и не допуская, что они представляют интерес только как ресурс, с которого можно что то поиметь...
И вот Порох и был всему этому преградой....
Дубинский, вон, обещает, что нынешнего сегодня уйдут.
а как при корыте - рыло занято похрюкиванием и радостным повизгиванием, а глаза прикрыты от счастья...
Хбіса отеє стерво нам потрібне,га???
Была новость на цензоре (ты же тут околачиваешься) в какой боьнице, пойди в эту больницу и проверь, можешь даже короновирусом заболеть и туда лечь для болшей убедительности.
І на останок, Дубілетина ти паршива, ми врешті решт почуємо хто, скільки та кому заплатив за твій псевдоперепис???