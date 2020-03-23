 Из-за запрета пассажирских перевозок до 150 освобожденных из мест несвободы лиц не смогут добраться домой, - ОГП просит Минюст принять меры

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Из-за введения запрета на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном и межобластном сообщении до 3 апреля освобожденные из-под стражи граждане не смогут доехать до соответствующего места своего следования.

Ежемесячно из учреждений исполнения наказаний освобождается 100-150 человек. Согласно законодательству, они обеспечиваются бесплатным проездом к месту жительства или работы в пределах Украины. Но из-за карантина реализация этого затруднена.

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"С целью предотвращения обострения в стране криминогенной ситуации предлагаю безотлагательно принять дополнительные меры. В частности, как временный вариант на период карантина, возможно, перемещение освобожденных лиц служебным транспортом, который осуществляет развоз персонала или обращение в местные органы власти для предоставления транспортных средств. Все это предусмотрено законодательством. Тем более, все мы в такой не простой период должны проявлять человечность и помочь нашим гражданам, которые не имеют возможности самостоятельно решить транспортные проблемы", - отметил Гюндуз Мамедов.