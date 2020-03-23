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 "Могут быть ошибки", - Кличко поставил под сомнение цифры Минздрава по коронавирусу в Киеве

В Киеве количество подтвержденных больных коронавирусной инфекцией - 24 человека, а не 29, как заявили накануне в Центре общественного здоровья.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получаем информацию от государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", куда направляем тесты на подтверждение или опровержение диагноза. Результаты поступают нам каждые сутки, все цифры обнародованы, и на сегодня имеем 24 случая. Возможно, в Минздраве суммируют цифры по всем регионам и где-то не совсем корректно подсчитали. Мы понимаем, что сегодня всем сложно, большая нагрузка, могут быть ошибки", - заявил Кличко.

По его словам, за сутки в Киеве выявили 14, а не 20 лабораторно подтвержденных случаев. Это восемь женщин в возрасте от 25 до 49 лет и шесть мужчин в возрасте от 23 до 56 лет.

22 из 24 случаев инфицирования - завозные (из Франции, Испании, Германии), два - местные (из Житомисркой области и Киева).

Госпитализированы только 13 человек, остальные 11 находятся на самоизоляции и получают лечение дома под контролем врачей. По словам Кличко, быстрыми тестами в Киеве проверили 594 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183603
 
 
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виталик вы король бокса вызывайте на бой самозваца
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Полная некомпетентность зеленой власти. Назовите хоть одно их достижение. Кругом откат к 2013 году и обосрамсы.
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так, Віталіка потрібно в президенти, може порядок не наведе, але точно когось **********!
а то он віслюк мовчить, Аваков за нього вещає..
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Еврейский мальчик в кустах сидит, обкакался от ответственности. Это не на сцене кривляться.
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я ставлю під сумнів всю зевладу
це одна суцільна помилка
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Вот придурки!!!
Как можно определить коронавирус, если даже тестов не было?
вы сейчас протестируйте заболевших. Вон у меня в офисе двое заболели, пошли в поликлинику - им врач в ответку:- Это не коронавирус, валите домой.
Они вторую неделю дома и болеют. температура не проходит, кашляют. Благо порядочности хватает не выходить никуда. Так через дверь продукты и передаём. Тоже мне горе лекари...
Идите вы куда подальше с такой медициной!!!
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