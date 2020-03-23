 Нужно взять на контроль экспорт продовольственных товаров, а не "гоняться" за респираторами, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко

Об этом он заявил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Думаю, пора прекратить гоняться за уже вывезенными респираторами, а срочно взять на контроль экспорт товаров продовольственной группы, товаров первой необходимости", - отметил он.
По его словам, это необходимо, чтобы "завтра не "догонять" тушёнку и перловую кашу".
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ограничение экспорта товаров противоэпидемического назначения будет действовать до 6 июня или пока будет такая необходимость.
вопросы:
1. так кто ж на самом деле крал/крадет?
2. кого ж на самом деле надо садить?
Hellis@13Hellis_13 3 ч
Как стало известно, РНБО дважды обращалось к правительству Зеленского с требованием запретить вывозить маски из страны: 31 января и 3 февраля.
Требование было проигнорировано.
Так что это - СОЗНАТЕЛЬНАЯ ДИВЕРСИЯ ЗЕЛЕНОЙ ВЛАСТИ ПРОТИВ ГРАЖДАН СВОЕЙ СТРАНЫ
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, рояль, шута, две скрипки
И сели на лужок под липки..
ипут-ипут - а толку нет!
ПОРА ДЕТАТЬ ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ИЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ
За одного небитого двух битых дают
Цены взвинтят до небес!!
Денег и так не было у людей, а теперь все ведет к голодному бунту!
Жаль что пострадают не олигархи и депутаты с чиновниками, а простые бизнесмены во всех городах - их машины и особняки будут жечь "коктейлями молотова".
Народ уже озверел от полной безнадеги .
Объявят новые выборы президента и ВР и тут у очень многих политических сил возникнет много шансов...
Но не известно будет ли такое отречение ЗЕ на пользу стране?...