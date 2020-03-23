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 Состояние больных коронавирусом в Черновицкой области стабильное, температура есть только у одного пациента, - ОГА

Все больные коронавирусом в Черновицкой области чувствуют себя хорошо, температура есть только у одного инфицированного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

"Больные коронавирусом, находящиеся в областной детской клинической больнице, чувствуют себя хорошо. Также стабильным является состояние пациентов, которых госпитализировали сюда с подозрением на COVID-19. В областной клинической больнице состояние больных тоже стабильное. У одного больного коронавирусом есть температура.
Еще одному пациенту с подозрением на COVID-19 сегодня сделают рентген. Состояние госпитализированных в районные больницы буковинцев - без отклонений", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что сейчас в лечебных учреждениях области находится 57 буковинцев, из них у 15 - подтвержден коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из 25 зарегистрированных больных COVID-19 в Черновицкой области 8 - дети, 10 - люди от 19 до 50 лет, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

Всего в Черновицкой области были обследованы 81 человек, подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 - 25.

Состояние больных коронавирусом в Черновицкой области стабильное, температура есть только у одного пациента, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183601
 
 
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А вот это- полный п....... Если из 81 обследованного 25 заражённых, то можно представить что будет дальше
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