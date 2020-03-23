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 Политика Украины
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 В мире эпидемии укрощают карантином и максимальным тестированием, а не введением чрезвычайного положения, - Сюмар

Заявление министра здравоохранения Емца о необходимости введения чрезвычайного положения является первым шагом для введения такого режима в стране в связи с пандемией коронавируса. При этом другие страны мира укрощают эпидемию прежде всего карантином и максимальным тестированием граждан, а не мерами, которые предусматривает режим чрезвычайного положения - например, комендантский час, изъятие транспортных средств или обыски помещений.

Об этом народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар написала на своей странице в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы .

"Вчера министр Емец выступил за введение чрезвычайного положения. Несколько вещей о чрезвычайном положении (далее ЧП), которые надо знать сейчас каждому. Итак, пандемия действительно является основанием для введения ЧП. Причем в случае пандемии Президенту даже не надо собирать СНБО, потому что предложение вносит Кабинет министров. Поэтому - заявление Емца действительно было первым шагом к чрезвычайному положению.

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Далее должно быть решение Кабмина, Указ Президента и заседание Рады в течение 48 часов", - написала Сюмар.

Депутат напомнила, что чрезвычайное положение предусматривает принудительное изъятие имущества как у юридических, так и у физических лиц; особый режим въезда-выезда. (Это означает на практике, что в город вас будт пускать по особым пропускам, и для большинства это будет запрещено) осмотр транспортных средств и ограничения движения; запрет любых массовых акций, мероприятий, забастовок.

Кроме того, чрезвычайное положение предусматривает особое распределение продуктов питания или предметов первой необходимости (надеюсь, до продуктовых карточек не дойдет); квартирную повинность для юридических лиц для временного размещения.

Сюмар отметила, что следующие нормы при пандемиях не долны использоваться, но сейчас они активно обсуждаются: проверка документов или осмотр жилья, транспорта или служебных помещений; изъятие оружия у граждан; комендантский час.

Правовой режим чрезвычайного положения вводится на 30 дней, и может быть продлен до 60 дней.

Она также отметила, что азиатские страны (не Китай) ликвидировали эпидемию карантином для тех, кто прибывает в страну, тестированием всех с целью выявления безсимптомнихних носителей и их изоляцией; отслеживанием всех контактов больных и изоляцией контактных лиц.

"Государство отслеживает соблюдение карантина этими лицами простым приложением в смартфоне, который фиксирует местонахождение человека. Нарушение предусматривают жесткую ответственность.

По этому пути пошли и США, которые начали массовое тестирование и изоляцию инфицированных и контактных лиц. Поэтому там за вчера почти 14 тыс выявленных инфицированных.

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У нас же - 250 тыс. экспресс тестов, которые только при наличии симптомов могут дать какой-то результат и перспективы введения чрезвычайного положения. Насколько это совпадает с теми методами борьбы, которые доказали свою эффективность - судить вам", - добавила Сюмар.

Источник: https://censor.net.ua/n3183609
 
 
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волосы светлые впереди светлые дни.красный цвет светофора стоп коронавирус
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Кому как, а ЗЖопым и ПЕСявым - лишь бы погавкать да порасшатывать страну, в надежде подобраться к Корыту.
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ПОРА ИХ УЖЕ ВСЕХ НА ЦЕПЬ И В ИНФЕКЦИОННЫЙ БАРАК ПРИСТРОИТЬ
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Правильно! Корыто тільки для зелених! А хита и можна лише будку і лодку і то л ше при Порошенку! І мародер и Порлленкові неправильні! Даєш правильних, зелених мародерів! Виділити правильним половину тестів, привезених з Китаю! Бо продажі масок і тестів з України у інші країни суттєво зменшилися!
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так не можна ж мітинги, карантин у нас.. )))))))) да зебіли?
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В кримінальної влади в мріях -країна-гетто й концтабір
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Я думаю продуктовые карточки уже во всю печатают
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Ну так цель у зеленых не борьюа с эпиденией, а установление мусорской диктатуры
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Покажите это дуре статистику по введенных ЧП
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Карантин малоэффективен, а ЧП наоборот. Читать нужно больше и думать хоть немного.

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/corona-simulation-russian/
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Президент Дональд Трамп днем 13 марта объявил на всей территории США чрезвычайное положение в связи с быстро распространяющимся коронавирусом.
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Як сніг на сонці... Хоть мамі Рімі і папі Саші хватило?
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Карантин - дело добровольное. Но для нашего человека через каждые пять метров нужно ставить полицейского, который бы его спрашивал: Чего ты тут лазяешь?
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