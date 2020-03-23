 Израиль готовится к введению полной блокады городов. Страна будет разделена на зоны, - министр Эрдан

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан, передают местные СМИ.
По его словам, карантин в Израиле будет еще больше усиливаться.
"Израиль постепенно будет продвигаться к введению полной блокады городов. Еще сотни тысяч людей не будут выходить на работу. Израиль будет разделен на зоны, а полиция вместе с солдатами ЦАХАЛа будет проверять каждого на улице", - отметил Эрдан.
Он также напомнил, что на прошлой неделе выступал с требованием перевести страну в режим полной блокады на 14 дней. Министр добавил, что с 23 марта мусульманам и евреям запрещено заходить на территорию комплекса Храмовой горы.
Напомним, ранее в Израиле запретили гражданам выходить из дома из-за коронавируса. Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продлен.
А у нас маски вывозят. Нет слов. И скот свозят который НЕ хочет одеть маску, а хочет шляться по городам, пить кофе и т.д.
P.S. Была сегодня в аптеке. НИ ОДИН фармацемт, НИ ОДИН работник на кассе не были с масках. Что же это фармацевты то в Австралии такие "малообразованные", что они масоо для "защиты" от вируса не надевают? Наверное, плохо учились в институтах.
Скоро российская армия войдет - и все вам сделают.
Если Аваков, конечно, не пригласит Китайскую Народно-Освободительную армию.
Тогда тоже сделают, но по иному образцу.
я считаю, что городским властям, нужно было расстрелять этих верующих певунов, и тогда бы город спасся от пандемии..
Сейчас наш "евреец" вдохновиться новой идеей
Ну ну!