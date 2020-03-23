 Сегодня глава Минздрава Емец заявит об отставке, - "слуга народа" Дубинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал "слуга народа" Александр Дубинский.

"Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", - написал он, анонсировав, что вскоре расскажет "курьезную историю с подробностями".

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