 "Могут быть ошибки", - Кличко поставил под сомнение цифры Минздрава по коронавирусу в Киеве

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получаем информацию от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", куда направляем тесты на подтверждение или опровержение диагноза. Результаты поступают нам каждые сутки, все цифры обнародованы, и на сегодня имеем 24 случая. Возможно, в Минздраве суммируют цифры по всем регионам и где-то не совсем корректно подсчитали. Мы понимаем, что сегодня всем сложно, большая нагрузка, могут быть ошибки", - заявил Кличко.

По его словам, за сутки в Киеве выявили 14, а не 20 лабораторно подтвержденных случаев. Это восемь женщин в возрасте от 25 до 49 лет и шесть мужчин в возрасте от 23 до 56 лет.

22 из 24 случаев инфицирования - завозные (из Франции, Испании, Германии), два - местные (из Житомисркой области и Киева).

Госпитализированы только 13 человек, остальные 11 находятся на самоизоляции и получают лечение дома под контролем врачей. По словам Кличко, быстрыми тестами в Киеве проверили 594 человек.

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