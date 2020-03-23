 Это инициатива Индустриального телевизионного комитета, - Ткаченко опроверг, что хочет отсрочить языковые квоты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии для СМИ.
"Такого предложения с моей подписью не существует. Официально были отправлены другие. С инициативой выступил Индустриальный телевизионный комитет", - отметил он.
Ранее нардеп Владимир Арьев из "Европейской солидарности" заявил, что депутаты из фракции "Слуга народа" под прикрытием эпидемии коронавируса хотят отменить языковые квоты и другие нормы законодательства, которые защищают государственный язык.
Он, в частности, сообщает, что председатель парламентского комитета по гуманитарной политике Александр Ткаченко инициирует во время внеочередного заседания приостановить нормы относительно квотирования в аудиовизуальных СМИ, а также отсрочить часть законодательства о языке до 2024-26 гг..
Если перевести на нормальный язык, то читать нужно примерно так: реально предложил я, но свою подпись не ставил; на публике и формально мои предложения другие.
Ненавижу трусов. Депутат должен иметь смелость самому отстаивать свои убеждения.