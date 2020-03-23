 Сегодня глава Минздрава Емец заявит об отставке, - "слуга народа" Дубинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал "слуга народа" Александр Дубинский.
"Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", - написал он, анонсировав, что вскоре расскажет "курьезную историю с подробностями".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал "слуга народа" Александр Дубинский.
"Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", - написал он, анонсировав, что вскоре расскажет "курьезную историю с подробностями".
На их уровне ппошлый хейтер Ляшко - гигант мысли и интеллекта, мля за што нам это?
кто вообще связываться не хочет, а кто сдуру свяжется - через недельку две ноги делают.
остаются только те, кому либо пуцька башляет (Ермак), либо беня.
"А слабо продати якусь частину на матір записаного автопарку і в лікарню обладнання купити ??? Ти депутат вже скільки часу? Що заважало це зробити раніше, ще до пандемії? "," А*рініти у нас депутати)) Ви вже волонтерами стали?) Та хоч раз відмовтеся від своїх зарплат на 1-2 місяць. Ні треба з розумним діловим лицем їздити по лікарнях і викладати на своїй сторінці реквізити .. верх цинізму, вас скоро на вилах народ винесе .. ", - пишуть українці. - https://bykvu.com/ua/bukvy/vladelec-24-h-kvartir-nardep-dubinskij-prosit-dengi-na-pomoshh-dvum-bolnicam/
сйотікає від відповідальності... нічого, не втечеш! кордони то, закриті. прийде час - відповісиш за все.
извиняйте что продали все маски и другие средства защиты с держ.резерва..., и ни хрена не подготовились к эпидемии...
Пока, целую
Ваш Емец, с Зе-команды....
с охраной, личным врачом со всем медоборудованием, и подвалами полными другими запасами...
Вы держитесь там....
у нас в стране назрела ситуация уже когда всем реально надоело даже притворяться у власти) просто в открытую рвут бюджет страны в хлам) пугают население, доводят до паники людей, завозят под телекамеры в страну тысячи "туристов" без карантина, все перекрывают, запрещают и далее по списку...вообщем создают мощный инфошум, но при этом планируют что то там собирать раду на этой неделе и что то там голосовать, что голосовать пока не ясно) и вполне логично что люди узнают об этом только во время голосования или после) если оппозиция не расскажет раньше) к власти пришла гопота и настоящие мародеры, которым плевать на людей, главное себе хапнуть и смыться успеть
зебобам отдельный привет... вы как всегда правы - "каждая кухарка сможет управлять страной" но забываете добавить самое главное - "не долго".
мойте руки, держитесь)
Ну, тогда назначайте Министром здравоохранения Авакова, по совместительству.
А что такого?
Деньги он же обещает раздавать вместо Минфина и Премьера.