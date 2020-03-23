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 Общественный транспорт Ривного приостанавливает работу с 26 марта, - горсовет

В Ривном с 26 марта в связи с ограничительными мерами, направленными на нераспространение коронавирусной инфекции, приостанавливается работа общественного транспорта.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба мэрии города, передает Цензор.НЕТ.

"В городе Ровне с четверга, 26 марта прекращается движение городского общественного транспорта и будет дополнительно ограничена работа ЦПАУ", - говорится в сообщении.

Со вторника, 24 марта вводится запрет на пользование детскими и спортивными площадками.

Кроме того, детям в возрасте до 14 лет находиться в городе без родителей запрещается. Жителям, которые передвигаются по городу, стоят в очереди к торговым заведениям, запрещено приближаться друг к другу ближе чем на два метра.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183602
 
 
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вся власть потихоньку переходит к нему
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Сегодня в Кременчуге очередь на остановке, это в городе где не было транспортной проблемы.
Завтра, когда нечего будет кушать они придут в мерию или дальше.
https://www.youtube.com/watch?v=t2_068JFSLQ&feature=youtu.be
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щас начнётся.. Не в Ривном, а в Ривно и тому подобное..не в Ровне а в Ривному
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