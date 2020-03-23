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 Это инициатива Индустриального телевизионного комитета, - Ткаченко опроверг, что хочет отсрочить языковые квоты

Глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и цифровой политики Александр Ткаченко опроверг обвинения о том, что он инициирует отсрочку норм, защищающих украинский язык.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии для СМИ.

"Такого предложения с моей подписью не существует. Официально были отправлены другие. С инициативой выступил Индустриальный телевизионный комитет", - отметил он.

Читайте также: Под прикрытием эпидемии депутаты Зеленского хотят отменить нормы, защищающие украинский язык, - нардеп от "ЕС" Арьев

Ранее нардеп Владимир Арьев из "Европейской солидарности" заявил, что депутаты из фракции "Слуга народа" под прикрытием эпидемии коронавируса хотят отменить языковые квоты и другие нормы законодательства, которые защищают государственный язык.

Он, в частности, сообщает, что председатель парламентского комитета по гуманитарной политике Александр Ткаченко инициирует во время внеочередного заседания приостановить нормы относительно квотирования в аудиовизуальных СМИ, а также отсрочить часть законодательства о языке до 2024-26 гг..

Источник: https://censor.net.ua/n3183594
 
 
 Топ комментарии
 
Ти на комітети не спирай-сволота зелена.
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вот же сцикливое брехливое зеленое падло
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Это сюз меча и орала! Г+Г Коломойского и медвейчуклвские помойки + 95 анал ТВ!
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Инициатором был союз сесуальных меншинст Это инициатива Индустриального телевизионного комитета, - Ткаченко опроверг, что хочет отстрочить языковые квоты - Цензор.НЕТ 9158
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куда зеленый вождь спрятал мощи убиенной им Эрики???
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Таки правий Ар'єв щодо ініціативи про обмеження української мови від блазнів при владі... Это инициатива Индустриального телевизионного комитета, - Ткаченко опроверг, что хочет отстрочить языковые квоты - Цензор.НЕТ 9507
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вот же сцикливое брехливое зеленое падло
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А це що за утворення "Індустріальний телевізійний комітет"? Вперше чую... Это инициатива Индустриального телевизионного комитета, - Ткаченко опроверг, что хочет отстрочить языковые квоты - Цензор.НЕТ 2441
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Это сюз меча и орала! Г+Г Коломойского и медвейчуклвские помойки + 95 анал ТВ!
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Тобто "колегіальне" безособове утворення... Это инициатива Индустриального телевизионного комитета, - Ткаченко опроверг, что хочет отстрочить языковые квоты - Цензор.НЕТ 1481
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Наголосували! Где тут якобы бандеровец Митенька?!
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"Такого предложения с моей подписью не существует. Официально были отправлены другие. " (Конец цитаты. Выделено жирным шрифтом - мое).

Если перевести на нормальный язык, то читать нужно примерно так: реально предложил я, но свою подпись не ставил; на публике и формально мои предложения другие.

Ненавижу трусов. Депутат должен иметь смелость самому отстаивать свои убеждения.
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тепер усі ті хто слав прокльони на Пороха за блокування кацапских ресурсів готові приймати от зелоха в усіх позах і з захопленням усе що їм пхають...
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Зелені гниди в своєму стилі: "то не ми, то нас вирвали з контексту, то нас вирвали з дупи, то нас не так пойняли"...
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