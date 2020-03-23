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 Общество
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 Из-за запрета пассажирских перевозок до 150 освобожденных из мест несвободы лиц не смогут добраться домой, - ОГП просит Минюст принять меры

Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов обратился в Министерство юстиции с требованием безотлагательно отреагировать на проблему с транспортной логистикой лиц, которые освобождаются из учреждений исполнения наказаний.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Из-за введения запрета на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном и межобластном сообщении до 3 апреля освобожденные из-под стражи граждане не смогут доехать до соответствующего места своего следования.

Ежемесячно из учреждений исполнения наказаний освобождается 100-150 человек. Согласно законодательству, они обеспечиваются бесплатным проездом к месту жительства или работы в пределах Украины. Но из-за карантина реализация этого затруднена.

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"С целью предотвращения обострения в стране криминогенной ситуации предлагаю безотлагательно принять дополнительные меры. В частности, как временный вариант на период карантина, возможно, перемещение освобожденных лиц служебным транспортом, который осуществляет развоз персонала или обращение в местные органы власти для предоставления транспортных средств. Все это предусмотрено законодательством. Тем более, все мы в такой не простой период должны проявлять человечность и помочь нашим гражданам, которые не имеют возможности самостоятельно решить транспортные проблемы", - отметил Гюндуз Мамедов.

Источник: https://censor.net.ua/n3183590
 
 
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Спасибо главЗЕбилу, зеков на такси за наш счет будем возить
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Из мест не свободы не могут добратися на места незаключения
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А помните, мы смеялись, как американцы скупали патроны? Теперь не смешно, спасибо клоуну.
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если стройки работают, то за неимением сегодня автоцистерн с цементом, они лехко могут добратся до любого места, с пересадками, в 7 кубовых миксерах. в них и не так тесно, а заодно удовольствие типо карусели в дороге получат.
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цензорята, шо то за місця "нєсвабоди"??? ви би хоч коректно перекладали, якщо вже кацапською користуєтесь!!! Из-за запрета пассажирских перевозок до 150 освобожденных из мест несвободы лиц не смогут добраться домой, - ОГП просит Минюст принять меры - Цензор.НЕТ 8276
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У них здається до цих пір десь висить новина де є Звездная Скалецкая... Из-за запрета пассажирских перевозок до 150 освобожденных из мест несвободы лиц не смогут добраться домой, - ОГП просит Минюст принять меры - Цензор.НЕТ 5762
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