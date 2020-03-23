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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (2354) отставка (2558) Дубинский (85) Емец Илья (17)

 Сегодня глава Минздрава Емец заявит об отставке, - "слуга народа" Дубинский

Сегодня глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец заявит о своей отставке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал "слуга народа" Александр Дубинский.

"Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", - написал он, анонсировав, что вскоре расскажет "курьезную историю с подробностями".

Сегодня глава Минздрава Емец заявит об отставке, - слуга народа Дубинский 01

Также читайте: Моя задача - сделать некоторую эволюцию в медреформе, - министр здравоохранения Емец

Источник: https://censor.net.ua/n3183606
 
 
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Говорящая жопа Каломойского что-то знает
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Какое отвратительное зрелище - все эти анальные органы бородатой бабушки(.
На их уровне ппошлый хейтер Ляшко - гигант мысли и интеллекта, мля за што нам это?
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Это же зелебобики - они бегут, как курица без головы, просто потому, что ноги двигаются...
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Следующего министра придется пристегнуть в кабинете к батарее наручниками. Сегодня глава Минздрава Емец заявит об отставке, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 1991
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По логике последних событий - бахтееву
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Зебилы меняются со скоростью света. Но это не облегчит вину зели и его хозяина
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може, бабушка прихворіла? чи, не дай Бог, сам імпедуратор
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Быстро понял что валить надо из зеленого болота.....
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та там все, кто поумней - шарахаются от ********-ишака, как черт от ладана.
кто вообще связываться не хочет, а кто сдуру свяжется - через недельку две ноги делают.

остаются только те, кому либо пуцька башляет (Ермак), либо беня.
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молодец возвращайте супрун ибо сказано подобное побеждают подобным
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Власник 24-х квартир народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський просить гроші на допомогу двом лікарням, які розташовані на його виборчому окрузі.

"А слабо продати якусь частину на матір записаного автопарку і в лікарню обладнання купити ??? Ти депутат вже скільки часу? Що заважало це зробити раніше, ще до пандемії? "," А*рініти у нас депутати)) Ви вже волонтерами стали?) Та хоч раз відмовтеся від своїх зарплат на 1-2 місяць. Ні треба з розумним діловим лицем їздити по лікарнях і викладати на своїй сторінці реквізити .. верх цинізму, вас скоро на вилах народ винесе .. ", - пишуть українці. - https://bykvu.com/ua/bukvy/vladelec-24-h-kvartir-nardep-dubinskij-prosit-dengi-na-pomoshh-dvum-bolnicam/
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Дуби , на твоём ютуб канале тебя в собачий рот ......ли.Как тебе такая рифма , пудель каломойши парашного окраса.
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Крысы настолько быстро меняются чтобы уйти ответственности за содеянное. Нужно срочно Ермака и Шмыгаля пока ети твари не подписали капитуляцию и тоже не свалили в отставку
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Александр Дубинский только зауважал, и опять впереди паровоза, дайте человеку самому сказать, не выносите с креслом из кабинета, еще успеете насидеться, наверное михаил кресло заказал в новый кабинет.
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чергова зєлєбоба сйотікає від відповідальності... нічого, не втечеш! кордони то, закриті. прийде час - відповісиш за все.
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Нагнал страху про вымрут все пенсионеры и прочее да так что сам перепугался и решил ну его всё нафиг?
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всего хорошего вам - не болейте....
извиняйте что продали все маски и другие средства защиты с держ.резерва..., и ни хрена не подготовились к эпидемии...

Пока, целую
Ваш Емец, с Зе-команды....
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на свою дачу где нибудь в лесу...
с охраной, личным врачом со всем медоборудованием, и подвалами полными другими запасами... Сегодня глава Минздрава Емец заявит об отставке, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 7762
Вы держитесь там....
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В країнах призабутого так званого Митного Недосоюзу - жодних обмежень. В Білорусі діти ходять в школу, все працює. В ЗМІ спокій. Як ви збираєтесь утримувати карантин в Україні. Вічно? Прорветься один бульбаш і все посипиться.
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Да помню когда Чернобыль рванул в СМИ тоже всё спокойно было!
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Мабудь щось знає, раз ноги робить. Тільки Штаб національного порятунку врятує Україну ї її жителів. У нас нема більше часу.
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Ай,молодці! Тепер раз на тиждень вони будуть мінять міністрів та інших "прахфесіаналав", створюючи імітацію роботи. Але корінь проблеми - зелененький такий - ніхто ліквідувати не збирається. Бабло ж не пахне та не має національних ознак, а офшори зара не є ганьбою, бо вони - кошерні.
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остатки масок в госрезерве не могут подеребанить по пацански?)
у нас в стране назрела ситуация уже когда всем реально надоело даже притворяться у власти) просто в открытую рвут бюджет страны в хлам) пугают население, доводят до паники людей, завозят под телекамеры в страну тысячи "туристов" без карантина, все перекрывают, запрещают и далее по списку...вообщем создают мощный инфошум, но при этом планируют что то там собирать раду на этой неделе и что то там голосовать, что голосовать пока не ясно) и вполне логично что люди узнают об этом только во время голосования или после) если оппозиция не расскажет раньше) к власти пришла гопота и настоящие мародеры, которым плевать на людей, главное себе хапнуть и смыться успеть
зебобам отдельный привет... вы как всегда правы - "каждая кухарка сможет управлять страной" но забываете добавить самое главное - "не долго".
мойте руки, держитесь)
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Дубинский что, шерстер... е-е секретарь Емца?
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О, как
Ну, тогда назначайте Министром здравоохранения Авакова, по совместительству.
А что такого?
Деньги он же обещает раздавать вместо Минфина и Премьера.
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Похоже, этот ватник имеет доступ к тому, кто непосредственно управляет страной. И это не Зеленский.
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Во зеленые суки, разграбили страну накупили мерседесы и в отставку.
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Да Бог с ним, этим Емецем. Во первых весь Зелёный. Наверное всё запасы бриллиантовой ЗЕлёнки внутрь принял. Как ЗЕлёная срачка с перепугу напала так и принял. Во вторых , прослушав запись его совещания, сделал вывод - совок до корней волос и мозга костей. Другого мозга я там не вижу. Меня больше интересует вопрос, - когда я вижу рыло этого недоноска у которого мама любит скорость, то я один хочу плюнуть ему в харю, ли есть ещё желающие это сделать?
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Не то, чтобы мне нравился екс-рыговский министр Емец, но все, что исходит от Дубинского - явно во вред Украине...и менять министра во время карантина нужно только при крайней необходимости.
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крысы вы куда? все средства защиты продали, валюту отоварили и на лыжи? потерпите ещё недельку и люди сами вас повыносят из кабинетов.
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