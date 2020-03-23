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 Политика Украины
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Все про:ВР (24624) карантин (901) внеочередное заседание (61) чрезвычайное положение (152) Железняк Ярослав (13) COVID-19 (1682) коронавирус (381)

 Большинство фракций Рады выступили против введения чрезвычайного положения, - замглавы фракции "Голос" Железняк

Большинство фракций парламента выступает против введения в стране чрезвычайного положения, сообщил заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Была рабочая группа, она же заседание глав депутатских фракций, организованная полностью онлайн… Обсуждалось несколько вопросов: первый - повестка дня внеочередного пленарного заседания, сейчас она еще формируется; второе - отношение фракций к введению чрезвычайного положения. Большинство из них выступило категорически против такого решения. И третье - формирование законопроектов, которые должны быть приняты на внеочередном заседании и формат ихпринятия, то есть место проведения, формат заседания и формат голосования", - сказал Железняк "Интерфакс-Украина" после завершения в понедельник заседания Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что финального решения по трем обсуждаемым вопросам пока нет. "Все эти вопросы обсуждались, решение финальное пока не принято. Ждем объявления внеочередного заседания", - сказал замглавы фракции "Голос".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дата внеочередного пленарного заседания Рады пока не согласована, - "слуга народа" Арахамия

По словам Железняка, внеочередное заседание Верховной Рады может состояться уже на этой неделе, повестка дня формируется и согласовывается.

Источник: https://censor.net.ua/n3183591
 
   
 Топ комментарии
 
"Большинство фракций" - Слава не то считает... Причем тут "большинство"? "ЗЕленая плесень" прокнопкодавит любое указание Пианиста-95... Или ЗЕрмака.
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Какое "чрезвычайное положение"?Ну не смешите,это настолько тупо.Тупее только закрытие метро и общественного транспорта.
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То й що - монобільшість + ОПЖЗ приймуть таке рішення... Большинство фракций Рады выступили против введения чрезвычайного положения, - замглавы фракции "Голос" Железняк - Цензор.НЕТ 1771
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Посмотрите, что Карина Стримерша из Италии рассказывает изнутри про вирус https://www.youtube.com/watch?v=DuAy1GtTKOo
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Італійці, винести столики на вулицю і зробити вечірку, а поруч машина трупи збирає.
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железняк пошёл уже не тот, который был устал. этот просто проржавевшим выглядит.
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Какое "чрезвычайное положение"?Ну не смешите,это настолько тупо.Тупее только закрытие метро и общественного транспорта.
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COVID - как пришёл зимой, так летом и уйдёт.
А вот клоуна придётся пинками и палками выгонять с Банковой.
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"Большинство фракций" - Слава не то считает... Причем тут "большинство"? "ЗЕленая плесень" прокнопкодавит любое указание Пианиста-95... Или ЗЕрмака.
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В той ситуации, в которой после эпидемии и кризиса мы рискуем оказаться, это временная диктатура которая практически неизбежна. И ее следует рассматривать уже как благо, а не как беду.
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Пусть диктатором будет Порох. Или генерал Забродский.
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Судя по небывалой активности Авакова, он уже перебирает на себя функции, несвойственные министру МВД. Это уж заявка на что-то большее. Не удивлюсь, если Зе уже принудительно отодвинули на второй план. Мечта Авакова захватить власть сбывается.
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Знаете что печально ? Даже в партии ЕС нет ни одного грамотного юриста, который просто потребовал бы от Авакова немедленно прекратить брать на себя функции,выходящие на рамки полномочий МВД.
А всем сотрудникам МВД нужно одновременно ясно сообщить, с трибуны парламента, что их действия будут означать соучастие в узурпации власти, и таким образом они подпадают под соответствующие статьи УК, если будут выполнять преступные приказы.
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А почему диктатура не выдаёт маски на входе в супермаркеты и не введет масочный режим в на транспорте и общественных помещениях. А маски жалко, ани же денех стоят.
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пАтАмуша - какой Квартал - такие и диктаторы.. Більшість фракцій Ради виступили проти введення надзвичайного стану, - заступник голови фракції "Голос" Железняк - Цензор.НЕТ 95
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Клоун обосрался, а за туалетной бумагой - нам бегать
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Всех кто ратует за ЧП - проверьте, нет ли у них домиков или банковских счетов в Австрии.
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В Украине сейчас главные-Министр Здравохранения и Санитарный врач.Остальные фуфло..ПолРады уже дефективные от короновируса..Нужно готовить НГ и армию ,которая вне зоны ООС к обеспечению глухого карантина.Все системы жизнеобеспечения и непрерывные производства,а также экспортгно ориентированные перевести на казарменное положение,чтобы люди не перемещались вне коллективов.Где то на месяц.Остальных закрыть в домах.Оставить только логистику и тотальную обработку логистики на на въездах и выездах из городов и населённых пунктов Передвижение частного транспорта запретить.В сельской местности -тоже санпосты.
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А шо такое ? Оспа, чума, или холера свалилась на Украину ?
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Когда депутатов уложит эта фигня, они перестанут думать о своих бабках и бизнесе уроды.
https://www.youtube.com/watch?v=DuAy1GtTKOo
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Коронавірус
Чека гігантська прикрість
Країну безборонную:
В степах великий вірус,
Увінчаний короною,

Змагається з мізерним
Держави головою,
Який під Коломойським
Махає булавою.

Розсіялись веселі
ЗЕленії химери.
Сказав міністр від Зелі:
- Всі вмруть пенсіонери!

Хай бережуть Вкраїну
Святі небесні сили,
Бо не боїться вірус
ЗЕленої бацили,

Яка загнала маски
В Китай та Емірати.
А медиків з неласки
Жене за товсті ґрати!
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Всех, кто против режима ЧС, - отправить в Италию!...
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