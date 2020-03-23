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 Политика Украины, Общество
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 Нужно взять на контроль экспорт продовольственных товаров, а не "гоняться" за респираторами, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко

Экс-глава Государственной таможенной службы Украины и бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко взять на контроль экспорт товаров продовольственной группы.

Об этом он заявил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Думаю, пора прекратить гоняться за уже вывезенными респираторами, а срочно взять на контроль экспорт товаров продовольственной группы, товаров первой необходимости", - отметил он.

По его словам, это необходимо, чтобы "завтра не "догонять" тушёнку и перловую кашу".

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ограничение экспорта товаров противоэпидемического назначения будет действовать до 6 июня или пока будет такая необходимость.

Также читайте: В ГФС назвали 3 основные причины роста на 11,4 млрд грн таможенных платежей в 1 квартале

Источник: https://censor.net.ua/n3183614
 
 
 Топ комментарии
 
та да...респираторам уже фсё!(вывезли-ввезли-вывезли)...а на харчах еще можно поживиться
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пока на таможне был Макаренко - таможня давала в бюджет втрое больше, чем при нынешнем зеленожопом "кэривныцтве".

вопросы:
1. так кто ж на самом деле крал/крадет?
2. кого ж на самом деле надо садить?
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Hellis@13Hellis_13 3 ч

Как стало известно, РНБО дважды обращалось к правительству Зеленского с требованием запретить вывозить маски из страны: 31 января и 3 февраля.
Требование было проигнорировано.

Так что это - СОЗНАТЕЛЬНАЯ ДИВЕРСИЯ ЗЕЛЕНОЙ ВЛАСТИ ПРОТИВ ГРАЖДАН СВОЕЙ СТРАНЫ
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макаренко еще не сидит?да, о чем я- никто не сидит, зато народ за четрой нищеты
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пока на таможне был Макаренко - таможня давала в бюджет втрое больше, чем при нынешнем зеленожопом "кэривныцтве".

вопросы:
1. так кто ж на самом деле крал/крадет?
2. кого ж на самом деле надо садить?
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та да...респираторам уже фсё!(вывезли-ввезли-вывезли)...а на харчах еще можно поживиться
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Hellis@13Hellis_13 3 ч

Как стало известно, РНБО дважды обращалось к правительству Зеленского с требованием запретить вывозить маски из страны: 31 января и 3 февраля.
Требование было проигнорировано.

Так что это - СОЗНАТЕЛЬНАЯ ДИВЕРСИЯ ЗЕЛЕНОЙ ВЛАСТИ ПРОТИВ ГРАЖДАН СВОЕЙ СТРАНЫ
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Одне іншому не заважає, ці дві функції виконують різні структури.
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Проказница Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, рояль, шута, две скрипки
И сели на лужок под липки..
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... поставили зелупу раком
ипут-ипут - а толку нет!
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Комитет спасения страны от Зеленского...

Нужно взять на контроль экспорт продовольственных товаров, а не "гоняться" за респираторами, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко - Цензор.НЕТ 9035
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НАКОНЕЦ первый человек врубился в то, что могут устроить сейчас Крадуцкие
ПОРА ДЕТАТЬ ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ИЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ

За одного небитого двух битых дают
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Ах как хочется вернуться ах как хочеться ворваться в кабинет, где все мило и знакомо, и заносят все без стука, ах как много за денек.
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Вместо паники в поисках масок теперь начнется паника по продовольствию.
Цены взвинтят до небес!!
Денег и так не было у людей, а теперь все ведет к голодному бунту!
Жаль что пострадают не олигархи и депутаты с чиновниками, а простые бизнесмены во всех городах - их машины и особняки будут жечь "коктейлями молотова".
Народ уже озверел от полной безнадеги .
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чтобы "завтра не "догонять" тушёнку и перловую кашу" - сегодня ее должны кушать ,за счет государства те.кто вчера наваривал на масках,,,
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Теплится у меня жалкая надежда, что народ специально доводят до бунта некие силы (Аваков и пр.) чтобы поставить Зе ультиматум и чтобы он сам ушел в отставку.
Объявят новые выборы президента и ВР и тут у очень многих политических сил возникнет много шансов...
Но не известно будет ли такое отречение ЗЕ на пользу стране?...
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Откройте Укрстат и посмотрите. Мы ничего кроме курятины " из нормального" не экспортируем.Не спасет!
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З України до Іспанії в березні вивезли партію масок та респіраторів. Це стало відомо після сюжету одного з тамтешніх телеканалів. На пакунках із засобами індивідуального захисту чітко видно логотип українського виробника. Точна кількість вивезених масок та респіраторів невідома. У Митній службі України підтверджують - експорт був, але нічого поганого в ньому не вбачають. Більше читайте тут: https://tsn.ua/video/video-novini/u-berezni-z-********-do-ispaniyi-vivezli-partiyu-masok-ta-respiratoriv.html
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Ключевие слова "взять на контроль"...аби шо тіки дайте покерувати.Скоро уже нечего будет контролировать.
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