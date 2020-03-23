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 Общество, За рубежом
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 Израиль готовится к введению полной блокады городов. Страна будет разделена на зоны, - министр Эрдан

В ближайшее время на карантин в Израиле будут постепенно закрывать города.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан, передают местные СМИ.

По его словам, карантин в Израиле будет еще больше усиливаться.

"Израиль постепенно будет продвигаться к введению полной блокады городов. Еще сотни тысяч людей не будут выходить на работу. Израиль будет разделен на зоны, а полиция вместе с солдатами ЦАХАЛа будет проверять каждого на улице", - отметил Эрдан.

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Он также напомнил, что на прошлой неделе выступал с требованием перевести страну в режим полной блокады на 14 дней. Министр добавил, что с 23 марта мусульманам и евреям запрещено заходить на территорию комплекса Храмовой горы.

Напомним, ранее в Израиле запретили гражданам выходить из дома из-за коронавируса. Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продлен.

Источник: https://censor.net.ua/n3183610
 
   
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Нет, просто там ДУМАЮТ что будет завтра и послезавтра.
А у нас маски вывозят. Нет слов. И скот свозят который НЕ хочет одеть маску, а хочет шляться по городам, пить кофе и т.д.
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ты хотел бы провести остаток своих дней в стране с тюремным режимом? Израиль готовится к введению полной блокады городов. Страна будет разделена на зоны, - министр Эрдан - Цензор.НЕТ 2757
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Скажите, не таите, как обычная маска, а не маска артикул N95 (со специальным фильтром и отрицательным давлением), может "защитить" от вируса, который представляет собой НАНО структуру? Если вы возьмете обычную маску и положите ее под обычный микроскоп, то прекрасно увидите отдельные волокна и расстояние между ними. Попробуйте увидеть в обычный, а не электронный микроскоп вируса, получите премию Нобеля.

P.S. Была сегодня в аптеке. НИ ОДИН фармацемт, НИ ОДИН работник на кассе не были с масках. Что же это фармацевты то в Австралии такие "малообразованные", что они масоо для "защиты" от вируса не надевают? Наверное, плохо учились в институтах.
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Нормальние действия при пандемии это у нас все через жопу
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Как же теперь сектор Газа харчеваться будет? Израиль готовится к введению полной блокады городов. Страна будет разделена на зоны, - министр Эрдан - Цензор.НЕТ 7838
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Я їх бачив. Скажу чесно, що вони мені неприємні.
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Так и у нас нужно сделать. Зачем нести заразу в города где вообще нет случаев заболевания?
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Сделают, сделают.
Скоро российская армия войдет - и все вам сделают.
Если Аваков, конечно, не пригласит Китайскую Народно-Освободительную армию.
Тогда тоже сделают, но по иному образцу.
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Так бывает, когда 73% населения превращается в зомби
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да.. там ортодоксальные верующие Зебилы начали громко в микрофон петь, и это спровоцировало массовую атаку зомби..
я считаю, что городским властям, нужно было расстрелять этих верующих певунов, и тогда бы город спасся от пандемии..
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Очередная демонстрация гнилости подхода и полит. системы. Начали дурить - вынуждены продолжать, т.к. признать ошибку боятся. Скоро введут ограничение на потребление воздуха... Израиль готовится к введению полной блокады городов. Страна будет разделена на зоны, - министр Эрдан - Цензор.НЕТ 7998
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Нахрена такое писать?!
Сейчас наш "евреец" вдохновиться новой идеей
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Я бы не хотела короновируса в Одессу. Это правильно в Израиле сделали.
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Покажите эту новость ПЕСыхе тупогололовой сюмар.
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Так Ізраїль не вводить НС, а карантин, що Сюмар і пропонує.
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А цьому боту треба лише кинути лайно в ЄС.
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Полная блокада городов, это карантин?
Ну ну!
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А як тепер благодатний вогонь дістати? Израиль готовится к введению полной блокады городов. Страна будет разделена на зоны, - министр Эрдан - Цензор.НЕТ 5502
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невже не можна померти гідно, з піднятою головою? створюють купу незручностей Израиль готовится к введению полной блокады городов. Страна будет разделена на зоны, - министр Эрдан - Цензор.НЕТ 4057
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не шоколадные зайчики а воины как коломойский
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