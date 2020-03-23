 Центр общественного здоровья получил из Китая 521 тест-систему, что рассчитано на 50 тысяч человек

Об этом hromadske сообщила пресс-секретарь Центра общественного здоровья Валерия Сало, передает Цензор.НЕТ.

"Минздрав получил от Китая и передал на ЦОС 521 тест-систему, которая рассчитана на 50 тысяч человек. Системы будут равномерно распределены на все лабораторные центры", - отметила пресс-секретарь.

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