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 Политика Украины
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 18 граждан Украины за рубежом проходят лечение от Covid-19, 155 - находятся на карантине, - МИД

70 тыс. 137 граждан Украины смогли вернуться на родину при содействии украинских дипломатических учреждений по состоянию на 10:00 понедельника с начала действия мер противодействию распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"70 тыс. 137 граждан вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений Украины", - сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Twitter в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, 18 граждан Украины за рубежом проходят лечение от Covid-19: пять - в Германии, четыре - в Доминиканской Республике, по два - в Италии, Польше, и в Объединенных Арабских Эмиратах, по одному - в Испании, в Нидерландах и на Сейшельских островах. Тем временем выздоровели от болезни уже шесть украинцев: четыре - в Японии, один - в Италии и один - в Польше.

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155 граждан Украины находятся на карантине, больше всего - в Польше, всего 105 украинцев. Также украинцы находятся на карантине: в Бразилии - 16, во Вьетнаме - 8, , в Германии – 7, в Иордании - 4, в ОАЭ – 3, по два - в Молдове, Австралии и в США – по два, и по одному украинцу – в Катаре, в Китае, на Кубе, в Нидерландах, в Румынии и в Черногории.

Как сообщалось, ранее трое гражданок Украины умерли от Covid-19 в Италии.

18 граждан Украины за рубежом проходят лечение от Covid-19, 155 - находятся на карантине, - МИД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183596
 
 
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"Мишустин также выразил надежду, что главы регионов последуют примеру мэра Москвы Сергея Собянина, который предпринял ряд мер, чтобы не допустить заражения коронавирусом жителей города" . Да к стенке их всех нахер, столько проблем решится. Но видно патронов не хватает.
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Один пожилой доктор сказал: "Возвращается совок времен Чернобыля. Статистику решили скрывать, данные занизили во много раз. Есть такое мнение наверху, чтобы не было паники, народ не готов знать правду". ЭТО ПЗДЦ, тАварищи...
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https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/zirkova-ukrainska-spivachka-provela-maister-klas-z-vyhotovlennia-zakhysnoi-masky-za-dvi-khvylyny-video-320857.html
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