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 ﻿Матч Лиги чемпионов стал главным источником коронавируса в Италии, - СМИ

Первый матч "Аталанты" с "Валенсией" (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшийся 19 февраля, стал главным источником распространения коронавируса в Ломбардии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало Недели", об этом сообщает испанская радиостанция Cadena SER.

По информации радиостанции, первый матч "Аталанты" с "Валенсией" (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшийся 19 февраля, стал главным источником распространения коронавируса в Ломбардии.

Такой позиции придерживаются в Италии. Изначально вирус распространился в Бергамо, где базируется "Аталанта", а уже затем фанаты "бергамасков" "привезли" болезнь в Милан на стадион "Сан-Сиро", на котором проводили матч команды.

Сообщается, что фанаты "Аталанты" контактировали и с болельщиками испанского клуба.

Позже стало известно о том, что в "Валенсии" 35% игроков больны коронавирусом.

Напомним, больше всего в мире смертей от коронавируса зафиксировано в Италии - 5 476 человек. При этом количество зараженных достигро 59 138 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за коронавируса отложены все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на следующей неделе, - УЕФА

Источник: https://censor.net.ua/n3183597
 
 
 Топ комментарии
 
після кожного голу - весь стадіон переціловували один одного..... а при рахунку 4:1 - тут і сифілісом можна було заразитися ﻿Матч Лиги чемпионов стал главным источником коронавируса в Италии, - СМИ - Цензор.НЕТ 5718
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Італійці такі ж тупі, як наші Зебіли при владі. Ще дуже жадібні до грошей туристів, брендоманів та вболівальників. От і мають те, що мають.
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вам же макаронникам говорили..больше 10 не собираться!)
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Это ж какими упоротыми надо было быть!
хотя... футбольные матчи посещает не лучшая часть человечества....
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Дівчина з Італії гарно розказує, чому в Італії такий пипець.https://www.youtube.com/watch?v=DuAy1GtTKOo
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Вряд ли они это прочтут. Может вам стоит поехать в Италию и сказать, что они макаронники?
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Гаплик тепер Лізі Чемпіонів... Ще й судові позови подадуть.
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після кожного голу - весь стадіон переціловували один одного..... а при рахунку 4:1 - тут і сифілісом можна було заразитися
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італія, іспанія, португалія, румунія....
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Італійці такі ж тупі, як наші Зебіли при владі. Ще дуже жадібні до грошей туристів, брендоманів та вболівальників. От і мають те, що мають.
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Кожен народ --- масово тупий... приклади --- на поверхні.... не виділяйте італійців, они --- як всі....
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Осталось найти того китайца, который был на стадионе
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ага.. гомункул этого "атрибута" сейчас у нам перЗедентом работает.. видосики снимает..
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А "Свати"? Не забуваємо про всі шедеври!))

про Голобородька --- то був контрольний постріл...)
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прошу заметить
насколько удобно терористам убивать людей вирусом чем поллонием и "новичком" .

ведь не придерёшься .лять
от болячки человек умер , а не от боевого ОВ или от радиоавктивности .

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Угумс. А наслідки, як зручно контролювати... Лікуйся. Не від корони
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